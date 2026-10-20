Kinh hoàng công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Từ phản ánh mất trộm chó của người dân, Công an TPHCM phát hiện nhóm người dùng ô tô, thiết bị kích điện để trộm cắp, sau đó sơ chế, chuyển hàng đi nhiều tỉnh, thành. Số lượng ước tính trên 10 tấn thịt chó.

Clip Công an TPHCM khám xét "công xưởng" thịt chó của các đối tượng.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố tổng cộng 11 bị can về tội “Trộm cắp tài sản” trong vụ án liên quan nhóm trộm chó, sơ chế và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, có bốn đầu mối thu mua tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Hà Nội.

Diễn biến mới nhất, ngày 18/10, cơ quan điều tra khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Long Yến Vân (SN 1986, cư trú tại Đồng Nai), Lương Thị Thảo (SN 1994, trú tại Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (SN 1996, trú tại Hưng Yên), Đặng Thị Tho (SN 1988, trú tại Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, trú tại Hà Nội).

Theo Công an TPHCM, Thảo, Thịnh, Tho và Ngọc là bốn đầu mối thường xuyên mua thịt chó từ Vân để bán lại. Dữ liệu giao dịch cho thấy bốn người này đã chuyển tổng cộng hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

4 đối tượng là đầu mối thường xuyên tiêu thụ thịt chó tại cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch, có dấu vết nghi do kích điện và được bán thấp hơn giá thị trường. Tại cơ quan điều tra, bốn người khai biết thịt chó có nguồn gốc từ trộm cắp nhưng vẫn thu mua để hưởng lợi.

Vụ án được phát hiện từ đầu tháng 10/2026, sau khi người dân phản ánh liên tiếp mất trộm chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và khu vực lân cận TPHCM.

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp công an địa phương kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long (SN 1997) tại khu phố 14, phường Long Bình, Đồng Nai. Căn nhà được quây kín bằng tôn, bên trong có khu vực sơ chế, giết mổ động vật.

Kiểm tra ô tô đậu trong sân, công an phát hiện 21 con chó đã chết, tổng khối lượng 304,6 kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 32 con chó đã làm thịt, nặng gần 420 kg và 57 con mèo đã làm thịt, nặng hơn 170 kg chứa trong thùng xốp, tủ đông.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Thanh Liêm lái ô tô chở nhóm đi tìm chó; Nguyễn Ngọc Trí sử dụng thiết bị kích điện, còn Nguyễn Ngọc Nhi thu gom chó đưa lên xe. Số chó trộm được chuyển về nhà Long để phân loại, sơ chế, tiêu thụ. Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả biết nguồn gốc tài sản nhưng vẫn tham gia sơ chế, giúp sức tiêu thụ.

Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Riêng đêm 7 đến sáng 8/10, nhóm này bị xác định trộm 21 con chó. Ngày 9/10, cơ quan điều tra khởi tố Long, Liêm, Trí, Nhi, Hiệp và Quả về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Vân chung sống như vợ chồng với Long, cùng bàn bạc tổ chức trộm chó, mèo để bán. Vân phụ trách tìm khách qua mạng xã hội, thỏa thuận giá, nhận đơn và quản lý tiền. Long tổ chức đóng hàng, gửi xe khách đến các đầu mối; tiền được chuyển vào tài khoản do Vân quản lý rồi phân chia cho nhóm.

Hiện, Công an TPHCM đang tiếp tục xác minh các vụ trộm liên quan, làm rõ nguồn gốc toàn bộ tang vật và xác định bị hại.