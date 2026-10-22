Bóc gỡ cơ sở sản xuất nước giặt, sữa tắm giả nhãn hiệu OMO, Lifebuoy quy mô lớn

Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp cùng công an xã An Khánh vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt và sữa tắm giả mạo các nhãn hiệu lớn nổi tiếng như và Lifebuoy với tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 600 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21-10-2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt tại xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, Hà Nội.

Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện số hàng giả. Ảnh: Đ.T

Tại thời điểm kiểm tra, làm việc với đoàn công tác có bà Lê Thị Châm, đại diện cơ sở. Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này hoạt động "chui", không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm nước giặt mang nhãn hiệu "OMO MATIC" và sữa tắm mang nhãn hiệu "Lifebuoy" có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Hàng hóa đã đóng gói thành phẩm bao gồm hơn 6.400 chai sữa tắm nhãn hiệu "Lifebuoy" loại 800g/chai, gần 400 chai sữa tắm nhãn hiệu "Lifebuoy" loại 720g/chai và 72 can nước giặt nhãn hiệu "OMO MATIC" loại 3,6kg/can.

Cơ sở sản xuất nước giặt, sữa tắm giả bị phát hiện. Ảnh: Đ.T

Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là nguyên liệu, vỏ bao bì, thùng chứa hóa chất và hệ thống máy móc dùng để sản xuất pha chế, đóng gói hàng giả; tổng trị giá hàng hóa thành phẩm bị phát hiện lên tới gần 600 triệu đồng.

Bên cạnh việc sản xuất trực tiếp, cơ sở này còn tận dụng triệt để các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử như Shopee, Zalo để tiêu thụ sản phẩm giả với giá rẻ hơn hàng chính hãng nhằm thu hút người tiêu dùng; toàn bộ tang vật vi phạm đã bị Đội Quản lý trật tự số 1 lập biên bản tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Đội Quản lý trật tự số 1 đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an xã An Khánh để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.