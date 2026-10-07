Emoura Phạm thi Trang phục dân tộc ở Miss Grand: Tự tin nhưng quá an toàn!

Emoura Phạm gây chú ý khi trình diễn trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2026.

Chiều 7/10, đại diện Việt Nam Emoura Phạm cùng các thí sinh Miss Grand International 2026 chính thức bước vào phần thi National Costume. Đây là một trong những hoạt động được người hâm mộ chờ đợi, nơi các người đẹp mang những thiết kế đậm dấu ấn văn hóa quê hương lên sân khấu quốc tế.

Năm nay, Emoura Phạm mang đến thiết kế Vinh Quy Bái Tổ để dự thi. Đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh cuối cùng xuất hiện trên sân khấu. Ngay khi bước ra, Emoura Phạm gây chú ý với thần thái tự tin, ánh mắt sắc và những bước catwalk dứt khoát, mang đến hình ảnh khá quyền lực. Thiết kế Vinh Quy Bái Tổ cũng được đánh giá cao ở độ cầu kỳ, tỉ mỉ và bắt mắt.

Clip: Emoura Phạm trình diễn trang phục Vinh Quy Bái Tổ trong phần thi National Costume

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, phần trình diễn của Emoura Phạm cũng nhận một số ý kiến cho rằng còn khá an toàn. Cách xử lý sân khấu của người đẹp thiên về sự chắc chắn, nhẹ nhàng thay vì tạo ra một khoảnh khắc thật sự bùng nổ. Một bộ phận khán giả mong đại diện Việt Nam có thể mạnh dạn và "bung skill" hơn trong những phần thi tiếp theo, đặc biệt khi cuộc thi đang bước vào giai đoạn nước rút.

Đại diện Việt Nam xuất hiện nổi bật trong bộ trang phục 20kg

Emoura Phạm gây chú ý ở ánh mắt thần thái, sắc lạnh

Tuy nhiên, phần trình diễn gần 1 phút của cô được đánh giá khá an toàn, chưa có điểm nhấn

Trang phục dân tộc Vinh Quy Bái Tổ từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume, thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026. Thiết kế được thực hiện bởi tác giả Phạm Minh Mẫn, với sự đồng hành của huấn luyện viên - NTK Ivan Trần. Lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, Vinh Quy Bái Tổ tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành - biểu tượng cho sự vinh hiển, khí chất kiên trung và tinh thần hướng về cội nguồn.

Bộ trang phục còn khéo léo kế thừa tinh thần của tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu đậm chất Á Đông để tạo nên tổng thể vừa rực rỡ, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Không chỉ gây ấn tượng về ý tưởng, thiết kế còn được đầu tư ở phần tạo hình và kỹ thuật. Với trọng lượng gần 20 kg, ê-kíp đã có những điều chỉnh phù hợp với hình thể của Hoa hậu Emoura Phạm, nhằm giúp cô thuận lợi hơn khi trình diễn trên sân khấu. Thông qua hình ảnh đoàn ngựa, Vinh Quy Bái Tổ gửi gắm thông điệp về vinh hiển nhưng không quên nguồn cội, đồng thời tôn vinh những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cận bộ trang phục Vinh Quy Bái Tổ được Emoura Phạm trình diễn

Emoura Phạm tên thật Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô mang hai dòng máu Việt Nam - Anh khi mẹ là người Việt, còn bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo 80-60-92 cm, Emoura gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn và đậm nét lai Tây. Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Khi được hỏi về việc thi Miss Grand, Emoua Phạm chia sẻ với chúng tôi: "Điều khiến Emoura tự hào nhất chính là được là Miss Grand Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế. Đó là một niềm vinh dự lớn đối với em. Emoura mong có thể mang hình ảnh, tinh thần và niềm tự hào của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ở một góc độ gần gũi hơn, Emoura muốn đến cuộc thi với tâm thế thật thoải mái, tận hưởng trọn vẹn hành trình, tự tin trình diễn và có một khoảng thời gian thật vui, thật đáng nhớ".

Tối 7/10, đêm thi Bán kết sẽ chính thức diễn ra. Chung kết cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào đêm 10/10.

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Khán giả mong chờ cú bứt phá của Emoura Phạm trong 2 đêm thi quyết định



