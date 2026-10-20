Ai là chủ sở hữu của 280 chiếc xe máy có biển số sau khẩn trương liên hệ CSGT

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu của 280 phương tiện vi phạm giao thông đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chưa đến giải quyết.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với 280 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ nhưng chưa có người đến giải quyết.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ 280 phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, mặc dù đã quá thời hạn tạm giữ theo quy định, người điều khiển và chủ sở hữu các phương tiện vẫn chưa đến cơ quan chức năng làm việc, giải quyết vụ việc.

Để bảo đảm việc xử lý phương tiện vi phạm theo đúng quy định pháp luật, Phòng CSGT đề nghị chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục cần thiết.

Người dân liên hệ Trạm CSGT Hòa Hiệp, địa chỉ số 299 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng; số điện thoại: 0946 390 999.

Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng thông báo để người dân biết, chủ động phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Danh sách 280 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đã quá thời hạn tạm giữ như sau:

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Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng.