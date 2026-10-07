NS Hoài Linh không dự đám cưới Hoài Lâm

Trong ngày trọng đại của Hoài Lâm, ai cũng trông ngóng sự xuất hiện của người quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Những ngày qua, Hoài Lâm và Ngọc Trinh bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới tại quê nhà Vĩnh Long. Qua những hình ảnh được chia sẻ, đám cưới của cả hai diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thuộc.

Bên cạnh dành sự quan tâm cho nhân vật chính, nhiều khán giả đặc biệt chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật, đó là nghệ sĩ Hoài Linh. Không chỉ là cha nuôi, nam nghệ sĩ còn là người có vai trò quan trọng trong những năm đầu Hoài Lâm bước chân vào con đường nghệ thuật. Chính danh hài Hoài Linh từng nâng đỡ, dìu dắt Hoài Lâm và giúp nam ca sĩ có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhiều khán giả đã chờ đợi nghệ sĩ Hoài Linh sẽ xuất hiện trong ngày trọng đại của Hoài Lâm

Thế nhưng trong những ngày diễn ra đám cưới, từ lễ vu quy cho đến ngày cưới tại nhà trai, NS Hoài Linh đều không xuất hiện. Sự vắng mặt này nhanh chóng được một bộ phận khán giả chú ý, kèm theo đó không khỏi tò mò về lý do vắng mặt này.

Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho rằng đám cưới tổ chức ở địa điểm xa, cộng với việc nghệ sĩ Hoài Linh có lịch trình và công việc riêng, nên rất có thể nam danh hài chưa sắp xếp được thời gian.

Sự vắng mặt của nghệ sĩ Hoài Linh cũng kéo theo những đồn thổi về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Nhưng thực tế, sự gắn kết giữa hai cha con đã thể hiện rõ qua dịp Giỗ Tổ vừa rồi. Cụ thể, Hoài Lâm đã cùng gia đình xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghiệp, hội ngộ với NS Hoài Linh và thậm chí là song ca cùng nhau. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa cả hai cho thấy mối quan hệ gần gũi, thoải mái sau nhiều năm.

Hình ảnh này phần nào cho thấy dù Hoài Linh không xuất hiện trong ngày cưới, mối quan hệ giữa hai người vẫn có sự kết nối. Sau nhiều năm đồng hành, giữa nam nghệ sĩ và con nuôi vẫn tồn tại sự thân tình, chỉ là cả hai hiện không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Hoài Linh và Hoài Lâm cùng hát ca khúc Thương Về Miền Trung

NS Hoài Linh từng nâng đỡ Hoài Lâm khi nam ca sĩ bước chân vào showbiz. Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Hoài Lâm rơi vào khủng hoảng, thị phi nối tiếp. Năm 2018, nam ca sĩ gây sốc khi tuyên bố hủy 12 show diễn trong và ngoài nước, thậm chí có những show báo hủy bỏ chỉ trước giờ mở màn với lý do sức khỏe không đảm bảo.

Mối quan hệ của Hoài Linh và con nuôi trở nên căng thẳng hơn khi nam danh hài tuyên bố: "Sự nghiệp của Hoài Lâm xuống hay lên là do nó có biết giữ hay không. Việc này không còn nằm trong bàn tay của tôi nữa rồi. Khi Hoài Lâm có vị thế, nó phải tự biết giữ, tôi đã dặn rồi. Hoài Lâm thích hát nhạc trẻ lắm, nó còn trẻ mà, nên thích mê. Tôi không giận, nhưng nói một hai lần, lần thứ ba không nghe nữa thì thôi. Mắc công tôi tốn hơi, phải dưỡng chút hơi thở cuối cùng, nói nhiều chi cho mệt".

Cũng trong năm 2018, Hoài Lâm tuyên bố tạm ngừng ca hát trong hai năm. Nam ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi sợ showbiz thị phi lắm, đã trải và nếm đủ nên đã đến lúc phải dừng lại". Mãi đến sau này, Hoài Lâm mới thừa nhận việc quyết định lập gia đình, yêu đương đã dẫn đến việc bất đồng với nghệ sĩ Hoài Linh.

Hoài Lâm từng trải lòng: "Bố đương nhiên là có giận khi tôi nói muốn lập gia đình, muốn chững lại một thời gian. Nhưng rồi bố cũng hiểu. Những khi bố đi diễn mà không thấy tôi, bố nói cảm thấy thiếu hụt và buồn. Những người khác có hỏi và đụng chạm đến cảm xúc của bố, rồi những hiểu lầm xảy ra và những lời lẽ không đúng lại đến. Bố vẫn theo dõi và đọc báo nhiều. Tôi nghĩ cũng không quan trọng nhiều lắm, bởi con đường mình đi vẫn phải đi, phải kiếm tiền và lo cho cuộc sống, cho gia đình của mình".

Trong vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa NS Hoài Linh và Hoài Lâm trở nên cởi mở hơn. Trong những dịp NS Hoài Linh tổ chức cúng Tổ, Hoài Lâm dành thời gian để có mặt.

Trong vài năm gần đây, mối quan hệ giữa Hoài Lâm và NS Hoài Linh dần được hàn gắn

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