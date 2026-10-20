Đề xuất gần 30.000 tỷ làm cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn

Sau khi hai tỉnh là Thái Nguyên và Lạng Sơn thống nhất triển khai và trình Bộ Xây dựng chủ trương đầu tư, Dự án cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn được đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Một liên danh nhà đầu tư vừa đề xuất Bộ Xây dựng cho phép tham gia nghiên cứu, đầu tư Dự án cao tốc vành đai trung du phía Bắc đoạn cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo hồ sơ đề xuất, dự án được nghiên cứu đầu tư thuộc phạm vi dự án cao tốc Thái Nguyên - Lạng Sơn nằm ở nhóm ưu tiên số 2 thuộc danh mục dự án xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 120km, đi qua địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 70km, qua tỉnh Thái Nguyên khoảng 50km.

Quy mô đầu tư 4 làn xe tốc độ thiết kế 100km/h (một số đoạn qua địa hình khó khăn tại tỉnh Lạng Sơn là 80km/h). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 30.000 tỷ đồng (đoạn qua Lạng Sơn khoảng 18.000 tỷ đồng, đoạn qua Thái Nguyên khoảng 11.000 tỷ đồng). Dự án được đề xuất nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP, có vốn Trung ương hỗ trợ.

Liên danh đánh giá, việc đầu tư tuyến cao tốc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn sẽ giải quyết điểm nghẽn về kết nối giao thông trong bối cảnh hai tỉnh chủ yếu kết nối qua QL1B, quy mô 2-4 làn xe, đi qua địa hình phức tạp, nhiều đoạn cua bán kính nhỏ, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, không còn đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Tuyến cao tốc được đầu tư cũng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, logistics và thương mại biên giới, rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng cường liên kết với các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cùng các trục cao tốc trong vùng.

Nếu được chấp thuận, liên danh nhà đầu tư cam kết huy động đủ nguồn lực tài chính, bảo đảm phần vốn nhà đầu tư theo quy định; bố trí đội ngũ tư vấn, quản lý dự án, tài chính và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu; phối hợp với UBND các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, các Bộ, ngành và đơn vị liên quan trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.