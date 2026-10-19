Thiếu gia sòng bạc yêu vợ số 1 thế giới, khen Hề Mộng Dao tái xuất Victoria's Secret là niềm tự hào gia đình!

Hà Du Quân không "cắt đi" đôi cánh thiên thần của Hề Mộng Dao, thậm chí còn luôn ủng hộ để cô bay cao, bay xa hơn nữa.

Dâu hào môn Hề Mộng Dao vừa có màn tái xuất Victoria's Secret Fashion Show cực kỳ hoành tráng. 9 năm trước, cô đã ngã ngay trên sân khấu tại quê nhà Thượng Hải, Trung Quốc. Tưởng như cú ngã kết thúc sự nghiệp, đây lại là cú ngã khiến cuộc đời Hề Mộng Dao có bước ngoặt lớn: Trở thành con dâu gia tộc trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Trong ngày trở lại, Hề Mộng Dao xuất hiện với diện mạo tựa nữ thần. Trên trang cá nhân, chồng yêu Hà Du Quân không giấu nổi vẻ tự hào về người vợ siêu mẫu xinh đẹp. Anh đăng màn trình diễn của Hà Mộng Dao cùng những lời tán thưởng "có cánh" cùng rất nhiều trái tim: "Thiên thần đời thực", "Rớt hàm mất thôi. Tự hào về em vô cùng, niềm tự hào của cả gia đình. Thiên thần đã thực sự trở lại với đôi cánh khổng lồ".

Ảnh: Instagram

Chồng yêu hết lời tán tụng Hề Mộng Dao, "simp" vợ số 1 thế giới! Ảnh: Instagram

Màn "phát cẩu lương" của thiếu gia nhà trùm sòng bạc khiến dân tình xôn xao, bàn tán không ngớt. Hề Mộng Dao quả đang sống những tháng ngày viên mãn nhất, khi có gia đình hạnh phúc ở bên, cổ vũ để cô tỏa sáng với sự nghiệp cá nhân. Hà Du Quân không "cắt đi" đôi cánh thiên thần của vợ, thậm chí còn luôn ủng hộ để cô bay cao, bay xa hơn nữa.

Ảnh: X

Hề Mộng Dao tỏa sáng ở show diễn năm nay. Ảnh: X

Còn nhớ tại Victoria's Secret Fashion Show 2017 được tổ chức ngay trên quê nhà Thượng Hải, Hề Mộng Dao đã ngã 1 cú đau điếng trước mắt hàng nghìn khán giả tại hiện trường cùng hàng triệu người đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ toàn cầu. Khoảnh khắc Hề Mộng Dao gạt nước mắt, cố gắng giữ nụ cười và hoàn thành phần trình diễn trong hậu trường đã trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Sự việc càng trở nên căng thẳng hơn khi cư dân mạng đào lại phát ngôn trong quá khứ của cô trên một chương trình truyền hình: "Nếu ngã trên sàn diễn Victoria's Secret, tôi sẽ giải nghệ". Áp lực từ sóng gió dư luận lúc bấy giờ lớn đến mức nhiều người tin rằng sự nghiệp người mẫu của chân dài sinh năm 1989 đã hoàn toàn sụp đổ.

Hề Mộng Dao "quê độ" trên sân khấu năm 2017. Ảnh: YouTube

Cú ngã tưởng chừng kết thúc sự nghiệp của cô. Ảnh: YouTube

Sau sự cố năm 2017, Hề Mộng Dao quả thực đã thưa thớt dần trên các sàn catwalk quốc tế. Cô dường như đã "giải nghệ" theo đúng nghĩa đen trong giới thời trang cao cấp. Thế nhưng, cuộc đời cô không hề lụi tàn hay chìm vào quên lãng, mà lại rẽ sang một chương mới hoàn toàn hoành tráng - chương đời của một "nàng Lọ lem" bước chân vào gia tộc vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hề Mộng Dao "ngã" vào hào môn. Ảnh: X

Siêu đám cưới của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao là 1 màn phô diễn không thể sang chảnh hơn. Theo 1 số nguồn tin trong giới, hôn lễ tại lâu đài Mont Saint-Michel, Pháp của cặp đôi có chi phí tổ chức lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Cô dâu mặc bộ váy cưới Haute Couture, mất hơn 600 giờ may thủ công đến từ thương hiệu Dior. Vòng cổ Hề Mộng Dao được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant), trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat của thương hiệu GRAFF. Nhiếp ảnh gia của buổi lễ là Jose Villa - người từng chụp ảnh cưới cho vợ chồng Justin và Hailey Bieber.

Trước đó, trong bữa tiệc tối chào mừng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi đeo bộ trang sức kim cương gồm khuyên tai, vòng tay và nhẫn tổng cộng 103,7 carat, trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng). Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi không chỉ đài thọ vé máy bay và chi trả tiền khách sạn mà còn tặng khách mời 1 hộp quà cưới 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Theo tờ 163, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân sẽ tốn khoảng 70.000 NDT (271 triệu đồng)/khách mời.

Cặp đôi vừa tổ chức đám cưới hoành tráng hồi tháng 6. Ảnh: X

Dù có những ý kiến "bóc trần", cho rằng cặp đôi nhận tài trợ nên không tốn quá nhiều tiền đến thế, song không thể phủ nhận đám cưới Hà Du Quân - Hề Mộng Dao là sự kiện hot nhất hiện nay.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Siêu mẫu đang sống những tháng ngày viên mãn nhất. Ảnh: X

Nguồn: Instagram