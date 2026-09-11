Căn bệnh khiến Trần Kiều Ân có thể đột tử trong lúc ngủ bất kỳ lúc nào

Chồng thiếu gia kém 9 tuổi là người phát hiện ra tình trạng nghiêm trọng của Trần Kiều Ân.

Trần Kiều Ân là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài. Sau khi kết hôn với thiếu gia kém 9 tuổi Alan Tằng Vỹ Xương vào năm 2022, nữ diễn viên dần rút khỏi các hoạt động trong giới giải trí. Cô dừng hoàn toàn việc đóng phim, đồng thời hạn chế xuất hiện tại các sự kiện để dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống riêng, cùng ông xã đi du lịch khắp thế giới.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Trần Kiều Ân mắc một căn bệnh khiến cô có thể đột tử trong lúc ngủ. Đó là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Minh tinh Cbiz không hề biết bản thân mắc chứng bệnh này cho đến khi kết hôn. Alan Tằng Vỹ Xương thường xuyên phàn nàn về việc bà xã ngủ ngáy quá to khiến anh không cách nào chợp mắt. Nghiêm trọng hơn là sau 1 thời gian quan sát, chồng thiếu gia còn phát hiện Trần Kiều Ân ngưng thở gián đoạn rất lâu trong lúc ngủ. Điều này khiến Alan Tằng Vỹ Xương vô cùng hốt hoảng, phải lập tức đưa Trần Kiều Ân đến bệnh viện thăm khám.

Trần Kiều Ân mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ảnh: Sina.

Kết quả kiểm tra sóng não cho thấy Trần Kiều Ân ngưng thở khoảng 25 lần một giờ, mỗi lần từ 50 giây trở lên. Tình trạng của cô được đánh giá nguy hiểm, có khả năng dẫn tới đột quỵ, đột tử và mắc bệnh lý khác về tim mạch, huyết áp vì cơ thể bị thiếu oxy lặp đi lặp lại. Các bác sĩ đánh giá trường hợp của Trần Kiều Ân khá hiếm gặp bởi căn bệnh này thường gặp ở người béo phì. Sau khi được tư vấn, người đẹp quyết định làm phẫu thuật cổ họng để làm thông thoáng đường thở bị hẹp tắc. Hiện, Trần Kiều Ân đã tạm biệt tiếng ngáy như sấm, không còn sống trong trạng thái nơm nướp lo lắng gặp chuyện bất trắc khi ngủ và ông xã của cô cũng có thể ngủ ngon mỗi ngày.

Bệnh tình của cô được ông xã thiếu gia phát hiện. Kết quả kiểm tra sóng não cho thấy Trần Kiều Ân ngưng thở khoảng 25 lần một giờ, mỗi lần từ 50 giây trở lên. Nữ diễn viên phải phẫu thuật để điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm liên quan đến sức khỏe. Ảnh: Instagram.

Hành trình tình yêu của Trần Kiều Ân: Từ mối tình từng gây tranh cãi đến hôn nhân ngọt ngào với thiếu gia kém 9 tuổi

Đầu năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Khác với nhiều cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên màn ảnh rồi nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau khi chương trình khép lại, Trần Kiều Ân và Alan lại thực sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Đến tháng 12 cùng năm, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia Malaysia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Thế nhưng, chuyện tình của cả hai ngay từ đầu đã vấp phải không ít sóng gió. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân từ một gia đình giàu có tại Malaysia, sở hữu khối tài sản được đồn đoán lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự sang trọng, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Tuy nhiên, hình ảnh "thiếu gia tài phiệt" của Alan nhanh chóng bị phủ bóng bởi những ồn ào đời tư. Một loạt tin đồn xoay quanh lối sống ăn chơi trác táng và các mối quan hệ tình cảm trong quá khứ của anh bị đào lại, khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng gay gắt và đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm điểm tranh cãi, nữ diễn viên vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương nên duyên sau khi tham gia show hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2. Ảnh: Instagram.

Sau nhiều năm đồng hành, Trần Kiều Ân và Alan chính thức đăng ký kết hôn vào năm 2022. Đến tháng 9/2024, cặp đôi tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia, quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới diễn ra tại một khách sạn 5 sao với tổng chi phí khoảng 71 tỷ đồng. Cặp đôi được cho là đã bao trọn chi phí đi lại, lưu trú cho khách mời, đồng thời chuẩn bị những món quà lưu niệm trị giá hơn 38 triệu đồng dành tặng từng vị khách. Mức độ xa hoa của hôn lễ khiến đám cưới trở thành một trong những sự kiện được chú ý trong năm.

Năm 2024, Trần Kiều Ân và Alan Tằng Vỹ Xương tổ chức hôn lễ lãng mạn với chi phí được truyền thông ước tính khoảng 71 tỷ đồng. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau khi kết hôn, Trần Kiều Ân không vội trở lại với guồng quay công việc mà dành phần lớn thời gian vun vén tổ ấm và tận hưởng cuộc sống hôn nhân bên ông xã. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên cũng nhiều lần thẳng thắn chia sẻ về chuyện con cái. Cô cho biết hiện chưa có kế hoạch sinh con bởi bản thân vẫn chưa thực sự sẵn sàng với vai trò làm mẹ. Bên cạnh đó, việc mang thai ở độ tuổi hiện tại cũng có thể đi kèm nhiều rủi ro về sức khỏe.

Trần Kiều Ân chưa có kế hoạch sinh con. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu