Ca sĩ Y. "vung tay" tặng vàng cho 100 nhân viên, tiêu tốn gần 2 tỷ đồng

Nam ca sĩ giải thích anh tặng vàng cho nhân viên để bày tỏ lòng biết ơn.

Mới đây, nam ca sĩ Young Tak đã tham gia chương trình Boss in the Mirror với tư cách MC khách mời đặc biệt. Khi Young Tak chia sẻ về những hoạt động gần đây là phát hành album mới và tổ chức concert, Kim Sook nhận xét: "Điều khiến Young Tak trở nên ngầu là anh ấy nổi tiếng với việc tặng rất nhiều quà". Diễn viên hài tiết lộ nam ca sĩ đã tặng vàng cho từng nhân viên sau chuyến lưu diễn toàn quốc năm 2022.

Giọng ca nhạc trot giải thích có khoảng 100 nhân viên đã làm việc chăm chỉ sau khi lịch trình lưu diễn toàn quốc kết thúc, và anh đã tặng họ vàng để bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ có những nhân viên làm việc chăm chỉ mà tour diễn đã vô cùng thành công. Nghe vậy, Jeon Hyun Moo và Kim Sook thốt lên kinh ngạc: "Anh tặng vàng cho khoảng 100 người sao? Cho dù mỗi người chỉ 1 don (đơn vị khối lượng vàng ở Hàn Quốc), thì đó cũng là 100 triệu won (1,93 tỷ đồng).

Đồng nghiệp sốc khi biết Young Tak tặng vàng cho 100 nhân viên. Ảnh: Herald

Young Tak bật cười, anh không đính chính cũng như không phủ nhận chuyện chi ra đến gần 2 tỷ đồng để mua vàng tặng nhân viên. Uhm Ji In sau đó đã xin làm nhân viên concert của Young Tak, và được anh đáp lại hài hước: "Lần này sẽ không có quà tặng đâu". Khoảnh khắc này đã khiến toàn bộ khán giả trường quay bật cười.

Câu chuyện nhanh chóng được truyền thông đăng tải, lọt top tin hot trên cổng thông tin Naver ngày 5/10. Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa sự rộng rãi của Young Tak đối với nhân viên. Hành động này thêm tô điểm hình ảnh vốn đã rất đẹp trong mắt công chúng của nam ca sĩ nhạc trot đình đám.

Nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa sự rộng rãi của Young Tak đối với nhân viên. Ảnh: Namuwiki

Anh cũng gia nhập "câu lạc bộ" những nghệ sĩ xứ Hàn tặng vàng để tri ân nhân viên, gồm So Ji Sub và G-Dragon. So Ji Sub từng 2 lần tặng vàng cho toàn bộ nhân viên thuộc ekip phim Đặc vụ Kim tái khởi động và Mercy For None. Anh còn chu đáo viết tay thiệp cảm ơn, gửi đến hàng trăm con người gồm diễn viên, đạo diễn và nhân viên đoàn phim. Nam diễn viên chia sẻ anh chọn vàng vì đây là món quà thiết thực; nếu sau này mọi người gặp khó khăn tài chính, họ có thể dễ dàng bán đi để trang trải.

"Ông hoàng Kpop" G-Dragon được ca ngợi là “ông chủ” cực kỳ hào phóng, tử tế khi có thông tin anh mua nhà ở và nhiều quà tặng xa xỉ cho các nhân viên gắn bó lâu năm. Ngoài trả lương cao gấp đôi, anh còn tặng họ căn hộ trị giá hàng trăm triệu won. Nam ca sĩ tặng vàng, dây chuyền cho nhân viên nhân dịp sinh con, tặng đồng hồ Astronomia G-Dragon trị giá khoảng 1 triệu USD mỗi chiếc cho 2 vệ sĩ, tặng hơn 10 vũ công dây chuyền phiên bản giới hạn. Anh cũng đưa tên, ảnh toàn bộ nhân viên lên màn hình sân khấu để tri ân. Nhờ vậy, đội ngũ có tỷ lệ nghỉ việc thấp cực thấp, nhiều người gắn bó với G-Dragon hơn 20 năm, từ thời anh còn là idol "chân ướt chân ráo" bước vào làng giải trí.

So Ji Sub...

... và G-Dragon nổi tiếng rộng rãi với nhân viên. Ảnh: X

Về phần Young Tak, anh sinh năm 1983, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2007 với dòng ballad, trước khi chuyển hướng sang trot và gây chú ý với ca khúc Nuna You Are Perfect. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 khi Young Tak tham gia cuộc thi Mister Trot và giành vị trí á quân, đưa tên tuổi anh đến gần đông đảo khán giả. Sau chương trình, anh liên tục phát hành các ca khúc nổi tiếng như Why Are You Coming Out From There, MMM, FORM... đồng thời mở rộng hoạt động sang truyền hình, diễn xuất và sáng tác.

Về đời tư, Young Tak khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện tình cảm, chưa kết hôn ở tuổi 43. Anh tiết lộ một mối tình trong quá khứ trở thành nguồn cảm hứng để sáng tác Why Are You Coming Out From There. Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ về gia đình và những năm tháng theo đuổi âm nhạc không dễ dàng, trong đó có khoảng thời gian mất liên lạc với cha vì lựa chọn sự nghiệp ca hát. Hiện Young Tak vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, vừa ca hát, sáng tác, diễn xuất vừa tham gia các chương trình truyền hình.

Ảnh: X

Young Tak là giọng ca nhạc trot đình đám xứ Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Herald Kyungje