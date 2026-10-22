Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vận hành trạm sạc ô tô điện lớn nhất Việt Nam: Hơn 1.000 vị trí đỗ, 866 cổng sạc tại Long Biên

Bãi đỗ xe rộng 28.991 m², với quy mô dự kiến 1.038 vị trí đỗ. Hiện tại, trạm đã đưa vào vận hành Zone 1 và Zone 2 với quy mô 814 trụ sạc, tương ứng với 866 cổng sạc ô tô điện, có khả năng sạc đồng thời cho 866 xe.

V-Green đã chính thức đưa vào vận hành Trạm sạc Vinhomes Riverside (đối diện Bệnh viện Vinmec Riverside, Long Biên, Hà Nội) với quy mô khi hoàn thành có thể đáp ứng nhu cầu sạc đồng thời của 1.038 ô tô điện. Đây hiện là trạm sạc ô tô điện có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trạm nằm trên hai lô đất L2, L3 thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside. Bãi đỗ xe rộng 28.991 m², với quy mô dự kiến 1.038 vị trí đỗ. Hiện tại, trạm đã đưa vào vận hành Zone 1 và Zone 2 với quy mô 814 trụ sạc, tương ứng với 866 cổng sạc ô tô điện, có khả năng sạc đồng thời cho 866 xe.

Zone 3 dự kiến sẽ sớm hoàn thành ngay trong năm 2026, bổ sung thêm 172 cổng sạc, giúp nâng quy mô trạm sạc lên 1.038 cổng sạc ô tô điện có thể hoạt động cùng lúc.Trạm có đủ các dòng sạc từ AC 22kW đến DC siêu nhanh 120kW. Trạm còn được trang bị 20 tủ đổi pin xe máy điện và 4 trạm biến áp công suất 2 × 1.600 kVA.

Tính đến thời điểm hiện tại, V-Green đã phát triển mạng lưới hơn 155.000 cổng sạc trên toàn quốc, trong đó có nhiều trạm sạc quy mô lớn có khả năng sạc đồng thời hàng trăm xe. Có thể kể đến trạm sạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) với quy mô 272 cổng sạc ô tô điện, hay trạm sạc tại bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn, Hà Nội) với có 42 trụ sạc 120 kW, đáp ứng nhu cầu sạc cho 84 ô tô điện VinFast cùng lúc.

Hiện V-Green cũng đang đẩy mạnh việc triển khai 99 siêu trạm sạc tại các cao tốc, quốc lộ trên toàn quốc, với khả năng sạc nhanh đồng thời cho tối thiểu 100 xe, qua đó hoàn thiện hạ tầng trạm sạc cho ô tô điện VinFast hoạt động xuyên suốt trên toàn quốc.