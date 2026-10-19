The Weeknd và Lương Triều Vỹ hội ngộ, ảnh thật mà tưởng đâu... AI!

Thật khó trách người hâm mộ khi 2 thế giới này tưởng chừng như chưa từng có điểm giao thoa.

Nam ca sĩ đình đám thế giới The Weeknd đang mang tour diễn After Hours Til Dawn Tour "càn quét" nhiều thành phố lớn khắp châu Á. Chặng dừng chân mới nhất của giọng ca sinh năm 1990 này chính là Hong Kong (Trung Quốc). Trước giờ G, anh đã dùng bữa với vợ chồng tài tử đình đám Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh, trong 1 không gian riêng tư với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Cảng Victoria.

Khi những bức ảnh chụp chung được lan truyền, phản ứng đầu tiên của đa số cư dân mạng là... đi kiểm tra xem đây có phải là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hay không. Thật khó trách người hâm mộ khi 2 thế giới này tưởng chừng như chưa từng có điểm giao thoa. Một bên là ngôi sao nhạc Pop/R&B người Canada sinh năm 1990, bên còn lại là vợ chồng "tượng đài" của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nổi tiếng từ khi The Weeknd... còn chưa chào đời.

Khán giả ngạc nhiên khi The Weeknd xuất hiện bên vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh. Ảnh: Instagram

Họ hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, hướng đến những nhóm khán giả khác nhau và hiếm khi xuất hiện trong cùng một khung hình. Bởi vậy, loạt ảnh khiến nhiều fan phải thốt lên rằng nếu không có nguồn đăng tải rõ ràng, đây có thể nghĩ đây là sản phẩm cắt ghép hoặc hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Tuy nhiên, những bức ảnh này hoàn toàn là thật. The Weeknd cùng vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh thực sự đã dùng bữa cùng nhau. Trong khung hình, giọng ca Starboy nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh một Lương Triều Vỹ điềm đạm, lịch lãm và một Lưu Gia Linh sắc sảo, mặn mà. Không có khoảng cách thế hệ hay rào cản văn hóa, buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí cực kỳ vui vẻ và thân thiện, đây đã trở thành khoảnh khắc giao thoa văn hóa Âu - Á đầy mãn nhãn.

Đây đã trở thành khoảnh khắc giao thoa văn hóa Âu - Á đầy mãn nhãn. Ảnh: Instagram

Cuộc gặp này không chỉ là một bữa tối xã giao thông thường. Nó phản ánh tình cảm đặc biệt của The Weeknd với văn hóa Hong Kong (Trung Quốc), đặc biệt là điện ảnh của đạo diễn Vương Gia Vệ và âm nhạc của Vương Phi. Nam ca sĩ từng công khai yêu thích album Fuzao của Vương Phi và thừa nhận Hong Kong (Trung Quốc) mang lại nhiều cảm hứng sáng tạo cho âm nhạc của mình. Anh còn chọn ca khúc Dream Person làm nhạc nền khi đăng ảnh cùng Lương Triều Vỹ, đây chính là lời chào thân mật gửi tới bộ phim kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm, nơi Lương Triều Vỹ từng đóng và nhạc của Vương Phi góp phần tạo nên không khí đặc trưng.

Chi tiết ấy khiến cuộc gặp không đơn thuần là một buổi dùng bữa giữa những người nổi tiếng. Nó còn gợi ra điểm giao thoa giữa âm nhạc đương đại và di sản điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nơi những tác phẩm, những ngôi sao tưởng chừng thuộc về các thế hệ khác nhau vẫn có thể tạo nên sự đồng điệu.

The Weeknd và Lương Triều Vỹ, tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng. Ảnh: Instagram

Sinh ngày 16/2/1990 tại Toronto, Canada, The Weeknd có tên thật là Abel Makkonen Tesfaye. Anh bắt đầu gây chú ý vào năm 2011 khi phát hành loạt mixtape, tạo dựng hình ảnh âm nhạc bí ẩn với chất giọng đặc trưng, những giai điệu R&B u tối và ca từ thường xoay quanh tình yêu, sự cô đơn, những cám dỗ cùng mặt trái của danh vọng.

Bước ngoặt lớn đến với album Beauty Behind the Madness (2015), đưa anh đến gần hơn với khán giả đại chúng nhờ những ca khúc như The Hills và Can't Feel My Face. Sau đó, Starboy (2016) tiếp tục củng cố vị thế quốc tế của nam ca sĩ, trước khi After Hours (2020) tạo nên cơn sốt với bản hit Blinding Lights.

The Weeknd có tình cảm đặc biệt với văn hóa Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Instagram

Không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng, The Weeknd còn xây dựng một phong cách trình diễn giàu tính điện ảnh, kết hợp âm thanh điện tử, R&B, pop và sân khấu thị giác quy mô lớn. Album Dawn FM (2022) tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc mang màu sắc hoài niệm, lấy cảm hứng từ những chương trình phát thanh và âm thanh thập niên 1980.

Với After Hours Til Dawn Tour, nam ca sĩ đưa khán giả vào một không gian trình diễn kết hợp ánh sáng, sân khấu đồ sộ và những câu chuyện xuyên suốt các album. Chuyến lưu diễn đã trở thành một trong những dự án biểu diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh, đồng thời cho thấy sức hút của The Weeknd vượt xa phạm vi âm nhạc trực tuyến.

Lương Triều Vỹ và nam ca sĩ sinh năm 1990 vui vẻ đàm đạo. Ảnh: Instagram

Nếu The Weeknd đại diện cho sức ảnh hưởng của âm nhạc đại chúng toàn cầu, Lương Triều Vỹ lại là một trong những gương mặt có sức nặng bền bỉ nhất của điện ảnh châu Á. Sinh năm 1962, Lương Triều Vỹ khởi nghiệp tại TVB trước khi bước lên màn ảnh rộng và khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm kinh điển. Ông được biết đến với khả năng diễn xuất giàu nội tâm, thể hiện cảm xúc bằng ánh mắt và những chuyển biến tinh tế trong biểu cảm. Các bộ phim như Tâm Trạng Khi Yêu (In the Mood for Love), Vô Gian Đạo (Infernal Affairs) và Trùng Khánh Sâm Lâm đã góp phần đưa tên tuổi tài tử vượt khỏi châu Á.

Năm 2023, Lương Triều Vỹ được trao Sư tử Vàng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Venice, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho nghệ thuật thứ bảy. Tài tử cũng được đánh giá là một trong những diễn viên châu Á có khả năng kết nối với khán giả quốc tế thông qua những vai diễn đa dạng, từ phim nghệ thuật đến tác phẩm thương mại.

Bà xã của Lương Triều Vỹ Lưu Gia Linh sinh năm 1965, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại TVB và dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Bên cạnh các vai diễn, nữ minh tinh còn được biết đến với phong thái tự tin, khả năng giao tiếp rộng rãi và sự hiện diện nổi bật trong đời sống giải trí. Hai người kết hôn năm 2008 sau nhiều năm gắn bó, trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu Lương Triều Vỹ thường giữ cuộc sống riêng tư kín đáo, Lưu Gia Linh lại cởi mở hơn trên mạng xã hội, thường chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, gặp gỡ bạn bè và tham gia các sự kiện.

Vợ chồng tài tử đình đám cùng The Weeknd dùng bữa tối riêng tư, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra cảng Victoria. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram