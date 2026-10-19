Chi Pu làm rõ tin đồn tình cảm với thiếu gia tập đoàn Sơn Kim

Bị nhắc tên trong ngày vui của thiếu gia Hoàng Việt, Chi Pu đã phát thông cáo làm rõ tin đồn.

Vừa qua, doanh nhân Nguyễn Hoàng Việt - con trai cả của ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Kim Group đã cầu hôn bạn gái họa sĩ Phan Anh Thư, thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cặp đôi, cái tên Chi Pu bất ngờ bị réo gọi trở lại khi nhiều người khơi lại tin đồn tình cảm giữa nữ ca sĩ và thiếu gia tập đoàn Sơn Kim.

Giữa lúc chuyện đời tư bị bàn tán, chiều 19/10, Chi Pu chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ phát thông báo phủ nhận chuyện từng hẹn hò với thiếu gia Hoàng Việt. Cô cho biết mình có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình Sơn Kim, vì vậy việc hai bên gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều hoàn toàn bình thường.

Nữ ca sĩ chia sẻ, trước đây cô lựa chọn im lặng vì nghĩ rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, khi câu chuyện tiếp tục được nhắc đến đúng dịp vui của Hoàng Việt và bạn gái, Chi Pu cho rằng mình cần lên tiếng để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Chi Pu phủ nhận chuyện tình cảm với thiếu gia Hoàng Việt, mong muốn bàn tán tiêu cực về cả hai sẽ chấm dứt. Đồng thời, nữ ca sĩ gửi lời chúc phúc đến Hoàng Việt và vợ sắp cưới của nam doanh nhân

Nguyên văn thông báo đính chính của Chi Pu:

"Xin chào mọi người Trước hết để tránh những hiểu lầm không đáng có, Chi muốn đính chính rằng Chi và em Việt SK chưa từng có mối quan hệ tình cảm như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chi có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với gia đình Sơn Kim nên việc gặp gỡ, làm việc hay xuất hiện cùng nhau trong một số dịp là điều hoàn toàn bình thường. Trước đây Chi không lên tiếng vì nghĩ rằng những tin đồn không đúng sự thật rồi cũng sẽ qua. Nhưng khi câu chuyện lại được nhắc đến vào một dịp đáng lẽ chỉ nên dành cho niềm vui của hai bạn, Chi nghĩ mình cần làm rõ để mọi chuyện có thể khép lại. Mong mọi người thay vì tiếp tục suy diễn hay so sánh, hãy dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho cặp đôi. Nhân câu chuyện này, Chi cũng có một vài suy nghĩ muốn chia sẻ. Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn. Mỗi người phụ nữ đều có hành trình riêng, những nỗ lực, ước mơ, thành tựu và cả những giá trị mà họ tự mình vun đắp. Chi cũng vậy. Chi tự hào về những gì mình đã cố gắng xây dựng, về sự độc lập và quyền được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Tình yêu với Chi là một điều đẹp đẽ để hai người cùng chia sẻ và làm cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, chứ không phải thước đo giá trị hay thành công của bất kỳ ai. Chi mong những tin tức sai sự thật, những bình luận tỏ ra thương cảm cho Chi hay so sánh không cần thiết sẽ dừng lại ở đây, để mỗi người được bình yên tận hưởng hạnh phúc của riêng mình. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc nhé".

Tháng 3/2023, việc thiếu gia Hoàng Việt xuất hiện tại một sự kiện của Chi Pu từng khiến mạng xã hội xôn xao, làm dấy lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai. Sau đó, một số hình ảnh thiếu gia Sơn Kim cùng Chi Pu và bạn bè, người thân dùng bữa chung tiếp tục được lan truyền, khiến tin đồn tình cảm càng rầm rộ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, cả hai đều giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Chi Pu vốn được biết đến là nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ đời tư hay công khai xác nhận những thông tin hẹn hò được bàn tán trên mạng xã hội. Về sự nghiệp, Chi Pu bước chân vào showbiz sau khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009, sau đó hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và kinh doanh.

Cô từng góp mặt trong các dự án như Yêu, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại và gây chú ý khi tham gia chương trình Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động ở thị trường quốc tế, đồng thời duy trì sức hút qua các dự án nghệ thuật và kinh doanh.