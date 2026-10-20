20/10 không nghỉ của những người phụ nữ ở chợ dân sinh

Với những người phụ nữ ở chợ Nam Trung Yên, ngày lễ bắt đầu từ lúc trời chưa sáng và kết thúc vào tối muộn. Với họ, niềm vui giản dị là khách đông hơn ngày thường giúp tăng thu nhập cho gia đình.