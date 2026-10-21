Huyền 204 lên tiếng về chuyện mang bầu lần 2

Đã có câu trả lời về vòng 2 lùm lùm của Huyền 204!

Mới đây, Huyền 204 bất ngờ vướng nghi vấn mang bầu vì diện mạo có phần khác lạ. Tuy nhiên, động thái mới của cô nàng trên TikTok nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cụ thể, sau khi một đoạn clip được đăng tải khiến nhiều người chú ý đến gương mặt có phần bầu bĩnh, ngoại hình đầy đặn hơn trước, Huyền 204 đã tiếp tục chia sẻ video mới trên TikTok. Lần này, cô nàng xuất hiện với vóc dáng thon gọn, vòng 2 phẳng lì cùng đường cong cơ thể vẫn vô cùng nổi bật.

Huyền 204 đăng tải clip mới với vòng eo phẳng lỳ, phủ nhận tin đồn có bầu lần 2 (Ảnh: TikTok nhân vật)

Dù không trực tiếp nhắc đến tin đồn, động thái đăng tải clip mới của Huyền 204 được nhiều người cho rằng là cách cô ngầm phản hồi những đồn đoán không chính xác về chuyện mang bầu. Trước đó, một số bình luận trên mạng xã hội đặt nghi vấn cô có tin vui chỉ từ sự thay đổi ngoại hình trong video. Bản thân Huyền cũng từng giải thích gương mặt trông khác đi là do ánh nắng chiếu thẳng vào khi quay clip.

Không chỉ đăng video mới, Huyền 204 còn có phản hồi đáng chú ý ngay dưới phần bình luận. Khi một người hỏi: “Ai đồn bà có bầu vậy?”, cô nàng đáp lại bằng một meme thể hiện sự mệt mỏi. Phản ứng này khiến nhiều người cho rằng Huyền đã quá ngán ngẩm trước những lời đồn đoán liên tục xuất hiện xoay quanh cuộc sống riêng tư của mình.

Cô nàng cũng có động thái thể hiện "var" thẳng vào nghi vấn từ netizen (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, diện mạo khác lạ của Huyền 204 khiến nhiều người nghi vấn cô nàng mang bầu (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, Huyền 204 chưa đưa ra tuyên bố trực tiếp về nghi vấn mang bầu. Dù vậy, loạt động thái mới nhất của cô vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Huyền 204 tên thật là Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004. Cô được biết đến từ khi còn khá trẻ với vai trò hot girl, mẫu ảnh, sau đó phát triển công việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, thời trang và làm đẹp. Từ cuối năm 2024, Khánh Huyền gây chú ý khi chuyển sang phong cách da nâu rám nắng, kết hợp lối trang điểm đậm nét Âu - Mỹ và những bộ trang phục tôn đường cong.

Về đời tư, Huyền 204 từng kết hôn với thiếu gia Duy Nhỏ (Nguyễn Phạm Anh Duy) vào cuối năm 2022. Cả hai có một con gái tên Sam. Đầu năm 2026, cô xác nhận đã ly thân với chồng nhiều tháng và đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau biến cố hôn nhân, Huyền tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ hình ảnh công việc và cuộc sống thường ngày.

Mỹ nhân sinh năm 2004 ngày càng theo đuổi phong cách quyến rũ, khoẻ khoắn (Ảnh: IGNV)

Tháng 6/2026, cô còn vướng nghi vấn hẹn hò với Zan Nguyễn, cầu thủ sinh năm 2006, sau khi cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa được người trong cuộc xác nhận. Đến tháng 8, những hình ảnh và video chung được cho là đã biến mất khỏi mạng xã hội, tiếp tục khiến cư dân mạng tò mò về tình trạng hiện tại của cả hai.

Ở tuổi 22, Huyền 204 hiện sống tại TP.HCM và từng chia sẻ về căn hộ cao cấp rộng khoảng 220 m². Cô vẫn duy trì hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm không chỉ bởi phong cách thời trang thay đổi mà còn bởi những diễn biến trong cuộc sống cá nhân.