Mẹ bầu Khả Ngân lẻ bóng đi sự kiện, Nhan Phúc Vinh ra nước ngoài để làm một việc

Sau khi liên tục công bố tin vui, nhất cử nhất động của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh nhận sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Sau khi công khai chuyện cầu hôn rồi thông báo chuẩn bị đón con đầu lòng, nhất cử nhất động của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều nhận được sự quan tâm. Mới đây, Khả Ngân xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nữ diễn viên diện thiết kế màu kem với phần thân áo được cắt xẻ tinh tế, qua đó để lộ vòng 2 đã lớn rõ rệt. Cô để tóc xõa tự nhiên, vui vẻ trò chuyện cùng những người xung quanh.

Dù đang trong thai kỳ, Khả Ngân vẫn ghi điểm bởi diện mạo rạng rỡ. Gương mặt nữ diễn viên vẫn thon gọn, đường nét không thay đổi quá nhiều mà ngược lại còn được nhận xét là ngày càng mặn mà. Có thể thấy

Khả Ngân diện đầm kem, lộ bụng bầu to rõ trong lần lộ diện mới đây

Nữ diễn viên với thần sắc rạng rỡ trong giai đoạn thai kỳ

Đáng chú ý, trong thời gian Khả Ngân xuất hiện tại sự kiện, Nhan Phúc Vinh lại đang tận hưởng một hành trình hoàn toàn khác. Theo những hình ảnh được nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, Nhan Phúc Vinh hiện có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia một hoạt động đạp xe cùng những người bạn đến từ nhiều quốc gia.

Nhan Phúc Vinh xuất hiện trong trang phục thể thao, cùng nhóm bạn đạp xe và ghi lại nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Nam diễn viên dường như đang tận hưởng khoảng thời gian dành cho sở thích cá nhân, thoải mái giao lưu và tham gia các hoạt động thể chất giữa khung cảnh ngoài trời.

Nhan Phúc Vinh check-in tại Đài Loan (Trung Quốc) trong một hoạt động đạp xe cùng những người bạn đến từ nhiều nước

Một người dù đang là mẹ bầu nhưng vẫn vui khoẻ xuất hiện ở sự kiện, người còn lại vẫn duy trì đam mê thể thao và công việc riêng. Dù đã công khai chuyện tình cảm và chuẩn bị bước vào một cột mốc mới của cuộc đời, cả hai dường như vẫn giữ được khoảng không gian riêng cho mỗi người.

Trước đó, khi chia sẻ hình ảnh Khả Ngân mang thai, Nhan Phúc Vinh từng khiến cư dân mạng thích thú bởi màn nịnh nọt để xin vợ cho đi leo núi. Cách nam diễn viên gọi Khả Ngân là "em bé", đồng thời khéo léo xin phép cho một kế hoạch cá nhân khiến nhiều người bật cười nhưng cũng nhận ra sự gần gũi của cặp đôi trong cuộc sống thường ngày.

Chi tiết này cũng phần nào cho thấy Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân không quá "dính nhau như sam" sau khi công khai chuyện tình cảm. Ngược lại, cả hai vẫn có những hoạt động và sở thích riêng, đồng thời dành cho đối phương sự tôn trọng nhất định.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có cách thể hiện hạnh phúc riêng, không cần phải lúc nào cũng "dính như sam"

Tối 1/10, Khả Ngân chính thức công khai về việc đang mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện crop top đen và quần thể thao, đội mũ, đeo kính râm, để lộ rõ vòng 2 nhô cao.

Đáng chú ý, Khả Ngân không còn sử dụng trang phục rộng hay những góc chụp khéo léo để che vòng 2 như trong một số lần xuất hiện trước đó. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, khoe trọn bụng bầu trong loạt khoảnh khắc đời thường.

Sau đó một ngày, Nhan Phúc Vinh cũng chia sẻ hình ảnh "vợ yêu" mang thai lên trang cá nhân, đính kèm là dòng trạng thái ngọt ngào và hé lộ cách gọi Khả Ngân là "em bé". Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, kèm theo đó là hóng chờ ngày vui của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trong tương lai không xa.