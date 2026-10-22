Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cấp dưỡng 10 tỷ đồng/năm cho 4 người con, từng căn dặn ba điều trước khi con trai cả làm Phó Tổng

Trong khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đề cao chí hướng lớn và bản lĩnh, bà Lê Hoàng Diệp Thảo chú trọng tính kỷ luật, khả năng tự lập của các con. Cả hai đều muốn con sớm trưởng thành, sẵn sàng gánh vác sự nghiệp gia đình.

Đặng Lê Trung Nguyên - con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo là Đặng Lê Trung Nguyên (sinh năm 1998) vừa được mẹ chia sẻ thông tin đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group.

Đây là doanh nghiệp do bà Thảo phát triển sau khi hôn nhân kết thúc. Tiền thân của doanh nghiệp là Trung Nguyen International, thành lập năm 2008. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như chế biến cà phê, nhượng quyền thương mại và xuất nhập khẩu.

Ông Vũ và bà Thảo kết hôn năm 1998, có 4 người con chung gồm 2 trai và 2 gái: Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Cả 4 người đều có chữ “Nguyên” trong tên, gắn với thương hiệu cà phê Trung Nguyên mà hai người cùng xây dựng. Riêng con trai cả được đặt tên trùng với thương hiệu của gia đình.

Sau vụ ly hôn gây nhiều chú ý, tòa giao bà Thảo trực tiếp nuôi dưỡng các con. Theo phán quyết, ông Vũ tự nguyện cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm cho 4 người con, tính từ năm 2013 đến khi các con học xong đại học. Thời điểm đó, Đặng Lê Trung Nguyên khoảng 15 tuổi.

Về phân chia tài sản, ông Vũ được quản lý toàn bộ cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên. Bà Thảo được sở hữu, quản lý và sử dụng 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng; ông Vũ được giao phần bất động sản tương đương 6 tài sản, trị giá 350 tỷ đồng.

Bà Thảo cũng được sở hữu số tiền, vàng và ngoại tệ đang có tại các ngân hàng, trị giá hơn 1.764 tỷ đồng. Ông Vũ phải thanh toán khoản chênh lệch 1.510 tỷ đồng cho bà Thảo. Đối với phần tài sản tại Trung Nguyên Singapore, tòa ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ trong việc giao toàn bộ cho bà Thảo sở hữu; tài sản này được biết có giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố tại thời điểm năm 2019, tổng tài sản ròng của bà Thảo sau ly hôn với ông Vũ lên tới 3.749 tỷ đồng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, quan điểm nuôi dạy con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng từng thu hút sự chú ý.

Với ông Vũ, dù thừa nhận không có nhiều thời gian trực tiếp ở bên các con vì công việc, ông cho biết mình đã dành cho các con 3 điều quan trọng.

Trong một lần chia sẻ với VTC, ông Vũ nói: "Tôi chỉ nói, sau các con lớn sẽ hiểu. Ba không có thời gian vật lý cho các con, nhưng sau này tổng thời gian cuộc đời các con nhìn lại sẽ nhận ra 3 điều mà ba làm cho các con. Ba điều này nhiều đàn ông đứng ở đây chưa chắc đã làm được. Thứ nhất, ba tạo bệ phóng cho các con chứ không phải như ba, khởi nghiệp làm trụi cả đầu. Thứ hai ba dạy cho các con phải có chí hướng lớn vượt người thường. Cái điều đó các con phải có và phải thấy. Thứ ba, điểm quan trọng nhất, ba sẽ là niềm tự hào của các con sau này", ông Vũ trải lòng.

Những chia sẻ này cho thấy ông đặt trọng tâm vào việc tạo nền tảng cho thế hệ sau, đồng thời kỳ vọng các con nuôi dưỡng khát vọng lớn thay vì chỉ dựa vào những gì gia đình đã gây dựng.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, ông Vũ tiếp tục nhắc đến tuổi thơ của mình để nói về ý chí, sự nỗ lực và lòng trắc ẩn. Ông kể rằng khi bằng tuổi các con, bản thân đã phải đi chăn bò, bất kể thời tiết.

Chia sẻ về các con, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói: "Ở tuổi con ngày xưa ba đi chăn bò, mưa gió đâu nghỉ ngày nào. Các con làm gì thì làm, mình phải có chí và có lòng trắc ẩn. Mình phải vượt qua cái gia đình nhỏ của mình. Mấy đứa nhỏ hiểu hết. Nhất là đứa con gái nhỏ".

Không chỉ đề cao ý chí và tinh thần vượt khó, ông Vũ còn nhấn mạnh sức hút của những người có hoài bão và bản lĩnh. Ông từng nhắn nhủ các con: "Các con thấy thiện nhân mỹ nữ chỉ ưa anh hùng thôi, đâu ưa gì ba thứ tào lao có phương tiện, hình thức. Họ yêu những người có chí cả".

Về bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người trực tiếp nuôi dạy 4 người con cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị cho các con khả năng tự lập khi trưởng thành.

“Quá 18 tuổi thì nên nghĩ đến con đường đi đến sự nghiệp và đặc biệt, đối với đàn ông lại càng cần. Con của tôi đã được tạo ý thức từ rất sớm, vì nếu không làm bây giờ thì sau này sẽ muộn.

Con của tôi rất thích và sẵn sàng tham gia vì các con đã hiểu việc của gia đình. Các cháu rất yêu mẹ, không muốn mẹ vất vả, nên muốn chia sẻ công việc với tôi. Các con cũng nói, khi nào mẹ muốn nghỉ hưu thì cho con biết trước (cười). Tôi dạy các con vì mục tiêu nay mai sẽ gánh vác công ty nên rất kỷ luật”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Bà Thảo cho biết các con thấu hiểu công việc gia đình và mong muốn san sẻ trách nhiệm với mẹ. Bên cạnh đó, bà chú trọng rèn tính kỷ luật, giúp các con sớm định hình định hướng nghề nghiệp tương lai.

Dù bận rộn, nữ doanh nhân vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng các con. Theo cách giáo dục của bà, chuẩn bị cho con kế nghiệp không chỉ là định hướng công việc mà còn phải giúp con xây dựng tinh thần trách nhiệm, tính tự lập và khả năng tự quyết định con đường riêng.