Huy động tới hơn 7.600 kỹ sư, công nhân, gần 80 tổng thầu và nhà thầu xây loạt siêu công trình đón VIP: Cuộc chạy đua tiến độ chưa từng có

Gần 80 tổng thầu, nhà thầu triển khai 5 cụm dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm mở rộng sân bay, Trung tâm Hội nghị APEC, Bãi Đất Đỏ, Núi Ông Quán và tuyến tàu điện nhẹ (LRT).

Hệ kính mặt dựng nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang dần hoàn thiện. (Ảnh: Sun Group)

Hơn 7.600 kỹ sư, công nhân tại công trường sân bay Phú Quốc

Theo thông tin từ Sun Group, tại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, có thời điểm số lượng nhân lực được huy động lên tới hơn 7.600 kỹ sư, công nhân. Các tổ đội thi công tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo để hoàn thiện mái thép và lắp kính mặt dựng nhà ga hành khách T2 trong điều kiện mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Sau khoảng 1 năm triển khai, kết cấu bê tông nhà ga T2 đạt khoảng 95%, kết cấu thép mái chính đã hoàn thành. Nhiều hạng mục đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị.

Theo ông Hoàng Thanh Bình, Giám đốc dự án Coteccons, trong giai đoạn cao điểm thi công phần thô tại sân bay, nhà thầu huy động khoảng 2.300-2.600 công nhân cùng khoảng 200 thiết bị. Công trường làm việc từ 7h sáng đến xuyên đêm, sản lượng bê tông có ngày đạt 3.000 m³.

Áp lực tiến độ không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ điều kiện thi công trên đảo. Mùa mưa kéo dài, nguồn lao động và vật liệu khan hiếm, giá cả biến động, trong khi việc vận chuyển thiết bị, vật tư từ đất liền ra Phú Quốc cũng đặt ra nhiều yêu cầu về tổ chức và điều phối.

Các hạng mục trọng yếu tại sân bay được đặt mục tiêu hoàn thành trong khoảng 18 tháng. Riêng kết cấu thô nhà ga T2 được triển khai trong 6-7 tháng.

Cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng đang hình thành bên bờ biển Phú Quốc.

Cùng với sân bay, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, tuyến tàu điện nhẹ LRT và các tổ hợp khách sạn tại khu vực phía Nam đảo cũng đang được triển khai đồng thời, hướng tới các mốc hoàn thành trong năm 2027.

Có nhà thầu tham gia 10 dự án, tổng giá trị hợp đồng hơn 11.000 tỷ đồng

Quy mô các công trình phục vụ APEC 2027 tạo áp lực đáng kể lên năng lực tổ chức thi công và nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp xây dựng.

Theo ông Nhan Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân, doanh nghiệp này tham gia 10 dự án với tổng giá trị hợp đồng hơn 11.000 tỷ đồng.

Phạm vi công việc trải rộng từ thi công kết cấu thô, hoàn thiện, nội thất đến cơ điện tại Nhà ga VIP sân bay, các hạng mục liên quan đến tuyến tàu điện nhẹ LRT và những khách sạn tại khu vực Bãi Đất Đỏ.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đẩy nhanh thi công.

Theo doanh nghiệp, khối lượng công việc đòi hỏi khoảng 400 kỹ sư và hơn 5.000 công nhân. Tại một công trình khách sạn, tốc độ thi công từng đạt 3,5 ngày mỗi sàn trong điều kiện mùa mưa.

Việc triển khai nhiều dự án cùng lúc khiến nhà thầu phải chuẩn bị nguồn tiền lớn để mua vật tư, huy động thiết bị, tổ chức nhân lực và thanh toán cho các đơn vị thi công phụ trợ. Trong khi đó, chu kỳ từ khi hình thành sản lượng đến nghiệm thu và thanh toán kéo dài khoảng 30 ngày, tạo ra áp lực về vốn lưu động.

Đối với những hạng mục phụ thuộc nhiều vào thời tiết, tiến độ còn có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Chẳng hạn, việc trì hoãn một đợt đổ bê tông phần ngầm trong mùa mưa có thể khiến hố móng ngập nước, phát sinh thêm thời gian và chi phí xử lý.