Số phận "tứ đại siêu mẫu" Trung Quốc

Lưu Văn đang được nhắc tới nhiều nhờ mối tình với nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên, từ đó nhóm "Tứ đại siêu mẫu" của Trung Quốc cũng được khán giả đặt lên bàn cân so sánh về sự nghiệp, cuộc sống.

Tứ đại siêu mẫu Trung Quốc bao gồm Lưu Văn, Hề Mộng Dao, Hà Tuệ và Thư Hiểu Văn, là nhóm người mẫu từng tham gia trình diễn tại Victoria's Secret.

Danh tiếng và sự nghiệp của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình cảm cũng viên mãn, nhưng mỗi người lại chọn lối sống khác nhau.

Lưu Văn - Đệ nhất người mẫu châu Á

Lưu Văn sinh năm 1988, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ giữa những năm 2000. Từng là siêu mẫu Top 3 toàn cầu về thu nhập do Forbes bình chọn, cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất người mẫu châu Á", sự nghiệp kéo dài gần 20 năm vẫn đứng trên đỉnh cao.

Lưu Văn là người mẫu châu Á đầu tiên bước chân lên sàn diễn Victoria's Secret. Đến năm 2024, cô trở thành siêu mẫu Trung Quốc đầu tiên sở hữu đôi cánh thiên thần. Tính đến năm 2025, Lưu Văn đã có lần thứ 9 sải bước trên sân khấu Victoria's Secret, liên tục làm mới kỷ lục của các người mẫu gốc Á.

Lưu Văn là người mẫu nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Lưu Văn còn tạo nên nhiều dấu mốc trong ngành. Cô trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue Mỹ và là người mẫu châu Á đầu tiên trở thành gương mặt đại diện toàn cầu của Estée Lauder. Cô còn hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Dior, Fendi...

Năm 2013, Lưu Văn đứng thứ 3 trong Top 50 siêu mẫu toàn cầu, vị trí cao nhất mà một người mẫu châu Á từng đạt được. Cô còn là gương mặt gốc Á đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng huyền thoại "New Supers" của MDC. Từ đó, Lưu Văn được gọi là Đệ nhất người mẫu châu Á.

Tại mùa thời trang Thu Đông 2009, cô tạo dấu ấn mạnh khi góp mặt trong 74 show tại New York, London, Milan và Paris. Giai đoạn cao điểm, Lưu Văn phải trình diễn tới sáu show mỗi ngày. Đến nay, chưa có người mẫu Trung Quốc nào đạt được những thành tích trên sàn diễn quốc tế như Lưu Văn.

Có thể nói Lưu Văn là người chăm chỉ, thành công và có nhiều thành tựu nổi bật. Vì vậy, dù độ nổi tiếng với khán giả đại chúng không cao bằng người yêu hiện tại là Tỉnh Bách Nhiên, nhiều người vẫn cho rằng Lưu Văn không hề lép vế trước bạn trai.

Sự nghiệp của Lưu Văn rất thành công.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau năm 2019, khi hợp tác trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập trang sức cao cấp Coco Crush của Chanel. Nghi vấn hẹn hò bắt đầu rộ lên vào năm 2022. Hai nghệ sĩ bị truyền thông Trung Quốc phát hiện sánh đôi ngoài đời thường, còn có ảnh được cho là Tỉnh Bách Nhiên chở Lưu Văn bằng xe đạp.

Tháng 12/2025, họ xác nhận chuyện tình cảm qua một bài phỏng vấn trên tạp chí danh tiếng Vogue. Hiện tại, tình cảm của cả hai vẫn ổn định.

Hề Mộng Dao kết hôn cùng tỷ phú

Hề Mộng Dao sinh năm 1989 tại Thượng Hải, sở hữu gương mặt đậm chất Á đông, chiều cao 1,78 m, cùng đôi chân dài miên man. Cô bắt đầu gây tiếng vang khi là chân dài châu Á đầu tiên góp mặt trong chiến dịch quảng cáo thời trang Thu - Đông toàn cầu của Givenchy năm 2011.

Hề Mộng Dao là một trong những người mẫu Trung Quốc nhận được nhiều lời mời nhất trong Tuần lễ thời trang. Năm 2015, giám đốc sáng tạo nhà Balmain mời Hề Mộng Dao trình diễn cho bộ sưu tập mùa thu. Nhà thiết kế Karl Lagerfeld cũng chọn Hề Mộng Dao là một trong những gương mặt người mẫu mà ông yêu thích nhất.

Năm 2017, Hề Mộng Dao bị vấp ngã tại show Victoria’s Secret, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất trong sự nghiệp, nhưng lại giúp cô được biết đến nhiều hơn.

Hề Mộng Dao từng gây chấn động với cú ngã trong show Victoria’s Secret.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Hề Mộng Dao còn tích cực tham gia chương trình truyền hình, đóng phim. Cô và chồng là Hà Du Quân bắt đầu chuyện tình cảm khi cùng góp mặt trong show hẹn hò năm 2017.

Hà Du Quân là con trai "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân. Tháng 5/2019, Hà Du Quân tổ chức màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Hai tháng sau, cả hai đăng ký kết hôn.

Hồi tháng 6, Hề Mộng Dao và Hà Du Quân tổ chức hôn lễ tại lâu đài cổ Mont Saint-Michel, Pháp sau nhiều năm trì hoãn. Họ có hai nhóc tỳ là con trai Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019 và con gái sinh năm 2022.

Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm một phần tài sản thừa kế của cha chồng, Hề Mộng Dao được nhà chồng tặng nhiều tài sản đắt giá.

Hề Mộng Dao thành công gả vào hào môn.

"Tiên nữ" Hà Tuệ kết hôn cùng Trần Vỹ Đình

Hà Tuệ sinh năm 1989, nổi bật với làn da trắng phát sáng, vẻ đẹp ngọt ngào và gương mặt đậm chất Á Đông. Hà Tuệ được truyền thông và khán giả Trung Quốc tặng danh hiệu "Hà tiên cô", "Nàng thơ phương Đông".

Khi học phổ thông, Hà Tuệ đã cao 1,78 m. Cô từng đoạt giải nhất một cuộc thi người mẫu của Trung Quốc. Năm 2011, Hà Tuệ trúng show Ralph Lauren tại Tuần thời trang New York, trở thành người mẫu Đông Á đầu tiên được chọn mở màn cho buổi diễn của thương hiệu danh tiếng tại Tuần lễ thời trang New York. Hà Tuệ bắt đầu trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show từ năm 2011-2018.

Hà Tuệ nổi tiếng với làn da trắng phát sáng.

Với danh tiếng quốc tế, Hà Tuệ từng được chọn là gương mặt đại diện châu Á đầu tiên của thương hiệu mỹ phẩm lớn Shiseido. Tạp chí New York Magazine từng vinh danh cô vào Top 10 gương mặt sáng giá nhất mùa thời trang.

Hà Tuệ từng chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn năm 2015, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô chỉ kéo dài 7 tháng. Hà Tuệ và nam diễn viên Trần Vỹ Đình bị bắt gặp hẹn hò từ năm 2019, nhưng cả hai vẫn giấu kín chuyện tình cảm.

Đến tháng 10/2025, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ khi hai nghệ sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai đầu lòng. Trong bài đăng, họ chỉ viết ngắn gọn: "Ba, mẹ và cả cậu ấy nữa ". Hiện tại, cả hai đã thoải mái sánh bước bên nhau, nhưng chưa từng xuất hiện chung trong một sự kiện công khai.

Tài tử Trần Vỹ Đình cũng xuất thân trong gia tộc giàu có. Chuyện tình của cả hai nhận được sự chúc phúc của khán giả.

Thư Hiểu Văn và cuộc tình đẹp với người mẫu Kim Đại Xuyên

Thư Hiểu Văn cũng thuộc Top 4 siêu mẫu nổi tiếng nhất Trung Quốc, song cô lại khá kín đáo trong đời thường. Sở hữu chiều cao 1,76 m, gương mặt nhỏ nhắn vừa cá tính lại thanh tú, mang đậm khí chất phương Đông, từng được bình chọn là "gương mặt đẹp nhất khối Hoa ngữ".

Ngoại hình nổi bật giúp Thư Hiểu Văn giành giải Quán quân cuộc thi Người mẫu xe hơi Quốc tế Trung Quốc năm 2009 và bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Năm 2010, Thư Hiểu Văn ký hợp đồng với IMG Models. Hiểu Văn nhanh chóng gây chú ý khi trở thành gương mặt trang bìa của Harper's Bazaar Trung Quốc số tháng Năm năm đó.

Năm 2012, Thư Hiểu Văn xếp thứ 22 trong danh sách 50 mẫu nữ hàng đầu thế giới của trang models.com. Năm 2015, cô xuất hiện trên trang bìa của Vogue Italy. Chân dài cũng góp mặt trong show nội y của Victoria's Secret vào năm 2016 và 2017.

Thư Hiểu Văn và người mẫu nam Kim Đại Xuyên bị bắt gặp hẹn hò từ năm 2021, đến năm 2023, cô kết hôn cùng bạn trai kém 4 tuổi. Cả hai đã có con gái.