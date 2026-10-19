Con gái út của Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi lên sóng, vẻ ngoài xinh đẹp khiến dân tình trầm trồ

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi chia sẻ hình ảnh của tiểu công chúa năm nay lên 2 tuổi.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái út năm nay 2 tuổi.

Cô bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu như búp bê và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ là hoa hậu, người từng lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TC Candler công bố năm 2019.

Bên cạnh đó, nhóc tỳ còn có những đường nét hài hòa từ bố, nổi bật là sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn, duyên dáng.

Đáng chú ý, người đẹp tiết lộ con gái út nay đã lớn, biết tự chọn váy xinh để diện trước khi ra ngoài: "Người ta lớn rồi nha, đi đâu cũng thích tự chọn váy xinh cơ".

Tiểu công chúa nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo năm nay 2 tuổi.

Có thể thấy, lên 2 tuổi, nhóc tỳ nhà Hoa hậu Việt Nam 2012, sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu. Bé được dự đoán sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai với ngoại hình xinh đẹp không kém người mẹ nổi tiếng.

Trước đó, Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng chia sẻ hình ảnh con gái đi siêu thị. Hot mom 3 con hài hước chia sẻ dòng chú thích: “Shopping không cần nhìn giá, chỉ cần nhìn xem bà còn đứng đó không”.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đưa con gái cùng đi siêu thị.

Câu nói dí dỏm phần nào cho thấy cô công chúa út được mẹ Đặng Thu Thảo và bà nội hết mực yêu thương, chiều chuộng.

Con gái út của Hoa hậu Đặng Thu Thảo chào đời vào tháng 9/2024 nhưng đến nay vẫn chưa được mẹ tiết lộ tên.

So với hai anh chị Sophie (sinh năm 2018) và Liam (sinh năm 2020), cô bé khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ. Dù nhóc tỳ đã chào đời từ tháng 9, phải đến tháng 10 cùng năm, người hâm mộ mới biết tin qua lời chia sẻ đầy hạnh phúc của nàng hậu.

Con gái út của Hoa hậu Đặng Thu Thảo lúc mới sinh.

Khi giới thiệu thành viên mới của gia đình, Đặng Thu Thảo xúc động viết: “Cảm ơn em đã đến với gia đình, từ ngày có thêm em cả nhà ngập tràn niềm vui, trộm vía nặn thế nào mà em có nét vừa giống chị và cũng vừa giống anh. Yêu em bé nhỏ xíu của cả nhà thật nhiều”.

Từ những lời tâm sự ngọt ngào ấy, có thể cảm nhận niềm vui của nàng hậu khi gia đình đón thêm một thiên thần nhỏ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017. Sau khi lập gia đình, nàng hậu lần lượt đón ba người con. Con gái đầu lòng Sophie chào đời năm 2018, tiếp đến là con trai Liam sinh năm 2020. Cuối năm 2024, gia đình cô tiếp tục chào đón thành viên thứ năm là một bé gái.

3 nhóc tỳ nhà Hoa hậu Đặng Thu Thảo đều sở hữu ngoại hình nổi bật.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được nhiều khán giả yêu mến bởi cách nuôi dạy con khéo léo và luôn đồng hành cùng các bé trong quá trình trưởng thành. Trước khi làm mẹ, cô chủ động tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ để có sự chuẩn bị tốt, đồng thời linh hoạt áp dụng vào thực tế. Nàng hậu cũng dành thời gian trò chuyện mỗi ngày để thấu hiểu tâm lý, lắng nghe suy nghĩ và cảm xúc của các con.

Trong chuyện học tập, Đặng Thu Thảo thường cùng con đọc sách, học tiếng Anh và tham gia các hoạt động thủ công tại nhà. Cô khuyến khích các bé rèn luyện sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và khả năng tập trung thông qua những việc làm nhỏ trong cuộc sống.

Bên cạnh kiến thức, nàng hậu đặc biệt chú trọng giáo dục lễ phép, lòng biết ơn và ý thức tự lập. Các con được hướng dẫn cách cư xử lịch sự, biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ, đồng thời hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân từ sớm.

Thay vì đặt nặng thành tích học tập, Đặng Thu Thảo chú trọng giúp con phát triển cả kiến thức lẫn kỹ năng sống và nhân cách. Cô lựa chọn cách hướng dẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tạo điều kiện để các bé học hỏi qua những tình huống đời thường.

Quan điểm nuôi dạy con của nàng hậu cho thấy mong muốn để các bé lớn lên trong môi trường gia đình ấm áp, được yêu thương, tôn trọng và từng bước hình thành tính tự lập.



