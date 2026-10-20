G-Dragon nhận tin vui trước ngày sang Việt Nam

Dân tình đang đổ xô chúc mừng G-Dragon và gia đình anh.

Cuối tuần này (24-25/10), BIGBANG sẽ có 2 đêm diễn thuộc khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 World Tour XX: tại Hà Nội. Trước thềm sang Việt Nam, G-Dragon được cho biết đã lại một lần nữa "lên chức" nhờ tin vui nổ trời từ gia đình. Và người phụ nữ mang đến niềm hạnh phúc này cho anh là Kwon Dami - chị gái của G-Dragon.

Vào sáng 19/10, Kwon Dami thông báo đã hạ sinh con thứ 2, là một bé gái cho tài tử Kim Min Joon: "Ngày 15/10. Yi Woo đã chào đời khỏe mạnh. Sớm được gặp oppa Eden nhé". Như vậy, sau 9 tháng 10 ngày chờ đợi, cuối cùng gia đình Kim Min Joon và Kwon Dami đã có đủ nếp đủ tẻ, còn G-Dragon một lần nữa lên chức cậu. Cháu gái mới lọt lòng của G-Dragon sở hữu những đường nét khuôn mặt hoàn hảo. Cô bé không chỉ giống cả bố lẫn mẹ mà còn thu hút sự chú ý bởi đường nét gương mặt tương đồng với người chú ngôi sao của mình - trưởng nhóm BIGBANG. Khán giả đã gửi những lời chúc mừng đến gia đình G-Dragon, mong tiểu công chúa Yi Woo lớn lên xinh đẹp và khỏe mạnh.

Trước ngày lên đường sang Việt Nam, G-Dragon đón tin vui một lần nữa lên chức cậu. Ảnh: Nate.

Chị gái nam ca sĩ vừa hạ sinh 1 tiểu công chúa. Em bé được cho biết có đường nét gương mặt hao hao G-Dragon. Ảnh: Nate.

Sau khi kết thúc concert ở Singapore, G-Dragon đã bay về Hàn Quốc để nghỉ ngơi, thăm chị gái mới sinh và cháu gái út. Tại sân bay, "anh Long" ăn mặc thời trang với áo phông KISS World Tour 1979 mang phong cách vintage, kết hợp cùng áo cardigan đỏ, khăn quàng cổ màu trắng. G-Dragon được cho biết có tâm trạng rất vui vẻ, phấn khởi. Anh liên tục gật đầu chào hỏi người hâm mộ ra sân bay tiễn mình.

G-Dragon lên đường về Hàn Quốc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 đêm diễn tại Việt Nam. Clip: X

Nam ca sĩ tươi rói sau khi nhận tin đã lên chức cậu lần 2. Ảnh: X.

G-Dragon tên thật là Kwon Jiyong, sinh năm 1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG - một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc có thu nhập cao bậc nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. Do đó, anh được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, G-Dragon còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon là ngôi sao toàn năng của showbiz Hàn. Ảnh: X.

Nguồn: Nate