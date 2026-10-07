Loạt "ống kính hung thần" bóc trần nhan sắc thật của Phạm Băng Băng không trượt phát nào, cả MXH đứng hình
"Gương mặt Phạm Băng Băng còn, giang sơn còn", netizen bình luận sau khi nhìn thấy ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô.
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Phạm Băng Băng hiện ở Hàn Quốc. Chiều 6/10, cô khuấy đảo cả showbiz xứ kim chi khi xuất hiện với nhan sắc đẹp đỉnh cao tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Diện mạo tựa Bạch Tuyết với làn da trắng phát sáng, tóc đen, môi đỏ cuốn hút của Phạm Băng Băng lấn át các ngôi sao nước chủ nhà. Trên mạng xã hội, khán giả Trung - Hàn không ngừng xuýt xoa nhan sắc trẻ trung đến mức "phi lý" của Phạm Băng Băng.
Ngay sau đó, "team qua đường" đã tung ảnh chưa qua chỉnh sửa của Phạm Băng Băng bên ngoài khu vực thảm đỏ LHP Busan, cũng như khoảnh khắc minh tinh cùng ekip đi ăn đồ nướng sau khi dự sự kiện lên mạng để lật tẩy nhan sắc không điểm chê, ai nhìn thấy cũng đứng hình vài giây của nữ diễn viên. Dưới lăng kính camera thường chân thực, "nữ hoàng thảm đỏ Cbiz" vẫn đẹp bất chấp và bừng sáng. Minh tinh 8X đã chứng minh cho khán giả thấy rằng thời gian không thể làm phai tàn nhan sắc của cô. Thậm chí theo thời gian, Phạm Băng Băng lại ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ và quý phái hơn.
Phạm Băng Băng tỏa sáng rực rỡ tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2026. Nguồn: Weibo.
Sáng 7/10, Phạm Băng Băng tiếp tục tham dự họp báo giới thiệu 2 tác phẩm tranh giải của mình trong chuỗi hoạt động của LHP Busan. Cô diện suit trắng đơn giản, phong thái điềm tĩnh và sắc sảo. Ngay cả những góc chụp cận nháy đèn flash liên tục của truyền thông Hàn, và thậm chí đối đầu với "hung thần" Getty Images, Phạm Băng Băng vẫn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, làn da mịn màng và phong độ gần như không khác nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt khen ngợi, ca tụng diện mạo của nữ diễn viên với 1 câu: "Gương mặt của Phạm Băng Băng còn, giang sơn còn".
Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng vẫn được đánh giá sở hữu vẻ đẹp phong thần, là biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đến nay, dù giới giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cái tên Phạm Băng Băng vẫn giữ vị thế đặc biệt như một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế. Cô từng được tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc năm 2010, đứng vị trí top 2 Người đẹp nhất thế giới do tạp chí TIME bầu chọn năm 2017.
Đáng tiếc, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế vào năm 2018. Bê bối khiến nữ diễn viên bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, phải đi bán mặt nạ dưỡng da và lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật.
Nguồn: Weibo, Sohu