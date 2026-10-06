Hoài Lâm rước Ngọc Trinh về nhà bằng xe máy

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cười giản dị tại quê nhà Vĩnh Long.

Sáng 6/10, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục thực hiện các nghi thức trong ngày trọng đại tại quê nhà Vĩnh Long. Sau lễ đón dâu ở nhà gái, gia đình chú rể chuẩn bị dàn xe máy để đưa cô dâu về nhà trai.

Do nhà hai bên không cách nhau quá xa, đoàn rước dâu không sử dụng ô tô hay những phương tiện cầu kỳ. Thay vào đó, Hoài Lâm tự lái xe máy và đích thân chở Ngọc Trinh về nhà mình. Cặp đôi diện áo dài cưới màu đỏ, cùng di chuyển trên con đường quê trong sự chứng kiến của người thân và những người xung quanh.

Khoảnh khắc Hoài Lâm tự lái xe máy đón vợ về nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không có đoàn xe sang hay màn rước dâu hoành tráng, nam ca sĩ chỉ giản dị chở bà xã trên chiếc xe máy, sau đó cả hai cùng về nhà trai để tiếp tục các nghi thức trong lễ tân hôn.

Hoài Lâm rước dâu bằng xe máy

Tại nhà trai, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục thực hiện các nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Nam ca sĩ diện áo dài đỏ, gương mặt luôn rạng rỡ trong ngày chính thức về chung một nhà với bà xã.

Trước đó, Hoài Lâm đã sang nhà gái từ sáng sớm để làm lễ đón dâu. Nam ca sĩ được mẹ Ngọc Trinh trao tay con gái và dặn dò trong ngày trọng đại. Cả hai cùng thực hiện những nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên.

Hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh diễn ra khá gần gũi, ấm cúng tại quê nhà. Không gian tiệc cưới được trang trí với hai gam màu đỏ - trắng, có hoa tươi, lồng đèn, sân khấu và khu vực trưng bày ảnh cưới. Theo đơn vị thực hiện, phần trang trí có chi phí khoảng 50 triệu đồng.

Không gian lễ cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh giản dị, ấm cúng

Hoài Lâm và Ngọc Trinh từng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Đến tháng 9/2026, nam ca sĩ bất ngờ công khai loạt ảnh cưới, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Ngọc Trinh sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, không hoạt động trong showbiz và hiện chủ yếu kinh doanh online. Cặp đôi cùng quê và chênh nhau 9 tuổi.

Hoài Lâm từng nhắn nhủ tới bà xã: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

Hoài Lâm và Ngọc Trinh hẹn hò kín tiếng

Ảnh: Tổng hợp