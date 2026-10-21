Chân dung Đặng Lê Trung Nguyên, SN 1998 vừa được bổ nhiệm Phó TGĐ: Học trường top ở Úc và Mỹ

Doanh nhân trẻ này đang nhận sự chú ý từ công chúng sau quyết định bổ nhiệm và trở thành phó Tổng giám đốc TNI Group.

Sáng ngày 21/10, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ tin vui, cho biết con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên (sinh năm 1998, còn được gọi là Trung Đặng) chính thức tham gia vào hoạt động ở doanh nghiệp, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đưa cái tên Trung Nguyên trở thành tâm điểm tìm kiếm của công chúng. Bên cạnh bước tiến mới trong sự nghiệp, quá trình học tập và những chia sẻ về định hướng kinh doanh của doanh nhân trẻ này cũng nhận được sự quan tâm.

Đặng Lê Trung Nguyên (Ảnh: FB Lê Hoàng Diệp Thảo)

Đặng Lê Trung Nguyên là con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Hai doanh nhân kết hôn năm 1998 và có 4 người con gồm Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Dù sinh ra từ gia đình nổi tiếng trong ngành cà phê, Trung Nguyên khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Cuối năm 2021, anh cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu tiên xuất hiện công khai bên mẹ tại một sự kiện.

Theo thông tin tự giới thiệu trên LinkedIn, Đặng Lê Trung Nguyên hiện theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Marketing tại California State University - Fullerton (Đại học bang California - Fullerton), Mỹ. Anh dự kiến hoàn thành chương trình vào tháng 12/2026.

Theo US News & World Report (Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới), Đại học bang California - Fullerton là trường đại học công lập được thành lập năm 1957. Trong ấn bản Best Colleges năm 2027, Đại học bang California - Fullerton được xếp hạng thứ 156 trong số các trường đại học quốc gia tại Mỹ. Trường cũng được xếp hạng thứ 8 trong số các trường có thành tích tốt nhất về khả năng thăng tiến xã hội.

Trước đó, từ năm 2017 - 2022, Trung Nguyên theo học tại Monash University (Đại học Monash) ở Úc, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

Monash University được thành lập năm 1958 tại Melbourne và là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ nhì ở bang Victoria. Ngôi trường này cũng là thành viên của Group Eight (Go8 - nhóm gồm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Úc) và nằm trong top 100 đại học danh giá nhất thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng với 2 con trai - Đặng Lê Trung Nguyên (bên phải) và Đặng Lê Bình Nguyên (bên trái) (Ảnh: FB Lê Hoàng Diệp Thảo)

Hiện tại, việc học Marketing giúp Trung Nguyên tiếp tục mở rộng kiến thức chuyên môn. Trong phần giới thiệu bản thân trên LinkedIn, anh cho biết: “Tôi đặc biệt quan tâm đến khía cạnh vận hành doanh nghiệp, cũng như cách chiến lược, quy trình và việc ra quyết định kết hợp với nhau để tạo ra kết quả. Bên cạnh đó, tôi cũng yêu thích Marketing kỹ thuật số và Marketing đa văn hóa, đặc biệt là cách các doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược để phù hợp với những nhóm đối tượng và thị trường khác nhau.

Tôi mong muốn chia sẻ những kiến thức mình học được, nhìn lại các dự án đã thực hiện và kết nối với những người cùng quan tâm đến lĩnh vực này. Tôi rất mong có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành và khám phá những cơ hội mới!”.

Tại Việt Nam, Trung Nguyên từng có một năm thực tập tại Trung Nguyên International và cho biết vẫn tiếp tục tìm hiểu về cách doanh nghiệp vận hành. Trong thời gian làm việc tại đây, anh được luân chuyển qua nhiều phòng ban, qua đó tiếp xúc với các khía cạnh khác nau của hoạt động kinh doanh và rèn luyện khả năng thích nghi.

Từ đó đến nay, Trung Nguyên vẫn để thông tin công việc trên LinkedIn là Business Development (Phát triển kinh doanh) tại Trung Nguyên International.