Timothée Chalamet "bốc hỏa" đến nơi vì Kylie Jenner tại Victoria's Secret 2026, bị mẹ vợ kèm 1-1 sao dám "manh động"

Kylie Jenner là nhân tố gây bất ngờ nhất Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam), Victoria's Secret Fashion Show 2026 đã chính thức sáng đèn và khuấy đảo toàn cầu với những màn trình diễn nội y siêu hot của dàn thiên thần đình đám cũng như các nghệ sĩ hàng đầu. Bất ngờ lớn show diễn năm nay chính là sự xuất hiện của Kylie Jenner trên sàn catwalk. Cô làm nên lịch sử khi khoác lên mình Fantasy Bra đắt đỏ nhất lịch sử trị giá hơn 22 triệu USD. Trên sân khấu, Kylie Jenner gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, body bốc lửa với vòng 1 siêu quyến rũ.

Bạn trai Timothée Chalamet và mẹ của Kylie là bà Kris Jenner cũng đến tham dự Victoria's Secret Fashion Show 2026 để chứng kiến cô làm nên lịch sử tại sàn diễn nóng bỏng nhất thế giới. Ngay khoảnh khắc nữ người mẫu lộ diện với Fantasy Bra, mọi ống kính nhanh chóng quay sang bắt trọn biểu cảm của Timothée Chalamet ở hàng ghế đầu. Không thể giữ vẻ lạnh lùng thường trực, nam diễn viên lộ rõ nét tự hào và hào hứng. Anh liên tục vỗ tay, cười tươi rói khi Kylie Jenner lướt qua vị trí của mình, tạo nên đoạn video viral nhất nhì show. Dù sắp "bốc hỏa" đến nơi, nhưng vì ngồi cạnh mẹ vợ tương lai, Timothée Chalamet được cho là đã rất tiết chế biểu cảm phấn khích của mình.

Kylie Jenner vinh dự trình diễn Fantasy Bra. Clip: X

Body bốc lửa của Kylie Jenner trên sân khấu Victoria's Secret 2026 qua cam thường. Clip: X.





Kylie Jenner khoác lên mình bộ Fantasy Bra trị giá hơn 22 triệu USD, đắt đỏ nhất lịch sử sàn diễn nội y. Ảnh: X.

Timothée Chalamet hộ tống mẹ vợ đi xem Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Ảnh: X.

Nam diễn viên không giấu được sự tự hào khi chứng kiến "vợ iu" Kylie Jenner sexy tột cùng và làm nên lịch sử ở sàn diễn nội y. Do ngồi cạnh mẹ vợ tương lai, chàng thơ Timothée Chalamet cũng không có hành động phấn khích quá mức. Bà Kris Jenner cũng không rời mắt, dùng điện thoại ghi lại màn trình diễn đáng nhớ của con gái. Ảnh: X.

Nguồn: X.