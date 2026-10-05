Nam diễn viên Việt bị chê diễn dở giờ đóng 2 phim đã thành ngôi sao nghìn tỷ

Chỉ trong thời gian ngắn, độ phủ sóng tên tuổi của nam diễn viên này tăng chóng mặt.

Những ngày qua, cái tên Steven Nguyễn tiếp tục phủ sóng nhờ độ hot của phim điện ảnh Trại Buôn Người. Tính đến 12h00 ngày 5/10, doanh thu của Trại Buôn Người đã vượt mốc 293 tỷ (theo Box Office).

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, một chàng trai miền Tây lên đường tìm em gái Út Đẹt sau khi cô rơi vào bẫy buôn người. Từ một người bình thường, Ny bị cuốn vào trại lừa đảo và trở thành nạn nhân, buộc phải tìm cách sinh tồn, chống trả và tìm đường thoát thân.

Đây cũng là vai diễn đòi hỏi Steven Nguyễn phải thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Nam diễn viên phơi nắng, ép cân và giảm khoảng 4 kg để có vẻ ngoài gầy gò, lam lũ của một nông dân nghèo. Phần lớn những cảnh rượt đuổi, xô xát trong phim cũng được nam diễn viên tự thực hiện.

Steven Nguyễn tiếp tục giữ chuỗi phim trăm tỷ với Trại Buôn Người

Nếu chỉ tính hai bộ phim điện ảnh gần nhất, thành tích của Steven Nguyễn càng đáng chú ý. Trước Trại buôn người, Mưa Đỏ đã đạt khoảng 714 tỷ đồng. Cộng với doanh thu hiện tại của Trại Buôn Người, tổng doanh thu phòng vé của hai tác phẩm đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đưa Steven Nguyễn vào nhóm những diễn viên sở hữu cột mốc doanh thu đặc biệt này.

Điều thú vị nằm ở chỗ, đây không phải thành quả đến sau hàng chục vai diễn điện ảnh đình đám. Nó đến từ đúng hai dự án liên tiếp trong một giai đoạn sự nghiệp mà Steven Nguyễn đang tăng tốc mạnh mẽ.

Đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang, nam diễn viên gây chú ý khi hóa thân thành một nhân vật thuộc tuyến đối lập nhưng không đơn thuần được xây dựng theo kiểu phản diện. Quang có những giằng xé và chuyển biến tâm lý riêng, tạo điều kiện để Steven Nguyễn cho thấy một màu sắc khác bên cạnh thế mạnh hành động vốn đã quen thuộc.

Mưa Đỏ đã góp phần đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần với công chúng

Không mất quá nhiều thời gian để tận dụng hiệu ứng Mưa Đỏ, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong các dự án mới. Từ Không Giới Hạn đến Trại Buôn Người, rồi Chị Chị Em Em 3 và nhiều tác phẩm điện ảnh khác đang chờ ra mắt, lịch trình của Steven Nguyễn ngày càng dày đặc. Nhưng nếu chỉ nhìn vào độ phủ sóng hiện tại, người ta rất dễ quên rằng Steven Nguyễn từng có một hành trình hoàn toàn khác.

Steven Nguyễn từng thi trượt Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó chuyển sang học Công nghệ thông tin nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân không phù hợp. Không muốn từ bỏ đam mê, Steven Nguyễn thi lại và theo học ngành diễn viên.

Steven Nguyễn có sự nghiệp diễn xuất nhiều chông gai

Nhưng bước chân được vào trường sân khấu không có nghĩa Steven Nguyễn lập tức chứng minh được năng lực. Ngược lại, thời sinh viên lại là quãng thời gian khiến anh nhiều lần nghi ngờ bản thân.

Trong một chương trình, Steven Nguyễn kể lại câu nói của người thầy khi nhận xét về mình: "'Con có biết, con là đứa diễn giỏi nhất trong 3 đứa diễn dở nhất lớp không'. Đó là câu nói từ người thầy của em, cố đạo diễn Vũ Minh. Thầy rất thương em, chỉ bảo rất tận tình, nhưng có một hôm thầy nói em như vậy. Không biết thầy cố tình nói để kích thích tinh thần của mình hay như thế nào, và quả thật sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều".

Trong lúc đang loay hoay tìm hướng đi, Steven Nguyễn quyết định tạm gác việc học diễn xuất để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bản thân nam diễn viên cũng nhận thấy đánh giá của thầy là đúng, bởi lẽ thời điểm đó, Steven Nguyễn thừa nhận bản thân được gia đình bao bọc nhiều nên chưa có đủ vốn sống để mang nó vào những vai diễn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Steven Nguyễn quay lại trường và tiếp tục bám trụ với nghề. Nam diễn viên vừa học vừa diễn ở sân khấu kịch, tìm cơ hội trong các bộ phim ngắn. Và 2025 chính là năm bước ngoặt của Steven Nguyễn khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Mưa Đỏ.

Steven Nguyễn đang là cái tên hot của màn ảnh Việt

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