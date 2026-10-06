Cô bé nhặt đồng nát phụ mẹ kiếm tiền giờ ở trong biệt thự 600m2 tại TP.HCM, lấy chồng doanh nhân ăn chay trường

Tuổi thơ cơ cực chính là động lực để nữ ca sĩ có sự nghiệp thành công sau này.

Nữ ca sĩ Việt duy nhất biểu diễn tại Olympic

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Ngay từ những năm đầu bước chân vào nghệ thuật, cô đã gây chú ý bởi giọng hát cao, nội lực và nền tảng thanh nhạc được đào tạo bài bản. Nữ ca sĩ sau đó tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc trước khi chính thức trở thành một trong những giọng ca nổi bật của Vpop.

Những năm đầu thập niên 2000 có thể xem là giai đoạn Hồ Quỳnh Hương phủ sóng mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Cô sở hữu loạt ca khúc gắn với tên tuổi như Anh, Hoang Mang, Căn Phòng Mưa Rơi, Có Nhau Trọn Đời, Bức Thư Tình Thứ Hai hay Vũ Điệu Hoang Dã. Chất giọng cao vút, khả năng xử lý ca khúc kỹ thuật nhưng giàu cảm xúc giúp Hồ Quỳnh Hương tạo ra màu sắc riêng giữa thế hệ ca sĩ nữ cùng thời.

Hồ Quỳnh Hương hai lần là Thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân độ

Một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp Hồ Quỳnh Hương là việc cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất từng được mời biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008. Nữ ca sĩ được Ban tổ chức lựa chọn nhờ giọng hát nội lực cùng loạt thành tích quốc tế nổi bật, trong đó có Cúp Vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng.

Tại sân khấu của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Hồ Quỳnh Hương có dịp đứng chung với nhiều nghệ sĩ đình đám của châu Á và thế giới như Bi Rain, Jang Nara, Andrea Bocelli hay Sarah Brightman. Đây cũng được xem là một trong những dấu ấn quốc tế hiếm có của nghệ sĩ Việt trên sân khấu Olympic, khi đến nay chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào khác được mời trình diễn tại một kỳ Thế vận hội.

Hồ Quỳnh Hương là nghệ sĩ Việt duy nhất từng biểu diễn tại Thế vận hội

Tuổi thơ cơ cực, nhặt đồng nát để kiếm tiền

Phía sau ánh hào quang, Hồ Quỳnh Hương từng có tuổi thơ khá cơ cực. Gia đình cô sống trong hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh, căn nhà cũ từng bị dột đến mức mỗi khi trời mưa, bố mẹ phải lấy áo mưa che phía trên để hạn chế nước rơi xuống. Khi mới 5-6 tuổi, cô đã đi thu gom đồng nát để bán kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Hồi nhỏ nhà nghèo, một đồng kiếm ra cũng quý. Tôi hiểu điều đó nên không bao giờ đòi hỏi bố mẹ gì cả, dù là nhỏ nhất".

Có lẽ chính tuổi thơ thiếu thốn ấy đã trở thành động lực rất lớn để Hồ Quỳnh Hương không ngừng làm việc khi bước vào showbiz. Từng có thời gian nữ ca sĩ thừa nhận mình làm việc gần như không ngừng nghỉ bởi những ám ảnh về cái nghèo ngày trước. Cô muốn có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và đặc biệt là có thể chăm lo cho bố mẹ.

Tuổi thơ khó khăn giúp Hồ Quỳnh Hương tự lập sớm và quý trọng đồng tiền kiếm được

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quỳnh Hương không chỉ có vị trí trong làng nhạc mà còn lấn sân kinh doanh. Khi đang ở đỉnh cao, cô từng bất ngờ rút khỏi showbiz để dành thời gian cho cuộc sống riêng, thiền định và phát triển công việc kinh doanh.

Cô cũng đầu tư vào bất động sản và dần tạo dựng một khối tài sản đáng nể. Đáng chú ý nhất phải kể đến căn biệt thự rộng khoảng 600m2 tại TP.HCM. Căn nhà nằm trong một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh, nhiều cây xanh và được thiết kế theo phong cách sang trọng. Không gian bên ngoài có sân vườn, hồ bơi và bên trong là nội thất mang hơi hướng châu Âu, với nhiều chi tiết cầu kỳ.

Không chỉ có cơ ngơi tại TP.HCM, Hồ Quỳnh Hương còn sở hữu bất động sản tại Hà Nội và Quảng Ninh. Căn biệt thự 3 tầng ở Hà Nội từng được cô sửa chữa tới 4 lần mới đạt được không gian như mong muốn. Tại quê nhà Hạ Long, nữ ca sĩ cũng có một căn nhà phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, chữa lành. Ngoài ra, cô từng đầu tư khu nghỉ dưỡng Đình Bảo tại Bình Châu.

Biệt thự bề thế của Hồ Quỳnh Hương rộng 600m2 tại TP.HCM

45 tuổi mới kết hôn với doanh nhân hơn 2 tuổi

Nếu sự nghiệp và tài sản khiến Hồ Quỳnh Hương được chú ý thì chuyện tình cảm của cô lại hoàn toàn ngược lại. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng kín tiếng, gần như không chia sẻ đời tư với công chúng.

Năm 2025, ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ tổ chức đám cưới với doanh nhân Hoàng Công Thành tại đảo Rều, Hạ Long. Hôn lễ được tổ chức riêng tư với khoảng 150 khách mời, trong đó có gia đình và những người bạn thân thiết. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ công khai con trai 2 tuổi trước công chúng.

Hồ Quỳnh Hương công khai con trai 2 tuổi trong đám cưới của mình

Doanh nhân Hoàng Công Thành hơn Hồ Quỳnh Hương 2 tuổi, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực thuần chay và có cùng lối sống ăn chay trường với vợ. Cặp đôi quen biết từ năm 2016, ban đầu là đối tác rồi trở thành bạn bè trước khi phát triển tình cảm.

Hồ Quỳnh Hương từng chia sẻ về chồng sắp cưới: "Chúng tôi làm bạn trước và cũng là đối tác làm ăn khoảng 5 năm. Khi tôi quyết định mở quán đồ chay, anh ấy cũng làm theo và dần dần cả hai mới thích nhau. Tuy nhiên khi làm ăn chung, chúng tôi cũng có những điều trái ngược nhau về tư duy kinh doanh chứ không được như bây giờ".

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Hồ Quỳnh Hương vẫn khá bình lặng. Cô tiếp tục duy trì công việc kinh doanh, thỉnh thoảng trở lại với âm nhạc và dành nhiều thời gian cho gia đình. Trong những lần nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu gần đây, chồng doanh nhân cũng thường xuyên có mặt để ủng hộ và đồng hành cùng cô.

Hồ Quỳnh Hương có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng ăn chay trường

Ảnh: FBNV