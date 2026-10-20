Từ cô gái suýt thành nữ tu, Adriana Lima mãi là biểu tượng vĩnh cửu của Victoria's Secret

Nếu năm 2018 là lời tạm biệt khiến hàng triệu người tiếc nuối, thì năm 2026 giống như một lời khẳng định rằng Adriana Lima chưa bao giờ thực sự rời đi.

Ngày 18/10/2026, tại Los Angeles, Adriana Lima một lần nữa bước ra sân khấu Victoria’s Secret Fashion Show trong bộ trang phục trắng cùng đôi cánh thiên thần lớn, khép lại đêm diễn bằng hình ảnh vừa quyền lực vừa giàu cảm xúc. Ở tuổi 45, sau 3 lần làm mẹ và gần ba thập kỷ gắn bó với thương hiệu, siêu mẫu Brazil vẫn là một trong những cái tên có sức nặng nhất trên đường băng này.

Khoảnh khắc ấy gợi nhắc đến lời chia tay năm 2018, khi Adriana từng rơi nước mắt trong bộ cánh trắng và tưởng như đã khép lại chương đẹp nhất của đời mình với Victoria’s Secret. Nhưng tám năm sau, cô trở lại ở vị trí danh giá nhất của đêm diễn: kết màn. Nếu năm 2018 là lời tạm biệt khiến hàng triệu người tiếc nuối, thì năm 2026 giống như một lời khẳng định rằng Adriana Lima chưa bao giờ thực sự rời đi.

Bởi với Adriana Lima, Victoria’s Secret chưa bao giờ chỉ là một thương hiệu cô từng cộng tác. Đó là nơi tên tuổi cô trở thành huyền thoại, còn cô trở thành một phần trong bản sắc của thương hiệu. Người hâm mộ gọi cô bằng cái tên trìu mến “thiên thần mẹ” - một cách gọi vừa nói lên thâm niên, vừa thể hiện vị thế đặc biệt của Adriana Lima giữa dàn thiên thần toàn những cái tên đình đám.

Nếu năm 2018 là lời tạm biệt khiến hàng triệu người tiếc nuối...

... thì năm 2026 giống như một lời khẳng định rằng Adriana Lima chưa bao giờ thực sự rời đi. Ảnh: X

Từ cô gái nhỏ ở vùng quê đến biểu tượng "càn quét" sàn diễn

Sinh ngày 12/6/1981 tại Salvador, bang Bahia, Brazil, Adriana Lima lớn lên trong một gia đình bình thường, cách xa thế giới xa hoa của thời trang quốc tế. Cô gái mang đôi mắt xanh đặc trưng, mái tóc nâu sẫm và những đường nét pha trộn giữa nhiều nguồn gốc văn hóa ấy ban đầu không hề đặt mục tiêu trở thành siêu mẫu. Vì có đời sống tâm linh sâu sắc, nên từ khi còn nhỏ, Adriana Lima đã mơ ước được trở thành nữ tu.

Nhưng cuộc đời lại đem đến cho cô nhiều điều bất ngờ hơn thế. Cơ duyên đưa cô đến với nghề mẫu cũng không bắt đầu bằng một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi còn ở tuổi thiếu niên, Adriana Lima tham gia một cuộc thi tìm kiếm người mẫu cùng bạn mình. Năm 15 tuổi, cô giành chiến thắng tại cuộc thi Supermodel of Brazil của Ford Models, sau đó đạt vị trí á quân tại cuộc thi Supermodel of the World năm 1996. Những thành tích ấy mở ra cánh cửa đưa cô đến New York và từng bước bước chân vào ngành công nghiệp thời trang quốc tế.

Cơ duyên đưa cô đến nghề mẫu là do... ủng hộ bạn bè. Ảnh: X

Từ năm 1997, Adriana Lima đã xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn, làm việc với những nhà thiết kế và thương hiệu danh tiếng. Nhưng nếu các sàn diễn cao cấp giúp cô khẳng định năng lực của một người mẫu chuyên nghiệp, thì Victoria’s Secret mới là nơi đưa tên tuổi Adriana Lima đến gần công chúng đại chúng trên quy mô toàn cầu.

Năm 1999, khi mới 18 tuổi, cô lần đầu sải bước tại Victoria’s Secret Fashion Show. Một năm sau, Adriana Lima chính thức trở thành "thiên thần" - những người mẫu độc quyền, có hợp đồng dài hơi của thương hiệu. Không ai có thể hình dung rằng mối lương duyên ấy sẽ kéo dài hơn 2 thập kỷ, đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật và bền bỉ nhất lịch sử show diễn.

Adriana Lima gắn bó với thương hiệu nội y từ năm 18 tuổi. Ảnh: X

18 năm làm thiên thần và những đặc quyền của một huyền thoại

Trong giai đoạn hoàng kim của Victoria’s Secret Fashion Show, các thiên thần không đơn thuần là người mẫu trình diễn nội y. Họ là gương mặt đại diện cho một thế giới nơi vẻ đẹp, sự tự tin, tính giải trí và tính thương mại được kết hợp thành một màn trình diễn quy mô lớn. Trong đội hình ấy, Adriana Lima luôn giữ vị trí đặc biệt.

Từ năm 2000 đến năm 2018, cô gắn bó với danh hiệu thiên thần của Victoria’s Secret. Trong khoảng thời gian đó, Lima xuất hiện tại 18 show diễn, chỉ vắng mặt năm 2009 vì mang thai. Việc trở lại đường băng chỉ vài tuần sau khi sinh con vào năm 2012 đã góp phần tạo nên hình ảnh một người mẫu có sức bền và tính chuyên nghiệp đáng nể.

Adriana Lima làm thiên thần suốt 18 năm. Ảnh: X

Không phải ngẫu nhiên mà Adriana Lima liên tục được giao những vị trí quan trọng. Cô từng mở màn Victoria’s Secret Fashion Show vào các năm 2003, 2007, 2008, 2010 và 2012; đồng thời kết màn vào năm 2001 và 2002. Đó là những vị trí có ý nghĩa đặc biệt trong một show diễn mà từng bước đi, bộ trang phục và khoảnh khắc xuất hiện đều được tính toán để tạo hiệu ứng thị giác.

Mở màn là cơ hội định hình bầu không khí cho cả đêm diễn. Kết màn lại đòi hỏi người mẫu phải đủ sức tạo nên hình ảnh đọng lại lâu nhất trong tâm trí khán giả. Việc Adriana Lima nhiều lần đảm nhận cả hai vai trò cho thấy cô không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn là gương mặt mà thương hiệu có thể tin tưởng giao phó những khoảnh khắc quan trọng.

Siêu mẫu được giao cho nhiều trang phục, vị trí quan trọng. Ảnh: X

Đặc biệt, Adriana Lima đã 3 lần được lựa chọn trình diễn Fantasy Bra - thiết kế nội y đính đá quý nổi tiếng bậc nhất của Victoria’s Secret. Cô đồng giữ kỷ lục thiên thần mặc Fantasy Bra nhiều nhất cùng huyền thoại Heidi Klum. Đây được xem là một trong những vinh dự đặc biệt nhất mà thương hiệu dành cho các thiên thần.

3 lần khoác lên mình Fantasy Bra không chỉ là thành tích để liệt kê trong hồ sơ nghề nghiệp. Chúng còn thể hiện mức độ tín nhiệm mà thương hiệu dành cho Lima. Giữa một đội hình quy tụ nhiều siêu mẫu hàng đầu, cô liên tục được lựa chọn để đại diện cho những thiết kế đắt giá và mang tính biểu tượng nhất.

Ảnh: X

Ảnh: X

Adriana Lima đã 3 lần được lựa chọn trình diễn Fantasy Bra - thiết kế nội y đính đá quý nổi tiếng bậc nhất của Victoria’s Secret. Ảnh: X

Cùng với những lần mở màn, kết màn và các bộ trang phục được đầu tư công phu, tất cả đã tạo nên hình ảnh một Adriana Lima luôn xuất hiện ở những thời khắc đáng nhớ nhất của Victoria’s Secret. Cô không nhất thiết phải mặc bộ đồ đắt nhất trong mọi mùa diễn để trở thành tâm điểm. Đôi khi, chỉ cần bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc sảo và thần thái tự tin, Adriana Lima đã đủ sức chiếm trọn sự chú ý.

Nếu phải chọn một gương mặt đại diện cho thời kỳ Victoria’s Secret trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, Adriana Lima chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc đến. Nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng hình ảnh cô sải bước trên đường băng, trong những bộ nội y lộng lẫy, đôi cánh cầu kỳ và ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Vì thế, nói nhắc đến Victoria’s Secret là nhắc đến Adriana Lima không phải một sự cường điệu vô căn cứ. Thương hiệu có nhiều thiên thần xuất sắc, nhưng Adriana Lima sở hữu sự kết hợp hiếm có giữa nhan sắc, thân hình, thâm niên, thành tích, độ nhận diện và khả năng gợi nhắc cả một thời kỳ. Còn nhắc đến Adriana Lima, người ta khó có thể không liên tưởng đến đôi cánh thiên thần Victoria's Secret đã làm nên sự nghiệp của cô.

Nhắc đến Victoria’s Secret là nhắc đến Adriana Lima. Ảnh: X

Lời chia tay năm 2018: Khi một thiên thần khiến cả sân khấu rơi nước mắt

Năm 2018, Adriana Lima tuyên bố khép lại hành trình với Victoria’s Secret. Ở tuổi 37, sau gần 2 thập kỷ đồng hành cùng thương hiệu, cô đứng trước một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất sự nghiệp. Thương hiệu dành riêng một phần chương trình để nhìn lại hành trình của Adriana Lima, từ những bước đi đầu tiên đến các dấu ấn đáng nhớ trên đường băng. Khi đoạn phim tổng hợp những khoảnh khắc của cô được trình chiếu, khán giả hiểu rằng họ không chỉ chứng kiến một người mẫu kết thúc hợp đồng, mà đang nói lời tạm biệt với một biểu tượng đã gắn bó cùng mình qua nhiều mùa diễn.

Adriana Lima bước đi trong sự cổ vũ nồng nhiệt. Gương mặt cô không giấu được xúc động, đôi mắt ngấn lệ khi nhận ra đây có thể là lần cuối cùng khoác lên mình đôi cánh thiên thần. Hình ảnh ấy đối lập với thần thái mạnh mẽ, quyến rũ mà khán giả vốn quen thuộc: nàng siêu mẫu từng làm chủ sân khấu bằng sự tự tin giờ đây không thể che giấu cảm xúc trước một cuộc chia ly.

Khoảnh khắc chia tay xúc động của Adriana Lima. Clip: YouTube

Lời tri ân cô gửi đến thương hiệu sau đó càng khiến khoảnh khắc trở nên đáng nhớ. Siêu mẫu sinh năm 1981 cảm ơn Victoria’s Secret vì đã cho cô cơ hội nhìn thấy thế giới, trao cho cô đôi cánh và dạy cô biết bay. Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho một nơi làm việc, mà còn là sự thừa nhận về một hành trình đã góp phần định hình cuộc đời cô.

Sự ra đi của Adriana Lima diễn ra trong bối cảnh Victoria’s Secret cũng bước vào giai đoạn chuyển mình. Những tranh luận về tiêu chuẩn sắc đẹp, tính đa dạng, cách xây dựng hình ảnh phụ nữ và chiến lược kinh doanh khiến thương hiệu phải đối diện với nhiều thách thức. Show diễn thường niên bị tạm dừng sau năm 2018 và không trở lại trong 6 năm. Việc chương trình ngừng tổ chức xuất phát từ nhiều nguyên nhân, không thể quy về sự vắng mặt của một cá nhân.

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Siêu mẫu rơi nước mắt trong bước đi cuối cùng. Ảnh: X

Dẫu vậy, thật khó phủ nhận rằng việc mất đi Adriana Lima cùng nhiều gương mặt quen thuộc đã tạo ra một khoảng trống lớn về mặt hình ảnh. Victoria’s Secret từng có khả năng khiến công chúng mong chờ mỗi mùa diễn nhờ những thiên thần được xây dựng thành biểu tượng. Khi đội hình ấy dần thay đổi, thương hiệu cũng mất đi một phần sợi dây kết nối với những khán giả đã yêu mến mình suốt nhiều năm. Adriana Lima không phải nguyên nhân duy nhất tạo nên sức hút của thời kỳ hoàng kim, cũng không phải lời giải duy nhất cho những khó khăn sau này. Nhưng cô là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu nhất cho thời kỳ ấy.

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Thiếu Adriana Lima, show diễn Victoria's Secret cũng tạm ngừng. Ảnh: X

Năm 2024: Màn tái xuất khiến khán giả mong chờ

Sau nhiều năm gián đoạn, Victoria’s Secret Fashion Show trở lại vào năm 2024. Trong danh sách những gương mặt được mong chờ nhất, Adriana Lima là cái tên đặc biệt nổi bật. Sự trở lại ấy không đơn thuần là một lần tái hợp giữa người mẫu và thương hiệu cũ. Nó giống như cuộc hội ngộ giữa một biểu tượng với sân khấu đã làm nên tên tuổi của mình. Khi Adriana Lima xuất hiện, những ký ức về thời kỳ hoàng kim lập tức được khơi gợi. Khán giả không chỉ nhìn thấy một siêu mẫu trở lại đường băng, mà còn nhận ra hình bóng của những mùa Victoria’s Secret mà họ từng yêu thích.

Việc thương hiệu đưa "thiên thần mẹ" trở lại cho thấy sức mạnh của những gương mặt có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại. Trong một ngành công nghiệp luôn chạy theo cái mới, không phải biểu tượng nào cũng có thể giữ nguyên sức nặng sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu. Nhưng Adriana Lima vẫn sở hữu thứ mà không chiến dịch truyền thông nào dễ dàng tạo ra: ký ức tập thể.

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Adriana Lima trở lại trên sàn diễn 2024. Ảnh: X

Dĩ nhiên, màn tái xuất không đồng nghĩa Victoria’s Secret lập tức lấy lại vị thế đỉnh cao như thời kỳ trước. Thị trường đã thay đổi, cách công chúng nhìn nhận thời trang và vẻ đẹp cũng khác trước. Bản thân nữ siêu mẫu cũng không còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Nhưng chính điều đó làm cuộc hội ngộ trở nên đáng chú ý hơn: cả thương hiệu lẫn siêu mẫu đều bước vào một chương mới, mang theo những thay đổi của thời gian nhưng vẫn giữ được mối liên kết đặc biệt.

Ở tuổi ngoài 40, sau khi trải qua những thay đổi của cuộc sống và 3 lần làm mẹ, Adriana Lima vẫn gây chú ý nhờ vóc dáng săn chắc, gương mặt cuốn hút và thần thái chuyên nghiệp. Năm 2026, khi cô bước lên đường băng ở tuổi 45, sự ngưỡng mộ dành cho cô không chỉ đến từ ngoại hình. Đó còn là sự thừa nhận dành cho sức bền của một siêu mẫu đã duy trì vị trí của mình trong ngành thời trang suốt gần 3 thập kỷ.

Điều quan trọng hơn cả là Lima không cần tái hiện nguyên vẹn hình ảnh của năm 2005 hay 2010 để chứng minh giá trị. Cô có thể trở lại với những dấu ấn của thời hoàng kim, nhưng vẫn là một Adriana Lima của hiện tại. Và Victoria’s Secret, dù đang tìm cách làm mới mình, vẫn có thể tìm thấy ở cô một gương mặt đủ sức khơi dậy cảm xúc mà thương hiệu muốn duy trì.

Ảnh: X

Ở tuổi ngoài 40, sau khi trải qua những thay đổi của cuộc sống và 3 lần làm mẹ, Adriana Lima vẫn gây chú ý nhờ vóc dáng săn chắc, gương mặt cuốn hút và thần thái chuyên nghiệp. Ảnh: X

Năm 2026: Đôi cánh trắng và lời khẳng định của một thiên thần vĩnh cửu

Nếu năm 2024 đánh dấu cuộc tái ngộ được chờ đợi, thì show diễn năm 2026 đưa Adriana Lima trở lại vị trí trung tâm bằng một cách đầy ý nghĩa: kết màn chương trình. Trong đêm diễn tại Los Angeles ngày 18/10, siêu mẫu xuất hiện ở phần cuối với bộ trang phục trắng và đôi cánh lớn đính chi tiết lấp lánh. Ánh sáng sân khấu, sắc trắng thanh thuần và những bước đi uyển chuyển tạo nên hình ảnh khác biệt với vẻ quyến rũ mạnh mẽ từng gắn liền với cô trong quá khứ. Cô vẫn có sức hút của một siêu mẫu kỳ cựu, nhưng lần này còn mang theo chiều sâu của trải nghiệm và ký ức.

Màn kết thúc ấy khiến người ta nhớ đến năm 2018. 8 năm trước, Adriana Lima cũng từng bước đi trong sự xúc động, khép lại một hành trình mà nhiều người tin rằng sẽ không bao giờ lặp lại. Khi ấy, đôi cánh trắng gợi cảm giác chia ly. Còn năm 2026, hình ảnh tương tự lại mang ý nghĩa gần như đối lập: không phải lời từ biệt, mà là sự trở về. Cũng là Adriana Lima, cũng là Victoria’s Secret, cũng là đôi cánh thiên thần. Nhưng lần này, khán giả không phải chuẩn bị tinh thần để nói lời tạm biệt. Họ được chứng kiến một biểu tượng tiếp tục viết nên câu chuyện của mình.

Màn kết show năm nay khiến người ta nhớ đến năm 2018. Clip: YouTube

Vị trí kết màn không chỉ có ý nghĩa về mặt trình diễn. Đó còn là sự thừa nhận đối với sức nặng biểu tượng của Adriana Lima trong lịch sử thương hiệu. Giữa một thế hệ người mẫu mới, những xu hướng mới và cách tiếp cận thời trang đang thay đổi, cô vẫn đủ sức đảm nhận vai trò khép lại đêm diễn. Nếu một gương mặt có thể khiến công chúng nhìn thấy cả quá khứ lẫn hiện tại của Victoria’s Secret trong cùng một khoảnh khắc, Adriana Lima chính là người như vậy.

Có lẽ gọi cô là “thiên thần mẹ” không chỉ bởi cô là một trong những thiên thần gắn bó lâu năm nhất, mà còn vì cô đại diện cho một thế hệ đã tạo nên hình ảnh đặc trưng của thương hiệu. Cô là cầu nối giữa những năm tháng rực rỡ của show diễn và hành trình tìm kiếm bản sắc mới. Adriana Lima cũng là lời nhắc rằng sức hút của Victoria’s Secret chưa bao giờ chỉ nằm ở những bộ nội y đắt giá, đôi cánh khổng lồ hay sân khấu xa hoa, mà còn ở những con người khiến tất cả trở nên đáng nhớ.

Nếu một gương mặt có thể khiến công chúng nhìn thấy cả quá khứ lẫn hiện tại của Victoria’s Secret trong cùng một khoảnh khắc, Adriana Lima chính là người như vậy. Ảnh: X

Adriana Lima từng rời đi trong nước mắt, nhưng di sản cô để lại chưa bao giờ biến mất. Năm 2024, cô trở lại để khơi dậy ký ức. Năm 2026, cô kết màn để khẳng định rằng mối liên kết ấy vẫn còn nguyên sức mạnh. Thời hoàng kim có thể đã qua, và Victoria’s Secret vẫn còn nhiều chặng đường để tìm lại ánh hào quang xưa. Nhưng sự trở lại của Adriana Lima chứng minh rằng có những biểu tượng không bị giới hạn bởi tuổi tác hay một lời chia tay trên sân khấu. Họ có thể thay đổi, trưởng thành và bước sang những chương mới, nhưng vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng.

Từ cô gái Brazil từng có những ước mơ khác xa sàn diễn thời trang đến siêu mẫu 45 tuổi khoác lên mình đôi cánh trắng trong đêm kết màn năm 2026, Adriana Lima đã đi một hành trình mà không phải ai cũng có thể lặp lại. Và nếu năm 2018, khán giả bật khóc vì nghĩ rằng sẽ không còn được thấy cô sải bước dưới đôi cánh Victoria’s Secret, thì năm 2026, họ có lý do để mỉm cười. Bởi lần này, hình ảnh thiên thần không còn là lời chia tay, Adriana Lima đã trở lại như chưa bao giờ rời đi!

Adriana mãi là "thiên thần mẹ" của Victoria's Secret. Ảnh: X



