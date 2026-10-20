Tràn lan ảnh nghi của ca sĩ Soobin bên người đàn ông trong khách sạn

Cộng đồng mạng cũng đang lùng sục ráo riết danh tính nhân vật được cho là xuất hiện trong hình ảnh của Soobin.

Chiều 19/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cộng đồng mạng hiện xôn xao trước loạt ảnh được cho là chụp lại Soobin (TXT) ở 1 khách sạn trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đặc biệt, khoảnh khắc nghi mỹ nam nhóm TXT đã leo lên hẳn vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí, thu hút lượt tương tác khủng trong thời gian ngắn. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Soobin bị lộ hình ảnh "tình 1 đêm" trong thời gian lưu diễn ở nước ngoài cùng TXT.

Ngoài ra, khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào 1 nhân vật bí ẩn khác xuất hiện cùng Soobin trong hình ảnh gây xôn xao mới đây. Và nhân vật nói trên được cho là đàn ông, bởi lẽ "thánh soi" đã phát hiện ra lông chân của người này trong ảnh.

Soobin được cho là xuất hiện bên 1 người đàn ông trong khách sạn ở Mỹ. Ảnh: Weibo

Hình ảnh nghi Soobin lộ khoảnh khắc nhạy cảm đã gây xôn xao, bàn tán khắp mạng xã hội xứ Trung trong ngày 19/10. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng đã tranh cãi sôi nổi xung quanh loạt hình ảnh được cho là của mỹ nam nhóm TXT. Trong đó, không ít khán giả cho rằng Soobin đã bị xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư.

Nhưng ở chiều ngược lại, đông đảo fan khẳng định hình ảnh nêu trên không phải là Soobin. Theo những khán giả này, trong đợt đi tour Mỹ khi ấy, nam idol sinh năm 2000 để tóc vàng chứ không phải màu tóc như trong loạt ảnh vừa được lan truyền. Fan còn nhấn mạnh rằng hình ảnh gây xôn xao mới đây thực chất là sản phẩm do AI tạo ra 1 cách tinh vi nhằm qua mặt nhiều khán giả. Đồng thời, người hâm mộ hiện đang yêu cầu công ty quản lý HYBE cần mạnh mẽ trấn áp vấn nạn dùng AI bôi nhọ thành viên TXT cũng như có động thái cứng rắn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của "gà nhà".

Tính tới thời điểm hiện tại, Soobin và công ty chủ quản vẫn chưa có động thái lên tiếng về những hình ảnh gây xôn xao khắp mạng xã hội trong ngày 19/10.

Fan tung bằng chứng cho thấy vào thời gian lưu diễn ở Mỹ, Soobin để tóc vàng. Qua đó, người hâm mộ khẳng định hình ảnh nói trên là giả mạo. Ảnh: X

Soobin sinh năm 2000, là trưởng nhóm của nhóm nhạc nam TXT (Tomorrow X Together) trực thuộc HYBE Labels. Sở hữu ngoại hình sáng, thân hình cao ráo cùng khí chất "bạn trai quốc dân", Soobin nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng Kpop.

Ra mắt năm 2019 cùng TXT, anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, khả năng trình diễn ổn định và vai trò thủ lĩnh điềm tĩnh, trách nhiệm. TXT liên tục gặt hái thành công với các album như The Dream Chapter, minisode, The Chaos Chapter, The Name Chapter, khẳng định vị thế nhóm nhạc Gen 4 hàng đầu. Ngoài âm nhạc, Soobin còn được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai trò MC của Music Bank, cho thấy hình ảnh idol đa năng, chuyên nghiệp và ngày càng trưởng thành.

Soobin là 1 trong những mỹ nam đình đám ở thế hệ Kpop thứ 4, đồng thời là "cây hút fan" trong nhóm nhạc TXT. Ảnh: X

Nguồn: Weibo, Naver