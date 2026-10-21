4 người con cùng mang tên Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Cả 4 người con của 2 doanh nhân cà phê này đều có tên Nguyên và có cuộc sống kín đáo.

4 người con cùng tên Nguyên

Các con của những doanh nhân nổi tiếng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi bắt đầu trưởng thành và dần bước vào sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Bốn người con của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng không ngoại lệ.

Không chỉ gây tò mò bởi cuộc sống kín tiếng, 2 quý tử và 2 ái nữ nhà Trung Nguyên và King Coffee còn khiến nhiều người chú ý bởi tên gọi đặc biệt: Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên, Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên. Cả bốn anh em đều có tên Nguyên, chỉ khác nhau ở phần đệm.

Cách đặt tên này khiến nhiều người tò mò bởi đây là lựa chọn khá hiếm gặp trong các gia đình Việt.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chia sẻ ảnh của chồng cũ và các con

Được biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên, và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn năm 1998. Trong đó, con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998. Tên gọi của anh cũng gắn với thương hiệu cà phê Trung Nguyên do bố mẹ sáng lập.

Dù có bố mẹ đều là những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực cà phê, 4 người con lại khá kín tiếng trước công chúng. Trong thời gian dài, diện mạo của các con ít được chia sẻ rộng rãi. Sau cuộc ly hôn gây nhiều chú ý của bố mẹ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới đăng tải thêm hình ảnh các con trên trang cá nhân, khiến công chúng có dịp biết đến Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.

Tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, Đặng Lê Trung Nguyên từng có hành động khiến mẹ xúc động. Theo chia sẻ của bà Thảo, khi đó, con trai cả đã tự trích 4.000 USD, tương đương hơn 80 triệu đồng, từ số tiền dành dụm của mình để nhờ người thân mua khẩu trang và cà phê gửi tặng các y bác sĩ cùng những đơn vị tham gia phòng chống dịch.

Bà Thảo cho biết chỉ đến khi con trai chia sẻ với cậu, bà mới biết về việc làm này. Nữ doanh nhân bày tỏ niềm tự hào khi con biết quan tâm đến cộng đồng, đồng thời xem đây là dấu mốc cho thấy con đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và ý thức trách nhiệm. Bà viết: “Từ đáy tim, người làm mẹ còn hạnh phúc nào hơn khi biết con trai mình nay đã biết chia sẻ với đồng loại một cách tự nhiên như vậy”.

Tin nhắn của Trung Nguyên gửi cho cậu

Trong bài đăng, bà Thảo cũng nhắc đến cách giáo dục con có phần nghiêm khắc của mình, với mong muốn Trung Nguyên trở thành người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bà cho rằng nếu sau này con nối nghiệp kinh doanh, đảm nhận vai trò lãnh đạo thì điều cần thấm nhuần trước tiên là lòng yêu thương và khả năng nhìn nhận những vấn đề vượt ra ngoài lợi ích cá nhân. “Mẹ tự hào về con - Đặng Lê Trung Nguyên”, bà viết.

Đến ngày 22/12/2021, Trung Nguyên cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu xuất hiện công khai bên mẹ tại sự kiện TNI King Coffee công bố Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta Việt Nam. Sự xuất hiện của hai anh em nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, hình ảnh các con của ông Vũ và bà Thảo hiếm khi được công bố rộng rãi. Theo thông tin được chia sẻ vào thời điểm đó, hai anh em vừa trở về sau thời gian du học tại Mỹ.

Trong khi hai con trai ít xuất hiện trước truyền thông, 2 con gái Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên thường được mẹ chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, chủ yếu là những khoảnh khắc từ khi còn nhỏ. Bà Thảo cũng từng đưa hai con gái tham dự một số sự kiện. Tuy nhiên, cả bốn người con nhìn chung vẫn giữ cuộc sống riêng tương đối kín đáo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và 2 con trai

Hiện tại, Trung Nguyên bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong câu chuyện kế thừa sự nghiệp gia đình. Bà Diệp Thảo vừa công bố con trai cả đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group. Trong lời chúc mừng, nữ doanh nhân nhấn mạnh rằng kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một chức vụ, mà đòi hỏi quá trình tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị doanh nghiệp và chứng minh năng lực bằng hành động, kết quả. Đây cũng là dấu mốc mới trong hành trình Trung Nguyên tham gia công việc kinh doanh của gia đình.

“Tôi có một lộ trình để con trưởng thành lên. Đến tuổi này rồi thì các con cũng không muốn đi chơi với mẹ như thuở còn bé, nhưng tôi vẫn dõi theo để dần dần chuyển giao cho thế hệ sau” - bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng chia sẻ về kế hoạch đồng hành cùng các con.

Quan điểm về việc chuyển giao sự nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bên cạnh quan điểm về việc chuyển giao sự nghiệp, ông Nguyên Vũ và bà Diệp Thảo cũng từng nhiều lần nói về những điều cha mẹ cần chuẩn bị cho con cái.

Trong một cuộc phỏng vấn với VTC, ông Vũ nhấn mạnh 3 điều trong việc nuôi dạy các con: "Qua lời nói, sau các con lớn sẽ hiểu. Ba không có thời gian vật lý cho các con, nhưng sau này tổng thời gian cuộc đời các con nhìn lại sẽ nhận ra 3 điều mà ba làm cho các con. Ba điều này những người đàn ông đứng ở đây chưa chắc đã làm được.

Thứ nhất, ba tạo bệ phóng cho các con chứ không phải như ba, khởi nghiệp làm trụi cả đầu. Thứ hai ba dạy cho các con phải có chí hướng lớn vượt người thường. Cái điều đó các con phải có và phải thấy. Thứ ba, điểm quan trọng nhất, ba sẽ là niềm tự hào của các con sau này.

Ba điều đó là 3 điều mà cuộc đời một người đàn ông phải làm cho con mình”.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Về phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nữ doanh nhân cũng chia sẻ mong muốn truyền lại cho các con khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy các con của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tâm sự: ''Trong 12 năm đầu đời, con người cần được học để làm người - người tốt như thế nào là tùy vào khát khao và mục đích sống của chính họ và gia đình họ. Riêng tôi muốn truyền thừa lại cho các con khát vọng vươn tầm vóc toàn cầu của thương hiệu Việt.

Các con tôi đã học nhiều môi trường khác nhau để học sự thích ứng hòa nhập tốt với xã hội. Tư tưởng, khát vọng và sự dẫn dắt của mẹ vẫn luôn là ánh sáng, nguồn sáng ấm áp cho các con trên đường đời".

Về sự khác biệt trong việc nuôi dạy con trai và con gái, bà cho biết: "Ngày nay, người con trai vẫn có áp lực lớn hơn khi mà mình vẫn là trụ cột gia đình và chỗ dựa vững chắc cho gia đình, con gái cũng có những cơ hội để tiến lên những vị trí lãnh đạo. Nền tảng căn bản của cha mẹ dạy các con là vượt qua nghịch cảnh và vượt vũ môn''.

Theo bà Thảo, những điều mà người đi trước dạy cho các con là lòng dũng cảm để đứng dậy, tiến lên phía trước. "Hướng về mặt trời, bóng tối sẽ lùi xa, luôn nghĩ lớn và nghĩ tích cực. Chúng ta không thay đổi được hướng gió, nhưng chúng ta có thể thay đổi cánh buồm để cho con tàu tiến lên nhanh hơn", nữ CEO nhấn mạnh.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV & Internet)