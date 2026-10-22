Vì sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đặt tên con trai đầu là Đặng Lê Trung Nguyên?

Ý nghĩa đặc biệt phía sau tên gọi khiến nhiều người tò mò.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có 4 người con, gồm hai con trai và hai con gái. Bên cạnh cuộc sống khá kín tiếng, tên gọi của các con trong gia đình này cũng là điều khiến nhiều người tò mò: Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên.

Đáng chú ý, tên của con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên trùng với thương hiệu cà phê Trung Nguyên do ông Vũ sáng lập. Sự trùng hợp này càng khiến công chúng đặt câu hỏi về ý nghĩa đằng sau tên gọi của vị thiếu gia sinh năm 1998.

Thực tế, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn vào năm 1998. Đây cũng là năm con trai đầu lòng của hai người chào đời và quán cà phê đầu tiên mang thương hiệu Trung Nguyên đi vào hoạt động. Tuy nhiên, thương hiệu Trung Nguyên đã được ông Vũ xây dựng từ trước đó, chứ không phải được đặt theo tên con trai cả.

Đặng Lê Trung Nguyên là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (Ảnh: FB Lê Hoàng Diệp Thảo)

Theo những thông tin từng được chia sẻ, từ năm 1996, ông Vũ đã bắt đầu theo đuổi giấc mơ xây dựng thương hiệu cà phê của riêng mình. Khi ấy, ý tưởng phát triển Trung Nguyên từng bị cho là táo bạo, bởi điểm xuất phát của ông chỉ là một căn nhà nhỏ cùng chiếc máy rang xay cà phê.

Đến năm 1998, quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên được mở tại TP.HCM. Với ông Vũ, cái tên Trung Nguyên không đơn thuần là tên một thương hiệu, mà còn gắn với khát vọng lớn về vị thế của cà phê Việt Nam.

Trong một phiên tòa xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo, luật sư Trương Thị Hòa, đại diện phía ông Vũ, từng lý giải về ý nghĩa tên gọi này. Theo đó, ông Vũ quan niệm Trung Nguyên gắn với trung phần, miền Trung và vùng đất Tây Nguyên, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên, chinh phục thị trường thế giới. Ông từng bày tỏ mong muốn đưa cà phê Việt Nam vươn xa, hướng đến tham vọng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực cà phê.

Vì vậy, việc con trai đầu mang tên Đặng Lê Trung Nguyên thường được nhắc đến trong mối liên hệ với thương hiệu mà ông Vũ dành nhiều tâm huyết gây dựng. Tuy nhiên, không có thông tin công khai đủ để khẳng định riêng lý do hai vợ chồng lựa chọn tên gọi này cho con trai.

Không chỉ con trai cả, ba người con còn lại của ông Vũ và bà Thảo cũng đều mang tên có chữ “Nguyên”. Cụ thể, hai con trai là Đặng Lê Trung Nguyên và Đặng Lê Bình Nguyên; hai con gái là Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên. Cách đặt tên này tạo nên một điểm chung đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình.

Cả 4 người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp đều có chung tên Nguyên, chỉ khác tên đệm (Ảnh: FBNV)

Trước đây, ông Vũ cũng từng chia sẻ quan điểm về việc nuôi dạy con cái. Ông cho rằng điều quan trọng là chuẩn bị cho các con nền tảng học vấn, vật chất, chí hướng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Ông cũng kỳ vọng các con không chỉ tiếp nối những gì gia đình đã gây dựng mà còn phải có mục tiêu lớn hơn, vượt qua những thành tựu hiện tại.

Trong khi đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng bày tỏ niềm tự hào khi con trai cả biết chủ động chia sẻ với cộng đồng. Theo chia sẻ của nữ doanh nhân, vào tháng 3/2020, Trung Nguyên đã trích 4.000 USD từ tiền dành dụm cá nhân để nhờ người thân mua khẩu trang và cà phê gửi tặng các y bác sĩ cùng những đơn vị tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Ở thời điểm hiện tại, Đặng Lê Trung Nguyên cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo công bố con trai cả đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình tiếp cận công việc và sự nghiệp kinh doanh của thế hệ kế tiếp.

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