Kiểm tra hành chính nhà, công an tạm giữ hình sự Trương Thị Thu Vân SN 1979

Từ lời khai của Nguyễn Thành Khang, Tổ công tác phối hợp Công an phường Châu Đốc tiến hành kiểm tra hành chính nhà Trương Thị Thu Vân.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp Công an phường Châu Đốc phát hiện, tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Khang (sinh năm 1992, ngụ tổ 29, khóm Châu Long 2, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Trương Thị Thu Vân (sinh năm 1979, ngụ số 26/16, khóm Châu Long 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 19/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Châu Đốc, Tổ công tác số 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một thanh niên đi bộ trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người thanh niên là Nguyễn Thành Khang, đồng thời phát hiện Khang cất giấu trên người một bịch nylon chứa ma túy. Lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng và tang vật - Ảnh: Công an An Giang

Qua đấu tranh ban đầu, Khang khai nhận đã mua ma túy của một phụ nữ tên Vân. Từ lời khai này, Tổ công tác phối hợp Công an phường Châu Đốc tiến hành kiểm tra hành chính nhà Trương Thị Thu Vân, phát hiện 24 bịch nylon chứa ma túy được cất giấu trong phòng ngủ.

Làm việc với cơ quan Công an, Vân thừa nhận phân lẻ số ma túy trên để bán cho nhiều người nghiện nhằm kiếm lời. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.