Ngọc nữ Running Man sắp cưới được chồng yêu chiều hết nấc, nhìn vào mà ghen đỏ mắt!

"Cẩu lương" của cặp đôi sắp cưới khiến khán giả không khỏi ghen tỵ.

Ngày cưới của cặp đôi Vata - Ji Ye Eun đang đến rất gần. Cặp đôi mới của showbiz Hàn đang tích cực tham gia các chương trình truyền hình "phát cẩu lương", khiến khán giả ghen tị đỏ mắt.

Trong số mới nhất của chương trình Omniscient Interfering View, ngọc nữ Running Man đã chia sẻ về cú sốc mắc phải ung thư tuyến giáp. Bệnh tật đột ngột ập đến khiến Ji Ye Eun nhận ra trước đây cô đã quá tập trung vào công việc mà bỏ qua những giá trị của cuộc sống. Bệnh tật là sóng gió, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Ji Ye Eun nhìn lại bản thân, nhận ra gia đình, những người thân yêu mới là điều ý nghĩa nhất.

Vata - Ji Ye Eun sắp cưới và đang tích cực tham gia các chương trình truyền hình "phát cẩu lương". Ảnh: X

Về phần Vata, anh đang học cách để trở thành 1 người chồng tốt. Trưởng nhóm nhảy We Dem Boyz vừa nấu ăn vừa nói với người đồng nghiệp Ingu: “Gần đây tôi bắt đầu học nấu ăn để chuẩn bị bữa ăn cho Ye Eun. Tôi đã học cách làm mì Ý, các món ăn từ bí ngô, trứng hấp và salad, tất cả đều dành cho cô ấy”. Anh không giấu được nụ cười khi nói về vợ tương lai: “Tôi thực sự thích cảm giác khi người mình nấu ăn cho thưởng thức món ăn”.

Vata đang học nấu ăn để trở thành chồng đảm. Ảnh: Naver

Nam vũ công đình đám tiếp tục kể chuyện Ji Ye Eun thường xuyên đến thăm bố mẹ anh ở Cheongju: “Ye Eun yêu Cheongju đến nỗi gần đây chúng tôi đã đến đó thường xuyên. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui. Ye Eun thích nhà của bố mẹ tôi đến mức cô ấy thường đề nghị đến Cheongju. Ở đó có một căn phòng màu vàng đất, và cô ấy thích nó như thể đó là nơi ẩn náu bí mật của mình vậy”.

Ngọc nữ Running Man từng bước hòa nhập rất tốt với gia đình chồng tương lai. Khoảnh khắc cô mặc đồ đôi với cháu gái của Vata khiến anh vô cùng hạnh phúc: “Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi cảm thấy như đang ở bên gia đình. Tôi rất hạnh phúc vì Ye Eun thích gia đình tôi và gia đình tôi cũng rất yêu quý cô ấy”.

Ji Ye Eun rất hòa hợp với gia đình chồng tương lai. Ảnh: Naver

Khi được hỏi về lần gặp gỡ đầu tiên, Vata nói: “Chúng tôi gặp nhau thoáng qua tại bữa tiệc sinh nhật của Gabee, và sau đó bắt đầu hẹn hò vì cùng đi nhà thờ”. Khi Hong Hyun Hee hỏi về chiếc nhẫn cầu hôn đến từ thương hiệu Tiffany, Vata nhớ lại: “Tôi cầu hôn ở nhà Ye Eun. Tôi thực sự rất hồi hộp”.

Về lý do quyết định kết hôn, Vata ngại ngùng nói: “Ye Eun yêu tôi đúng như con người tôi. Vì đã làm việc lâu năm, tôi thường đeo mặt nạ và đôi khi sống không đúng với bản thân, nhưng Ye Eun nhìn thấy con người thật của tôi mà không hề giả dối. Cô ấy là người đã dạy tôi thế nào là tình yêu đích thực. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ điều đó”.

Vata cầu hôn ngọc nữ Running Man tại nhà riêng của cô. Ảnh: Naver

"Cẩu lương" của cặp đôi sắp cưới khiến khán giả xứ Hàn không khỏi ghen tỵ. Theo nguồn tin, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào hôm 12/12, đúng vào sinh nhật của Vata. Ji Ye Eun và vũ công điển trai Vata xác nhận hẹn hò hồi tháng 4 năm nay. Ban đầu, công chúng tung hô, dành nhiều lời tán dương “có cánh” cho cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của Kbiz. Thế nhưng sau đó, tình hình có chút thay đổi sau khi Ji Ye Eun - Vata vướng phải nghi vấn ngoại tình. Cụ thể, có 1 cô gái tố cáo Vata "đá" phũ phàng cô bạn gái 6 năm để chạy theo ngọc nữ Running Man, và Ji Ye Eun là "tiểu tam" trong câu chuyện.

Giữa tâm bão ồn ào, đại diện của Vata đã chính thức lên tiếng làm rõ sự tình: “Đây là câu chuyện không đáng để bận tâm nên trước đó chúng tôi mới hạn chế đưa ra phản hồi. Tuy nhiên, sau khi thấy có nhiều bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng, chúng tôi mới chính thức lên tiếng khẳng định rằng những cáo buộc đó hoàn toàn vô căn cứ. Vata chưa từng hẹn hò với ai trong vòng 6 năm, và lần gần đây nhất anh ấy yêu đương - chia tay cũng đã xảy ra từ 3 năm trước rồi”.

Cặp đôi sẽ cưới vào ngày 12/12 sắp tới, trùng sinh nhật của Vata. Ảnh: Naver

Ji Ye Eun sinh năm 1994, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 23 tuổi qua web drama How To. Hiện tại, cô đang gây chú ý lớn với tư cách thành viên cố định của show giải trí ăn khách Running Man. Trong khi đó, Vata sinh năm 1994, nổi tiếng với vai trò trưởng nhóm của nhóm nhảy Hàn Quốc We Dem Boyz, từng giành ngôi vị á quân ở chương trình Street Man Fighter cách đây 4 năm.

Cặp đôi đều đã tạo được chỗ đứng cho riêng mình ở làng giải trí Kbiz. Ảnh: Ilgan Sports

Nguồn: Kbizoom