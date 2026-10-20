Nhật Kim Anh công khai bên Đình Bắc

Khoảnh khắc gặp gỡ của Nhật Kim Anh và Đình Bắc gây bàn tán.

Sau những thành tích nổi bật trên sân cỏ, Đình Bắc ngày càng nhận được sự chú ý của công chúng, không chỉ ở sự nghiệp bóng đá mà còn trong cuộc sống đời thường. Đáng chú ý, nam cầu thủ nhiều lần xuất hiện trong các bài đăng của Nhật Kim Anh, tạo nên những màn tương tác được khán giả bàn luận.

Mới đây, Nhật Kim Anh tiếp tục đăng tải hình ảnh hội ngộ Đình Bắc kèm dòng trạng thái: "Mấy chị em lại hội ngộ tại Hà Nội". Trong bức ảnh, nam cầu thủ diện trang phục đơn giản, thoải mái và đứng cạnh đàn chị. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh chưa đưa ra chia sẻ nào khác về những đồn đoán của cư dân mạng.

Nhật Kim Anh công khai gặp gỡ Đình Bắc sau khi vướng vào những bàn tán trên MXH

Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng Đình Bắc và con trai trong dịp sinh nhật nam cầu thủ. Cô còn hài hước gọi anh là "idol của con trai tui", đồng thời gửi lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật idol của con trai tui. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!”. Đình Bắc sau đó đáp lại bằng cách gọi Nhật Kim Anh là “chị” và gửi lời cảm ơn. Màn tương tác tiếp tục trở nên vui vẻ khi nữ diễn viên hỏi đùa: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc”.

Không chỉ trên mạng xã hội, Nhật Kim Anh còn từng trực tiếp đến sân vận động Mỹ Đình theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, cô chia sẻ khoảnh khắc bên Đình Bắc, đồng thời đăng tải hình ảnh nam cầu thủ ký tặng lên áo và khăn cờ đỏ sao vàng. Những bài đăng có sự xuất hiện của tiền đạo trẻ đều nhận được sự quan tâm đáng kể.

Nhật Kim Anh từng ra sân xem Đình Bắc đá

Việc Nhật Kim Anh liên tục chia sẻ hình ảnh gặp gỡ Đình Bắc khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành đề tài được bàn luận. Dù vậy, từ những thông tin hiện có, cả hai chủ yếu thể hiện sự tương tác thân thiện. Những suy đoán xa hơn từ phía cư dân mạng vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Nhật Kim Anh cho biết Đình Bắc là "idol" của con trai cô

Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và kinh doanh. Nữ nghệ sĩ từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình, đồng thời thường xuyên cập nhật các hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo sinh năm 2004 được ghi nhận với thành tích 5 bàn thắng, 3 kiến tạo, cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và đồng Vua phá lưới. Sự nghiệp đang lên của nam cầu thủ khiến những thông tin liên quan đến anh càng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mối quan hệ của Đình Bắc và Nhật Kim Anh khiến nhiều người tò mò

Ảnh: FBNV