Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang bán nhà ở "chữa lành", "lối sống tỉnh thức" trong KĐT 45ha hiếm có ở Việt Nam: Giá từ 10 tỷ đồng/căn, hiện chỉ còn 15 căn chào bán

Môi giới bán nhà phố Tesla tại khu đô thị Thành phố Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết, hiện chỉ còn khoảng 15 căn đang được chào bán, có 6-7 căn được giữ lại cho đợt mở bán sau.

Nhà ở "chữa lành" giá từ 10 tỷ đồng/căn

Tìm mua nhà tại khu đô thị Thành phố Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Buôn Ma Thuột, (Đắk Lắk), anh N.V.M được môi giới giới thiệu có 2 block nhà phố Tesla 2 và Tesla 8 đang được chào bán.

Theo thông tin môi giới cung cấp, giỏ hàng đang được giới thiệu gồm block Tesla 2 với 25 căn và block Tesla 8 với 42 căn, tổng cộng 67 căn. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm còn có thể giao dịch hiện ít hơn đáng kể so với tổng số căn của 2 block.

Môi giới cho biết, hiện chỉ còn khoảng 15 căn đang được chào bán. Khoảng 6-7 căn khác dự kiến được đưa ra thị trường trong đợt tiếp theo, trong khi các căn còn lại đã được bán hết.

Khi hỏi sâu hơn về giá bán, anh M được giới thiệu một căn nhà phố liền kề có diện tích đất 125,1 m², diện tích xây dựng 75 m² và tổng diện tích sàn xây dựng 343,5 m².

Giá trị hợp đồng trước chiết khấu và VAT là gần 11,69 tỷ đồng. Sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi, tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm VAT còn khoảng 10,42-10,8 tỷ đồng, tùy phương thức thanh toán.

Cụ thể, nếu thanh toán theo tiến độ trong vòng 24 tháng, giá trị hợp đồng sau chiết khấu và VAT là khoảng 10,8 tỷ đồng. Nếu rút ngắn thời gian thanh toán xuống 12 tháng, mức giá còn khoảng 10,59 tỷ đồng. Với phương thức thanh toán trong vòng 6 tháng, giá trị hợp đồng còn khoảng 10,42 tỷ đồng.

Như vậy, mức chênh lệch giữa phương án thanh toán dài nhất và ngắn nhất trong bảng giá này vào khoảng 380 triệu đồng.

Vị trí 2 block đang được chào bán.

Môi giới cũng cho biết, nếu đồng ý mua, người mua phải đặt cọc 200 triệu đồng và tiến độ thanh toán dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2026. Khoản thanh toán cuối cùng khi bàn giao nhà được dự kiến vào tháng 10/2028.

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ có tổng mức chiết khấu ưu đãi 7,5%, gồm các chính sách dành cho khách hàng giao dịch, cư dân Đắk Lắk và Lâm Đồng, khách hàng mua nhà mới nội thất đẹp cùng một số chương trình khác.

"Dự án Thành phố Cà phê không chỉ khác biệt mà còn đặc biệt"

Thành Phố Cà phê là dự án đầu tay của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ khi "lấn sân" sang bất động sản. Dự án nằm tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có quy mô quy hoạch khoảng 45,45 ha. Dự án được khởi công từ tháng 1/2017.

Theo chủ đầu tư, ý tưởng xây dựng một khu đô thị mẫu mực, kiến tạo cộng đồng tỉnh thức của dự án Thành phố Cà phê đã có từ 15 năm trước. Nội dung này nằm trong đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành "Thiên đường cà phê thế giới" của vị "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ.

Một góc Khu đô thị Thành phố Cà phê.

Hai dòng sản phẩm nhà ở chính tại dự án là nhà phố liền kề Tesla và nhà phố thương mại Cantata. Trong đó, Tesla hướng đến nhu cầu nhà ở, còn Cantata được quy hoạch phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại.

Bên cạnh nhà ở, dự án có Bảo tàng Thế giới Cà phê, vườn Zen cùng các tiện ích thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng. Trung Nguyên Legend cũng đã đưa vào hoạt động các cơ sở giáo dục tại khu đô thị, bổ sung tiện ích phục vụ cư dân.

Đặc biệt, Trung Nguyên gọi Thành phố Cà phê là khu đô thị chữa lành, được xây dựng dựa trên triết lý trường phái kiến trúc chữa lành. Các loại vật liệu xây dựng ở Thành phố Cà phê cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Hầu hết các công trình tiện ích đều được xây dựng từ các loại vật liệu tự nhiên như: gỗ, gạch không nung… và đặc biệt là đá bazan bản địa. Hình thành từ nham thạch núi lửa hàng triệu năm trước, đá bazan có đặc tính cách âm, không thấm nước, hoàn toàn không chịu tác động của bất kỳ điều kiện thời tiết nào và làm ấm về mùa đông và mát về mùa hè.

Tại thời điểm giới thiệu dự án, đại diện của Trung Nguyên từng chia sẻ: "Dự án Thành phố Cà phê không chỉ khác biệt mà còn đặc biệt, duy nhất tại khu vực và thời điểm này vì là loại bất động sản tiên phong trong khuynh hướng chữa lành tại Việt Nam".