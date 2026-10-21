Vỡ nợ 3,9 tỷ đồng vì kinh doanh thất bại, người phụ nữ khởi nghiệp bán nho và trứng trả hết 2,3 tỷ đồng sau 2 năm

Thất bại trong kinh doanh, người phụ nữ Trung Quốc khởi nghiệp lại với 2,7 triệu đồng, trả hơn 2,3 tỷ đồng tiền nợ sau 2 năm.

Ở tuổi 33, Trần Phán Mai, sống tại Vũ Hán (Trung Quốc), từng rơi vào cảnh nợ nần gần 3,87 tỷ đồng sau khi việc kinh doanh thất bại. Thay vì bỏ cuộc, chị quyết định khởi nghiệp lại từ số vốn chỉ 700 NDT (khoảng 2,7 triệu đồng). Sau hai năm, chị đã trả được 600.000 NDT, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng tiền nợ.

Năm 2019, Phán Mai cùng chồng mở cửa hàng kinh doanh các loại hạt rang và đồ ăn vặt. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, họ buộc phải đóng cửa do nhà cung cấp chậm thanh toán và nguồn hàng chất lượng cao không ổn định.

Hàng trăm nghìn NDT tiền vốn bị mất, trong khi chi phí trang trí cửa hàng lên tới hơn 1,55 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản vay mua nhà và ô tô, vợ chồng chị phải gánh khoản nợ gần 3,87 tỷ đồng, theo QQ.

“Có khoảng nửa năm đến một năm, vợ chồng tôi vô cùng hoang mang, không biết nên làm gì. Thời điểm khó khăn nhất, cả gia đình gom góp cũng không nổi vài chục triệu đồng”, Phán Mai nhớ lại.

Không chấp nhận đầu hàng trước thất bại, tháng 8/2024, chị cùng chồng bắt đầu lại bằng một chiếc xe hàng nhỏ đặt trước cổng khu chung cư. Với 700 NDT, hai vợ chồng nhập một lô nho và trứng, sau đó lập nhóm mua chung trên mạng xã hội. Ngay ngày đầu tiên, nhóm đã thu hút hơn 150 thành viên.

Từ 3 nhóm ban đầu, mô hình kinh doanh của Phán Mai dần mở rộng lên 7 nhóm mua chung. Đến tháng 11/2024, chị thuê mặt bằng tại khu đô thị Cửu Khôn Tân Thành ở Vũ Hán, mở cửa hàng phục vụ cư dân trong khu vực.

Để tạo dựng uy tín, Phán Mai đặt ra nguyên tắc tự dùng thử sản phẩm trước khi bán cho khách. Có lần, chị đã thử hàng chục loại dưa hấu mới tìm được sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

“Tôi không thể bảo đảm 100% hàng bán ra đều ngon, nhưng nếu khách mua hàng ở cửa hàng của tôi mà thấy không ngon, họ có thể trả lại”, chị khẳng định.

Chính sách bán hàng minh bạch, sẵn sàng hoàn tiền khi khách không hài lòng giúp cửa hàng xây dựng được tệp khách quen. Một cư dân địa phương cho biết bà thường mua đồ ăn sáng và trái cây tại đây 2-3 lần mỗi tuần, với mức chi tiêu mỗi lần khoảng 387.000-774.000 đồng. Khi khách phản ánh trái cây không đạt chất lượng, Phán Mai sẵn sàng bỏ tiền túi để hoàn trả.

Hiện cửa hàng đạt doanh thu khoảng 2,5 triệu NDT mỗi năm, tương đương gần 9,68 tỷ đồng. Sau hai năm nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp, Phán Mai đã trả được 600.000 NDT, tương đương khoảng 2,32 tỷ đồng tiền nợ.

Theo Phán Mai, giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Trong hai năm tới, chị đặt mục tiêu duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, thanh toán toàn bộ khoản nợ còn lại và tiếp tục cung cấp thực phẩm chất lượng với giá hợp lý cho cư dân quanh khu vực.

Theo Sina News