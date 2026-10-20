Công an kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở xoa bóp, massage

Công an tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 19/10/2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đang tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage), kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra hành chính, tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 14/10/2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ massage T.A, tại tổ dân phố Phố Thầu, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, do bà V.A.T làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang mở cửa đón khách và tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp nhưng không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khắc phục tồn tại, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ngày 7/10/2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cũng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Hồng Kông, tại tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, do ông N.Đ.B làm chủ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage - Ảnh: Công an Cao Bằng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở với số tiền 2,5 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về ANTT; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở trong việc chấp hành quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm hoặc tái phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.