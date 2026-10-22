Công an kiểm tra căn nhà của người phụ nữ 74 tuổi lúc 23h30: Bắt quả tang 11 đối tượng

11 đối tượng này gồm 9 nữ, 2 nam.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, khoảng 23h30 ngày 19/10/2026, Công an xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà bà D.T.H (SN 1952, trú tại thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành), phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: T.V.P (SN 1989), T.T.T (SN 1983), H.T.T (SN 1975), H.T.M (SN 1976), N.T.H.H (SN 1995), N.T.M.L (SN 1984), N.C.Đ (SN 1987), Đ.T.T.T (SN 1992), N.T.K.T (SN 1992), T.T.H (SN 1984) và H.T.M.L (SN 1970).

Bà D.T.H và các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: CA Lâm Đồng

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản, thu giữ 8.960.000 đồng tiền mặt trên chiếu bạc; 15.310.000 đồng tiền mặt trên người các đối tượng cùng các công cụ, dụng cụ sử dụng để đánh bạc, gồm 01 bộ dụng cụ xóc đĩa (chén nhựa, đĩa sứ, 04 quân vị, dụng cụ cắt quân vị) và 01 chiếc chiếu cói.

Hiện Công an xã Tân Thành đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an xã Tân Thành tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn cờ bạc, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.