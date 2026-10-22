Xác định danh tính đối tượng chặn xe, dùng dao sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội

Nghi ngờ người đàn ông có quan hệ tình cảm với vợ cũ, Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi) dùng búa đập kính ô tô, sau đó lấy dao truy tìm và đâm nạn nhân tử vong.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan. Nguồn ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Báo Dân Trí dẫn từ lời khai ban đầu cho biết, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, thấy anh Đ. lái ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan đi xe máy đuổi theo. Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy trước đầu ô tô của anh Đ. Người đàn ông xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa.

Hoan sau đó quay lại xe máy, lấy chiếc búa để sẵn trong cốp, đập vỡ kính ô tô. Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. rồi bỏ đi.

Tuy nhiên khi được khoảng 200-300m, Hoan đã chạy xe máy tìm anh Đ.và dùng dao sát hại khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của anh Đ., lên xe máy rời hiện trường.

Sau khi được vận động, khoảng 22h cùng ngày, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ.