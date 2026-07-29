Chị em Kendall - Kylie Jenner lấy máy bay riêng 1.900 tỷ đưa bạn trai về ra mắt họ hàng, còn ai sướng bằng 2 "chàng thơ Hollywood"

Chị em Kendall - Kylie Jenner đang chiếm trọn trái tim của 2 nam diễn viên tài năng, điển trai Hollywood.

Ngày 28/7, tờ TMZ đưa tin gia đình Kardashian - Jenner vừa có dịp hội ngộ đông đủ tại buổi tưởng niệm bà ngoại Mary Jo Campbell (MJ) - người phụ nữ được xem là "trái tim" của đại gia đình nổi tiếng này. Buổi lễ được tổ chức tại khách sạn sang trọng La Valencia ở San Diego (California. Mỹ). Trong 3 tiếng quây quần bên nhau, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Scott Disick, Mason Disick, Tristan Thompson cùng Natalie Zettel - cháu gái của Kris Jenner và là con gái của người em gái quá cố Karen Houghton cùng nhiều thành viên và bạn bè thân thiết khác đã cùng nhau ôn lại những ký ức đẹp về bà MJ.

Đáng chú ý, 2 chàng rể tương lai của nhà Kardashian - Jenner là Timothée Chalamet và Jacob Elordi cũng tham dự buổi tượng niệm bà ngoại của bạn gái Kylie Jenner và Kendall Jenner. Cánh săn ảnh đã ghi lại khoảnh khắc 2 cặp đôi cùng lên máy bay riêng có giá 73 triệu USD (hơn 1.900 tỷ đồng) của Kylie Jenner để bay đến San Diego (Mỹ). Timothée Chalamet và Jacob Elordi muốn có mặt để chia sẻ nỗi mất mát với gia đình bạn gái.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner lên máy bay riêng của nữ tỷ phú đi đến San Diego (Mỹ) để tham dự buổi lễ tưởng niệm bà ngoại. Ảnh: TMZ.

Đi cùng họ là cặp tình nhân mới của Hollywood Jacob Elordi - Kendall Jenner. Ảnh: TMZ.

Việc Timothée Chalamet và Jacob Elordi xuất hiện tại sự kiện đặc biệt của gia đình Kylie Jenner và Kendall Jenner cho thấy mối quan hệ tình cảm ngày càng khăng khít, tốt đẹp của 2 nam diễn viên với chị em nhà Jenner. Sự kiện vừa qua cũng là dịp Jacob Elordi chính thức ra mắt đại gia đình Kardashian - Jenner sau khi trở thành bạn trai của Kendall Jenner. Được biết, sau khi buổi tưởng niệm kết thúc, Timothée Chalamet -Kylie Jenner và Jacob Elordi - Kendall Jenner sẽ nán lại San Diego để có 1 chuyến đi chơi chung với nhau.

Jacob Elordi đã ra mắt đại gia đình Kardashian - Jenner sau khi chính thức hẹn hò Kendall Jenner. Ảnh: TMZ.

Chuyện tình của Kendall Jenner và Jacob Elordi chớm nở vào đầu năm 2026 sau khi họ nhiều lần gặp gỡ nhau tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Tuy nhiên, dưới sự thúc đẩy của vợ chồng Justin Bieber và em gái Kylie Jenner, Kendall Jenner đã cho Jacob Elordi cơ hội. Theo tờ Page Six, chuyến đi Hawaii vào tháng 4 vừa qua "đã thay đổi mọi thứ", giúp hai người gần gũi hơn và khiến Kendall bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Cặp đôi hiện hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu.

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như "phiên bản nam-nữ của nhau" nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng.

Kendall Jenner - Jacob Elordi từ bạn bè thành người yêu. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name đã ra mắt gia đình của đối phương. Khi ấy, nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng được cho là rất ủng hộ chuyện tình này. Tới nay, bằng tình yêu ngọt ngào và chân thành, cặp đôi cũng đã khiến dư luận đảo chiều từ chỗ phản đối sang ủng hộ nhiệt liệt.

Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name hẹn hò từ năm 2023. Ảnh: Instagram.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 diễn ra hồi đầu năm nay, Timothée đã không ngần ngại gọi Kylie là người bạn đời trong bài phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch). Trên sân khấu vinh danh, mỹ nam sinh năm 1995 hạnh phúc bày tỏ: "Gửi tới bố mẹ, gửi tới người bạn đời của tôi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều". Phải tới khi thông tin cặp đôi đang chung sống với nhau như vợ chồng lộ ra, công chúng mới hiểu vì sao nam thần Call Me By Your Name lại dùng từ "bạn đời" để gọi Kylie.

Từ đây, tin đồn cặp đôi đã bí mật kết hôn xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng. Thế nhưng, ký giả của tờ Page Six lại nhấn mạnh, Kylie Jenner - Timothée Chalamet vẫn chưa làm đám cưới, đồng thời khẳng định: "Tuy chưa chính thức cưới nhau nhưng về cơ bản thì Kylie Jenner - Timothée Chalamet đang chung sống giống như đã kết hôn rồi. Họ mê mệt đối phương và luôn dính nhau như sam mọi lúc" .

Cặp đôi đã gọi nhau là "bạn đời". Ảnh: Instagram

Nguồn: TMZ, Page Six