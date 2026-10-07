Trần Kiều Ân bị ông lớn vạch mặt vô ơn ngay giữa buổi phát sóng: “Đám tang của tôi cô không cần đến”

Rốt cuộc giữa Trần Kiều Ân và ông lớn này đã xảy ra chuyện gì mà căng thẳng leo thang tới mức khó có thể cứu vãn?

Tại làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), CEO Tôn Đức Vinh là người “đức cao vọng trọng”. Ông từng nâng đỡ hàng loạt nghệ sĩ thành sao hạng A trên bầu trời nghệ thuật Hoa ngữ bao gồm Trần Kiều Ân, Vương Tâm Lăng, Minh Đạo, nhóm 5566,...

Trong đó, Trần Kiều Ân từng hoạt động dưới trướng công ty giải trí của Tôn Đức Vinh và được ông lăng xê thành công. Nào ngờ sau khi nữ diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục, 2 thầy trò đã trở mặt và mất liên lạc hơn 10 năm qua.

Tới sáng 7/10, tờ Line Today đưa tin, Tôn Đức Vinh vừa bất ngờ xuất hiện trên kênh YouTube của chương trình 100% Entertainment và ngầm tố Trần Kiều Ân “vong ơn bội nghĩa”.

Tôn Đức Vinh vừa lên sóng vạch tội Trần Kiều Ân. Ảnh: Yahoo News

Khi được hỏi có điều gì đặc biệt muốn nhắn nhủ tới nghệ sĩ từng hợp tác, Tôn Đức Vinh đã không ngần ngại nêu đích danh Trần Kiều Ân, đồng thời chất vấn: “Tôi có điểm nào đối xử không tốt với cô? Lúc cô chưa nổi tiếng, cô có biết chúng tôi đã phải đi van xin từng người 1 để mang tài nguyên (hợp đồng phim ảnh, show,...) về hay không?”.

Nhận thấy Tôn Đức Vinh có phần bị kích động, MC đã khẩn khoản góp ý, tới lúc này vị CEO lừng lẫy mới hạ giọng xuống: “Lúc cô ấy kết hôn, chẳng phải tôi đã nhờ người nhắn lời chúc đến rồi hay sao?”. Còn nhớ khi Trần Kiều Ân tổ chức đám cưới, cô đã không gửi thiệp mời cho Tôn Đức Vinh. Thế nhưng, CEO họ Tôn vẫn chủ động nhờ người nhắn lại với nữ minh tinh họ Trần rằng: “Đã kết hôn rồi thì tính tình đừng nóng nảy nữa nhé, mọi việc trong cuộc sống gia đình hãy nên lấy hòa khí làm trọng”. Dù vậy, Trần Kiều Ân được cho là không có bất kỳ động thái hồi đáp nào khi nhận được lời chúc phúc từ ông bầu cũ. Vậy nên, tới nay Tôn Đức Vinh mới lên sóng ngầm tố “gà cũ” vong ơn bội nghĩa.

Cũng trong buổi phát sóng mới đây, Tôn Đức Vinh nhấn mạnh việc ông có được vị thế trong làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) như ngày hôm nay là nhờ “chưa từng làm điều gì có lỗi với bất cứ ai”. Do đó, CEO họ Tôn muốn tìm hiểu rõ ràng về lý do Trần Kiều Ân đối xử lạnh nhạt với mình. Ngay giữa buổi ghi hình, ông gay gắt nhắn thẳng tới mỹ nhân họ Trần: “Tôi đã làm điều gì khiến cô không thoải mái nhỉ? Đám tang của tôi cô cũng không cần đến đâu”.

Mối quan hệ “như nước với lửa” giữa Tôn Đức Vinh - Trần Kiều Ân đã khiến cho cả MXH xôn xao. Ảnh: Line Today

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài”. Cô được khán giả toàn châu Á biết đến rộng rãi qua các tác phẩm Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô...

Trần Kiều Ân nổi danh khắp châu Á nhờ loạt phim hot hòn họt. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp, tình duyên của nữ minh tinh Hoàng Tử Ếch cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Vào năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Không giống những cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên truyền hình rồi nhanh chóng “đường ai nấy đi” sau khi show kết thúc, Trần Kiều Ân và Alan lại thật sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Vào tháng 12/2019, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, ban đầu chuyện tình của họ lại không hề trải đầy hoa hồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự xa hoa, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng hào quang “thiếu gia tài phiệt” nhanh chóng bị phủ bóng khi đời tư của anh bị truyền thông đào bới. Hàng loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống ăn chơi và các mối quan hệ tình cảm phức tạp của Alan từng khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng dữ dội, đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên họ Trần vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Sau thời gian dài đồng hành, tới năm 2022, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Còn nhớ vào tháng 9/2024, họ đã tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia - quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao với tổng chi phí lên tới khoảng 71 tỷ đồng. Không chỉ bao trọn toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho khách mời, cô dâu chú rể còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 NDT (39 triệu đồng) dành tặng từng vị khách tham dự, biến hôn lễ trở thành 1 trong những đám cưới được chú ý nhất năm đó.

Năm 2024, Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương đã tổ chức đám cưới lãng mạn trị giá 71 tỷ. Ảnh: Xiaohongshu

Nguồn: Line Today