"Giàng A Lui" là gì mà khiến dàn cast hốt hoảng, chương trình 2 Ngày 1 Đêm phải phát cảnh báo?

Cụm từ “Giàng A Lui” bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội sau tập mới nhất của 2 Ngày 1 Đêm.

Tối 18/10, 2 Ngày 1 Đêm lên sóng chặng Yên Bái, đánh dấu hành trình thứ hai liên tiếp chương trình không có sự góp mặt của Trường Giang. Dàn cast cũng không còn dựng những "tiểu phẩm" nhắc đến sự vắng mặt của đàn anh như chặng trước. Các khách mời đồng hành trong tập này là NICKY, buitruonglinh và Dương Domic.

Đáng chú ý, ngay ở phần chào đầu chương trình, buitruonglinh bất ngờ giới thiệu biệt danh của mình là "Giàng A Lui". Cái tên vừa được xướng lên đã khiến HIEUTHUHAI lập tức thắc mắc: "Tên gì mà tên Lui?". Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn nhìn nhau, nhắc lại cụm từ "Lùi A..." rồi bật cười trong hốt hoảng.

Phản ứng của các thành viên càng khiến tình huống trở nên khó hiểu. Cris Phan và Ngô Kiến Huy có động thái đánh trống lảng, che mặt, trong khi Dương Domic ngơ ngác hỏi: "Sao vậy, sao những cái tên này có vấn đề gì vậy?". Màn tương tác bất thường nhanh chóng khiến khán giả chú ý, đưa cụm từ “Giàng A Lui” trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Phản ứng gây chú ý của dàn cast khi buitruonglinh giới thiệu là "Giàng A Lui"

Theo suy đoán của một bộ phận cư dân mạng, phản ứng của dàn cast có thể xuất phát từ việc Kiều Minh Tuấn vô tình đọc ngược cụm từ này thành "Lùi A Giang", khiến mọi người liên tưởng đến việc Trường Giang tạm thời vắng mặt tại chương trình. Vì vậy, biệt danh mà buitruonglinh đưa ra vô tình tạo nên tình huống nhạy cảm, dễ khiến khán giả liên tưởng đến đàn anh.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía khán giả, chưa có xác nhận chính thức về lý do khiến dàn cast phản ứng như vậy. Với những người theo dõi 2 Ngày 1 Đêm lâu năm, việc các thành viên liên tục tung hứng, tạo ra những tình huống hài hước ngay cả từ những chi tiết nhỏ vốn không còn xa lạ.

"Giàng A Lui" trở thành từ khoá được tìm kiếm sau màn giới thiệu của buitruonglinh

Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm hốt hoảng sau khi vô tình đọc ngược lại

Ngô Kiến Huy và Cris Phan cũng có phản ứng gây chú ý

Một số khán giả nhận ra biệt danh "Giàng A Lui" có thể bắt nguồn từ cách chơi chữ tương tự tên tài khoản mạng xã hội "Bình Trường Lui" của buitruonglinh. Bên cạnh đó, chữ "Giàng" cũng là họ xuất hiện trong cộng đồng một số dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có người H'Mông. Do chương trình đang ghi hình tại Yên Bái, việc lựa chọn một cái tên mang màu sắc địa phương có thể chỉ là sự trùng hợp thú vị.

Đáng nói, ngay trong tập phát sóng này, chương trình còn đưa lên màn hình dòng thông báo khiến khán giả càng thêm chú ý: "Tuyên bố miễn trừ trách móc. Mọi nhân vật, tên gọi, tổ chức và sự kiện trong tác phẩm này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Mọi sự trùng hợp hoàn toàn là do ‘yếu nghề".

Dòng cảnh báo mang màu sắc hài hước được cho là cách ê-kíp chủ động ngăn những suy diễn, liên tưởng ngoài ý muốn từ các tình huống trong chương trình. Dù vậy, hiện chưa có xác nhận rằng thông báo này được đưa ra riêng vì câu chuyện "Giàng A Lui".

Trên MXH của buitruonglinh là "Bình Trường Lui"

2 ngày 1 đêm phải phát cảnh báo để tránh những hiểu lầm không đáng có

Khán giả cũng bàn luận về cụm "Giàng A Lui"

Tình hình của 2 Ngày 1 Đêm

Sau khi Trường Giang thông báo tạm vắng mặt ở các đợt ghi hình tiếp theo, 2 Ngày 1 Đêm vẫn tiếp tục hành trình với dàn cast quen thuộc cùng những khách mời mới. Ở chặng Đồng Tháp trước đó, chương trình đã có sự góp mặt của CONGB, Cody Nam Võ và Pháp Kiều; đến chặng Yên Bái, NICKY, buitruonglinh và Dương Domic tiếp tục mang đến màu sắc riêng.

Sự thiếu vắng Trường Giang vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm, song chương trình đang tiếp tục vận hành với đội hình hiện tại. Những tình huống tung hứng, màn đối đáp ngẫu hứng và các “tiểu phẩm” bất thình lình vẫn là một phần tạo nên sức hút của dàn cast. Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về thời điểm Trường Giang trở lại.

Dàn cast đã quay chặng Đồng Tháp, Yên Bái không có sự góp mặt của Trường Giang

Ảnh: 2 ngày 1 đêm