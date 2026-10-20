Chuyển 90 triệu đồng sau khi nhắn tin với “sếp Phan Gia Đại”, người phụ nữ định chuyển thêm 100 triệu đồng thì nhân viên BIDV báo công an

Một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã chuyển hơn 90 triệu đồng khi làm nhiệm vụ bán hàng online nhận hoa hồng, sau đó suýt chuyển thêm hơn 100 triệu đồng theo yêu cầu của tài khoản Facebook “Phan Gia Đại” thì được nhân viên ngân hàng và Công an kịp thời ngăn chặn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng chiêu trò “làm nhiệm vụ bán hàng nhận hoa hồng”, dụ dỗ người dân chuyển tiền nhiều lần rồi đưa ra đủ lý do để chiếm đoạt tài sản.

Tại xã Thạch Hà, nhờ sự cảnh giác của nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, một người dân đã được ngăn chặn chuyển thêm hơn 100 triệu đồng vào bẫy lừa đảo.

Lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền cho chi T.T.T.T biết về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, sáng 16/10/2026, chị T.T.T.T., trú tại xã Việt Xuyên, đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà yêu cầu rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho người lạ. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, giao dịch với số tiền lớn và có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động hỏi thăm, tìm hiểu mục đích sử dụng số tiền.

Qua trao đổi, chị T. cho biết đang tham gia công việc làm nhiệm vụ bán hàng trên mạng xã hội để nhận hoa hồng. Nhận thấy dấu hiệu chị T. có thể đang bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã kịp thời trình báo Công an xã Thạch Hà. Tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với ngân hàng làm việc với chị T., xác minh nội dung sự việc, phân tích những dấu hiệu bất thường và tuyên truyền, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua đó, lực lượng Công an giúp chị T. nhận diện nguy cơ bị lừa đảo, dừng giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc chuyển thêm hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng.

Trước đó, chị đã chuyển cho các đối tượng hơn 90 triệu đồng. Khi muốn nhận lại tiền gốc và khoản hoa hồng được hứa hẹn, chị tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng với lý do hoàn tất nhiệm vụ để được rút tiền.

Tin nhắn các đối tương có tài khoản Facebook tên "Phan Gia Đại" trao đổi với chị T. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Qua vụ việc có thể thấy được thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức “làm nhiệm vụ bán hàng nhận hoa hồng” trên không gian mạng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo việc làm thêm với những lời mời gọi hấp dẫn như công việc đơn giản, thu nhập cao, nhận hoa hồng nhanh chóng. Ban đầu, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền thực hiện các nhiệm vụ có giá trị ngày càng lớn.

Khi nạn nhân muốn rút tiền gốc và hoa hồng, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do như chưa hoàn thành nhiệm vụ, cần nâng cấp tài khoản hoặc phải nộp thêm tiền mới đủ điều kiện rút. Tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu, càng lún sâu vào vòng xoáy lừa đảo và có nguy cơ mất toàn bộ tài sản.

Vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa ngân hàng và lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa tội phạm. Từ sự chủ động phát hiện, thông báo kịp thời của nhân viên ngân hàng đến việc nhanh chóng xác minh, tuyên truyền, cảnh báo của Công an xã Thạch Hà, nguy cơ người dân tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đã được ngăn chặn.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng, đặc biệt là những công việc yêu cầu ứng tiền, chuyển tiền trước hoặc liên tục nộp thêm tiền để được nhận lại tiền gốc và lợi nhuận. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh