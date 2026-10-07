Tuyên án chung thân cho nam ca sĩ sát hại vợ

Sau khi sát hại vợ, y đã dàn dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng các nhà điều tra.

Vào ngày 5/10 (giờ Mỹ), nam ca sĩ Caleb Flynn đã bị tuyên án tù chung thân không được ân xá vì tội giết người. Nạn nhân là Ashley Flynn, 37 tuổi và là vợ của Caleb Flynn. Cô bị người chồng 40 tuổi bắn chết tại nhà riêng của họ ở Dayton, bang Ohio hồi tháng Hai năm nay. Ashley Flynn đang nằm trên giường và không có khả năng tự vệ khi bị bắn. Sau đó, Caleb Flynn dàn dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng các nhà điều tra.

Caleb Flynn đã gọi điện thoại khẩn cấp đến số 911 và nói rằng có kẻ đột nhập vào nhà khi anh ta đang ngủ trên ghế sofa. Nam ca sĩ khai rằng tỉnh dậy vì tiếng súng, và 1 ngày trước đó, có 1 người đàn ông lạ đến nhà họ, đưa ra 1 lá cờ nước Mỹ và lời chào mời kỳ lạ.

Caleb Flynn đã bị tuyên án tù chung thân không được ân xá vì tội giết người. Ảnh: NBC

Sau khi sát hại vợ, y đã dàn dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng các nhà điều tra. Ảnh: NBC

Nhưng nhân tình của Caleb Flynn - Alleigha Botner - đã làm chứng trước tòa rằng từng nghe nam ca sĩ nói căm ghét vợ mình và có ý định giết cô. Bồi thẩm đoàn đã xác định Caleb Flynn ngoại tình, dựa trên 100.000 tin nhắn văn bản và những bài hát nam ca sĩ sáng tác tặng nhân tình.

Ở thời điểm Caleb Flynn giết vợ, 2 con của họ đang có mặt ở nhà. Công tố viên hạt Miami, Paul Watkins, đọc một tuyên bố trước tòa và xác định nam ca sĩ đã gây nguy hiểm đến tính mạng của các con mình khi thực hiện tội ác. "Vụ án này liên quan đến những lựa chọn có chủ đích, sự hủy hoại một sinh mạng không thể thay thế và sự tàn phá vĩnh viễn để lại. Bị cáo chưa bao giờ nhận trách nhiệm hoặc bày tỏ sự hối hận chân thành về những sinh mạng mà hắn đã cướp đi" - Paul Watkins nói thêm.

Nam ca sĩ ngoại tình trước khi đưa ra quyết định giết vợ. Ở thời điểm Caleb Flynn giết vợ, 2 con của họ đang có mặt ở nhà. Ảnh: NBC

Trước khi tuyên án, Thẩm phán Jeannine Pratt nói rằng Caleb Flynn sẽ bị trừng phạt vì gây ra nguy cơ cao cho cộng đồng, lợi dụng đức tin để thao túng, dối trá người khác. Trong phiên tòa trước, nam ca sĩ vẫn khẳng định mình vô tội, vừa khóc vừa run rẩy khi đọc bản tuyên bố trước gia đình mình và gia đình vợ: “Tôi yêu cô ấy tha thiết. Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy xinh đẹp và tuyệt vời theo vô vàn cách. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để chứng minh sự vô tội của mình chừng nào Chúa còn cho phép, vì tôi không giết vợ mình”.

Nam ca sĩ này đã xin lỗi 2 con của mình, nói rằng chúng là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Caleb Flynn cảm ơn cha mẹ vì tình yêu thương và lòng tốt của họ, đồng thời nói rằng sự hỗ trợ của họ trong suốt phiên tòa là "phi thường": “Bố chưa bao giờ biết tình yêu mãnh liệt đến thế lại có thể tồn tại cho đến khi bố ôm các con lần đầu tiên. Hãy biết rằng bố rất tự hào về các con và yêu các con hơn cả những gì lời nói có thể diễn tả”.

Các con gái của nam ca sĩ không có mặt tại tòa, nhưng các thành viên gia đình đã đọc lời khai văn bản của 2 cô bé chỉ mới 9 và 11 tuổi khi mẹ bị sát hại. Alyssa viết "Con yêu bố sâu sắc bằng cả trái tim mình và thật buồn khi bố không thể yêu ai khác ngoài chính bản thân mình", còn Ava viết “Con rất đau lòng khi thấy bố đau khổ, nhưng con nghĩ đó là lựa chọn của bố. Bố đã tự mình lựa chọn ngoại tình”. Khi nghe thư của các con, cựu thí sinh American Idol bật khóc, ngã quỵ.

Caleb Flynn bật khóc, ngã quỵ khi nghe thư của các con. Ảnh: CourtTV

Cả 2 cô con gái đều van xin bố thú nhận tội giết mẹ. Cùng với ông bà, chú bác và dì, những người đã đọc lời khai trước tòa, các cô gái cho biết đức tin đã giúp họ vượt qua nỗi đau. Chị gái Caleb Flynn là Kayla Keyt cho biết gia đình không thể vượt qua được cú sốc và sự tuyệt vọng sau khi biết nam ca sĩ đã phản bội họ một cách tàn bạo và khủng khiếp như vậy.

Caleb Flynn từng tham gia chương trình American Idol năm 2013. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ bày tỏ trên truyền hình tình yêu thương vợ, nói rằng cô đã khuyến khích anh theo đuổi ước mơ được ca hát trong cuộc thi. Caleb Flynn đã biểu diễn trước các giám khảo Mariah Carey, Randy Jackson và Nicki Minaj nhưng không lọt vào vòng thi chính tại Hollywood. Sau đó, nam ca sĩ trở lại quê nhà Ohio, tiếp tục sản xuất âm nhạc kiêm làm mục sư.

Khi thi American Idol, nam ca sĩ bày tỏ trên truyền hình tình yêu thương vợ, nói rằng cô đã khuyến khích anh theo đuổi ước mơ được ca hát trong cuộc thi. Ảnh: YouTube

Nguồn: NBC