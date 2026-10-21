Cách xưng hô của Nhật Kim Anh và Đình Bắc khi chênh lệch 19 tuổi

Nhật Kim Anh và Đình Bắc có mối quan hệ thân thiết, thường gặp nhau cùng nhóm bạn và tương tác trên MXH.

Người nổi tiếng hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau vẫn có thể xây dựng mối quan hệ thân thiết ngoài công việc. Mới đây, Nhật Kim Anh và Đình Bắc thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện cùng nhau. Đáng chú ý, cách xưng hô của 2 chị em thân thiết cách 19 tuổi này cũng được hé lộ qua những màn tương tác thoải mái trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh gặp gỡ Đình Bắc cùng các cầu thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Nhật Minh,... Có khi Đình Bắc xuất hiện trong ảnh cùng Nhật Kim Anh và con trai cô, lúc lại đi cà phê, trò chuyện với các cầu thủ. Mỗi lần có dịp ra Hà Nội, cô cũng tranh thủ chụp ảnh cùng Đình Bắc và nhóm bạn.

Nhật Kim Anh cùng với Lý Đức và Đình Bắc gần đây

Qua những hình ảnh được đăng tải, mối quan hệ giữa nữ nghệ sĩ và nam cầu thủ trẻ khiến nhiều người quan tâm. Ở khoảng cách tuổi tác lên tới 19 năm, cả hai thoải mái gọi nhau là chị em. Đặc biệt, Đình Bắc còn gọi Nhật Kim Anh bằng cái tên thân mật “chị Laura”.

Trong dịp sinh nhật Đình Bắc, Nhật Kim Anh từng đăng tải hình ảnh chụp chung với nam cầu thủ và con trai. Nữ ca sĩ hào hứng gọi Đình Bắc là “idol của con trai tui”, đồng thời gửi lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Đình Bắc Idol của con trai tui. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!”.

Đáp lại lời chúc, Đình Bắc để lại bình luận: “Em cảm ơn chị nhé ạ!”. Chưa dừng lại ở đó, Nhật Kim Anh còn tiếp tục trêu đàn em và gọi Đình Bắc là “cậu” - cách gọi thay cho con trai: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc”.

Đình Bắc ký tặng cho Nhật Kim Anh và gọi cô là "Chị Laura"

Hình ảnh được Nhật Kim Anh chia sẻ trong dịp sinh nhật Đình Bắc

Những màn tương tác qua lại cho thấy cả hai khá thoải mái khi trò chuyện với nhau. Dù chưa chia sẻ cụ thể về mối quan hệ ngoài đời, cách xưng hô gần gũi cùng những lời trêu đùa công khai khiến nhiều người chú ý đến tình cảm giữa nữ nghệ sĩ và nam cầu thủ.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, quê Nghệ An. Từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An năm 14 tuổi vì thể hình khiêm tốn, anh sau đó gia nhập CLB Quảng Nam và dần khẳng định năng lực.

Năm 2023, Đình Bắc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và gây chú ý khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup. Hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội, nam cầu thủ tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích ở cấp CLB lẫn ĐTQG như vô địch SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và chức vô địch ASEAN Cup.

Ngoài sân cỏ, chuyện tình cảm của Đình Bắc cũng từng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Từ trước đến nay, nam cầu thủ chưa công khai mối quan hệ yêu đương nào, dù từng vướng một số nghi vấn hẹn hò.

Cụ thể, năm 2025, Đình Bắc được cho là có bạn gái sinh năm 1998, hơn anh 6 tuổi. Cả hai được phát hiện có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội. Cô gái này thậm chí từng đăng tải hình ảnh cúp và huy chương của Đình Bắc, thể hiện sự tự hào về thành tích của nam cầu thủ. Tuy nhiên, về sau, những tương tác nói trên không còn xuất hiện.

Sau đó, Đình Bắc tiếp tục được cư dân mạng ghép đôi với một số người đẹp như Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Châu Anh. Dù vậy, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ sự đồn đoán trên mạng xã hội. Đầu năm 2026, mẹ của Đình Bắc cũng cho biết các câu chuyện ghép đôi phần lớn mang tính chất đùa vui, đồng thời tiết lộ con trai chưa chia sẻ với gia đình về chuyện yêu đương.

Đình Bắc

Trong khi đó, Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ, diễn viên tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ, được biết đến qua các ca khúc như Lâu Đài Cát, Thần Thoại, Thua Một Tình Yêu, Tiếng Vĩ Cầm,... Sau đó, những bộ phim như Một Cơn Mê, Gieo Gió và đặc biệt là Tiếng Sét Trong Mưa tiếp tục giúp tên tuổi Nhật Kim Anh đến gần hơn với công chúng.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và thời gian gần đây gây chú ý với thương hiệu cà phê của mình. Nhật Kim Anh hiện sinh sống cùng các con trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 200 m² tại TP.HCM, lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Nhật Kim Anh

(Ảnh: FBNV)