Công an tổ chức kiểm tra 37 nhân viên giao hàng Công ty J&T Express

Ngày 21/10, Công an phường Hội Phú phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với 37 nhân viên giao hàng tại Công ty J&T Express.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 21/10/2026, Công an phường Hội Phú phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra nhanh ma túy và đo nồng độ cồn đối với 37 nhân viên giao hàng tại Công ty J&T Express, địa chỉ số 200 Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Công an phường Hội Phú phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức kiểm tra nhanh ma túy và đo nồng độ cồn đối với 37 nhân viên giao hàng. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Tại buổi kiểm tra, lực lượng Công an tiến hành test nhanh ma túy và đo nồng độ cồn đối với các nhân viên giao hàng, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, phòng ngừa nguy cơ xảy ra TNGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng hóa.

Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng Công an kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở nhân viên giao hàng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong cơ thể có chất ma túy hoặc sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm và các quy tắc giao thông đường bộ.

Hoạt động trên góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, đồng thời xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn phường Hội Phú.

Thời gian tới, Công an phường Hội Phú sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Công an phường Hội Phú khuyến cáo: Mỗi người dân hãy tự giác chấp hành pháp luật, nói không với ma túy, rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai