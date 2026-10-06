Không nhận ra Kim Hee Ae từng sexy nhất nhì showbiz!

Những bình luận bàn tán căng thẳng đến mức tạp chí Eyesmag phải gỡ bỏ video phỏng vấn Kim Hee Ae.

Mới đây, nữ diễn viên Kim Hee Ae đã tham dự show diễn Loewe trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Tuy nhiên, diện mạo của "nữ hoàng phim ngoại tình" đã khiến dư luận phải xôn xao. Cụ thể, Kim Hee Ae xuất hiện với kiểu tóc bob gọn gàng, phong thái điềm tĩnh thường thấy nhưng gương mặt lão hóa, có nhiều nếp nhăn.

Ngay lập tức, netizen lập tức bàn tán về việc nữ diễn viên 59 tuổi trông già đi đột ngột. Chỉ cách đây vài năm, nữ diễn viên vẫn thủ vai "bà cả" xinh đẹp, gợi cảm hút hồn xong phim Thế Giới Hôn Nhân. Họ cho rằng với tư cách là nghệ sĩ, Kim Hee Ae cần phải giữ được vẻ ngoài trẻ trung cho công việc.

Kim Hee Ae lộ dấu hiệu lão hóa ở Paris Fashion Week. Clip: Instagram

Khán giả cảm thấy lạ lẫm với gương mặt này của nữ diễn viên. Ảnh: Sport Seoul

Netizen lập tức bàn tán về việc nữ diễn viên 59 tuổi trông già đi đột ngột. Ảnh: Sport Seoul

Những bình luận bàn tán căng thẳng đến mức tạp chí Eyesmag phải gỡ bỏ video phỏng vấn Kim Hee Ae. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến bênh vực "bà cả" Thế Giới Hôn Nhân. Họ cho rằng Kim Hee Ae đã 59 tuổi nên không thể tránh được lão hóa. Những khán giả này cũng rất tôn trọng việc nữ diễn viên chọn già đi tự nhiên, không phụ thuộc vào các thủ thuật thẩm mỹ: "Nếp nhăn trên mặt Kim Hee Ae là hoàn toàn bình thường, tiêm botox để xóa đi mới là bất thường", "Ai cũng già đi, làm ầm ĩ về chuyện này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình"...

Kim Hee Ae cũng không để những bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng đến mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên tự tin đăng loạt ảnh tại show diễn. "Nữ hoàng phim ngoại tình" còn đăng thêm ảnh selfie mặt mộc để cảm ơn fan đã ra sân bay chào đón mình trở về sau chuyến công tác ở Paris Fashion Week nói trên.

Ảnh: Instagram

Kim Hee Ae chuyên nghiệp tại show diễn. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên còn đăng ảnh mặt mộc cảm ơn fan đến đón ở sân bay. Ảnh: Instagram

Sinh năm 1967, Kim Hee Ae bắt đầu diễn xuất từ năm 1983, sau 1 thời gian làm mẫu ảnh nghiệp dư. Tới những năm 1990, dù không quá nổi tiếng nhưng cô cũng được xếp vào hàng biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn, bên cạnh những cái tên như Lee Young Ae, Lee Mi Yeon, Kim Hye Soo, Lee Seung Yeon... Tuy nhiên, khác với những mỹ nhân đẹp chuẩn Hàn còn lại, Kim Hee Ae lại nổi bật khi sở hữu visual sắc sảo và sexy hơn hơn.

Bên cạnh nhan sắc gây chú ý thì diễn xuất của Kim Hee Ae cũng vô cùng đáng nể. Cô có sự nghiệp phim ảnh ấn tượng trong thập niên 1990 với hai tác phẩm đình đám là Beyond The Mountains (1991) và Sons And Daughters (1992). Đặc biệt, vai nữ chính trong Sons And Daughters đã giúp cô nhận về giải thưởng danh giá Daesang đầu tiên năm 1992. Thêm vào đó, hai bộ phim này cũng giúp cô trở thành cây hái ra tiền của đài MBC trong nửa đầu thập niên 90. Cũng từ đây, sự nghiệp của Kim Hee Ae chỉ có tiến chứ không lùi, gần như mọi tác phẩm mà cô đóng chính đều đạt tiếng vang lớn, không có rating ấn tượng hay doanh thu cao thì cũng tạo được tiếng vang trên truyền thông, mạng xã hội.

Đặc biệt, những bộ phim về chủ đề ngoại tình như Perfect Love, My Husband's Woman, A Wife's Credential, Secret Love Affair... giúp Kim Hee Ae luôn duy trì được sức hút của mình trong mỗi giai đoạn cuộc đời, suốt 3 thập kỷ. Tới năm 2020, Kim Hee Ae có cú bứt phá ngoạn mục với bom tấn lừng danh Thế Giới Hôn Nhân. Tác phẩm được liệt vào hàng biểu tượng của dòng phim nói về chuyện ngoại tình những năm gần đây với rating cao ngất, sau 4 năm vẫn đứng vị trí top 1 BXH rating đài cáp Hàn với con số ấn tượng là 28,4%.

Ảnh: Elle

Ảnh: Elle

Kim Hee Ae là nữ hoàng của dòng phim ngoại tình. Ảnh: Elle

Nguồn: Sport Seoul