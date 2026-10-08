G-Dragon và "bố Yang" được tuyên trắng án

Với phán quyết của cảnh sát, G-Dragon và Yang Hyun Suk đã chính thức khép lại vụ tranh chấp kéo dài khoảng 1 năm 5 tháng.

Vào ngày 7/10, Sở cảnh sát Mapo, Seoul đã quyết định không chuyển vụ kiện G-Dragon và Yang Hyun Suk đạo nhái cho Viện kiểm sát. Cảnh sát kết luận rằng không có cáo buộc nào chống lại G-Dragon, Yang Hyun Suk và những người khác được nêu tên trong đơn khiếu nại. Họ giải thích rằng rất khó để nhận ra bất kỳ ý định vi phạm bản quyền nào. Như vậy, G-Dragon và "bố Yang" đã được trắng án.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 11/2024, khi một nhà soạn nhạc tên "A" đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát. A cho rằng 1 bài hát do anh sáng tác và phối khí, có tựa đề G-DRAGON, đã được đưa vào 1 album tổng hợp nhạc hip hop năm 2001 mà G-Dragon tham gia với tư cách là thành viên trẻ nhất ở tuổi 13. Ca khúc này giúp G-Dragon lọt vào mắt xanh của chủ tịch Yang Hyun Suk và là bước ngoặt đưa anh đầu quân cho YG Entertainment.

G-Dragon và Yang Hyun Suk...

... vướng tranh chấp quanh ca khúc My Age Is 13. Ảnh: YouTube

Theo đơn khiếu nại, bài hát này sau đó đã được sử dụng trái phép tại concert solo năm 2009 của G-Dragon và sau đó được phát hành lại với tựa đề khác là My Age Is 13, trong album live Shine a Light năm 2010. A cũng lập luận rằng tên của anh đã bị bỏ sót trong phần tác giả khi tựa đề bài hát bị thay đổi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét trụ sở của YG Entertainment tại quận Mapo, Seoul và các địa điểm khác 2 lần vào năm ngoái. YG Entertainment đã phủ nhận những cáo buộc ngay từ đầu. Công ty giải thích rằng 2 bài hát có cùng tựa đề đã được trình diễn cùng nhau tại concert năm 2009, và bài hát của A được ghi là My Age Is 13, 1 cụm từ được lấy từ dòng đầu tiên của lời bài hát, chỉ đơn giản là để phân biệt 2 bài hát.

YG Entertainment nhấn mạnh rằng họ không hề có ý định sao chép bài hát mà không được phép hoặc xâm phạm bản quyền. Với phán quyết của cảnh sát, G-Dragon và Yang Hyun Suk đã chính thức khép lại vụ tranh chấp kéo dài khoảng 1 năm 5 tháng.

Vụ tranh chấp chính thức khép lại sau khoảng 1 năm 5 tháng. Ảnh: Ilgan Sports

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng Kpop". Ảnh: X

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru, giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính h ay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Ảnh: X

Sắp tới, BIGBANG sẽ gặp khán giả Việt Nam trong 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026. Đêm diễn tại Mỹ Đình sắp tới không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà là nơi một lời hứa được hoàn thành, nơi thanh xuân của triệu người được viết tiếp. V.I.P Việt Nam, đã đến lúc sẵn sàng "cháy" hết mình cùng các huyền thoại!

BIGBANG sẽ gặp khán giả Việt Nam trong 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop