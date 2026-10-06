Quá lo cho Lưu Diệc Phi

Tình hình hiện tại của Lưu Diệc Phi đang gây bàn tán xôn xao trên MXH.

Sáng 6/10, tờ Sohu đưa tin cái tên Lưu Diệc Phi nằm chễm chệ trên top 1 hotsearch MXH Weibo, nhưng là với thông tin chẳng mấy vui vẻ. Cô được cho biết đã mất đi sự ủng hộ từ các thương hiệu danh tiếng. Chỉ trong ngày 5/10, 4 hợp đồng quảng cáo gồm Tissot, Dove, Ant Insurance và Luckin Coffee đã đồng loạt "bay màu".

Tờ Sina liên hệ với đại diện của Tissot, bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức xác nhận rằng thân phận đại sứ toàn cầu của Lưu Diệc Phi đã kết thúc. Khi đề cập đến việc tái ký với "thần tiên tỷ tỷ", phía Tissot im lặng. Đáng chú ý, Tissot và Lưu Diệc Phi đã hợp tác 11 năm qua. Trong khi đó, Dove và Ant Insurance cho biết hợp đồng giữa họ và Lưu Diệc Phi đã hết hạn theo đúng thỏa thuận.

Việc Lưu Diệc Phi đột ngột mất đi nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu tiêu dùng quốc dân gây bàn tán xôn xao. Thông thường trước khi hết hạn hợp đồng, phía thương hiệu sẽ chủ động đàm phán với nghệ sĩ để gia hạn. Nhưng với tình hình hiện tại, có thể thấy, Lưu Diệc Phi và 4 thương hiệu nói trên không đạt được thỏa thuận tiếp tục hợp tác với nhau.

4 hợp đồng quảng cáo của Lưu Diệc Phi bất ngờ "bay màu". Thương hiệu sau đó xác nhận hết hạn hợp đồng với cô, nhưng bỏ ngỏ khả năng tái ký. Ảnh: Sina.

Hiện tại, showbiz Hoa ngữ được cho biết đang vô cùng ảm đạm. Do kinh tế khó khăn, các dự án phim mới khởi quay nhỏ giọt, đến diễn viên hạng S như "vua hài" Thẩm Đằng còn than thở không có phim quay. Không ít nghệ sĩ đã phải giảm sâu cát-xê để có phim đóng và hợp đồng quảng cáo mới. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh việc làm để duy trì danh tiếng và thu nhập giữa các ngôi sao ở Cbiz hiện tại là cực kỳ cao.

Thế nhưng, kể từ sau bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi đã không quay phim mới trong 2 năm qua. Do không có dự án bùng nổ lại "5 lần 7 lượt" dính phốt thái độ, duyên qua đường của nữ diễn viên cũng lao dốc không phanh. Theo các nguồn tin, ở nhóm tiểu hoa đán 85 đình đám, giá trị thương mại của Lưu Diệc Phi vào năm 2026 xếp sau top 1 Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Vì vậy, việc 1 ngày mất đi 4 hợp đồng quảng cáo sẽ ảnh hưởng lớn đến độ phủ sóng hình ảnh đại chúng và cả túi tiền của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi đã không quay phim mới 2 năm qua. Ảnh: Sina.

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ rất sớm, 15-16 tuổi đã vang danh Cbiz. Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Vài năm trở lại đây, cô gặt hái thành công ở mảng truyền hình, với các bộ phim như của Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió và Câu Chuyện Hoa Hồng. Có sự nghiệp thành công, khối tài sản kếch xù và nhan sắc "thần tiên" gây thương nhớ, nhưng ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn lẻ bóng. Tính từ lúc vào nghề cho đến nay, minh tinh hàng đầu chỉ duy nhất công khai tài tử Song Seung Hun là bạn trai. Họ đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau cuộc tình đổ vỡ với nam thần xứ Hàn, Lưu Diệc Phi kín tiếng đời tư và không hẹn hò với ai suốt nhiều năm qua.

"Thần tiên tỷ tỷ" đến nay vẫn độc thân, không vướng tin hẹn hò với bất kỳ ai. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu



