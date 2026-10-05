Hậu trường lộ cảnh thân mật của Kỳ Duyên và Thiên Ân

Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái thể hiện cử chỉ ngọt ngào trước mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip ghi lại hậu trường buổi chụp hình trong trang phục final walk Miss Universe Vietnam. Bên cạnh những khoảnh khắc chuẩn bị cho màn xuất hiện đặc biệt, sự góp mặt của Thiên Ân nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo đó, Thiên Ân đã âm thầm chuẩn bị một chiếc bánh kem để dành tặng Kỳ Duyên. Khi nàng hậu xuất hiện, Thiên Ân mang bánh đến chúc mừng một cách đầy bất ngờ. Kỳ Duyên tỏ ra khá bất ngờ trước màn chuẩn bị này, sau đó vui vẻ đón nhận món quà và liên tục nói lời cảm ơn.

Đáng chú ý, ánh mắt và cách tương tác của cả hai trong khoảnh khắc này khiến người xem đặc biệt chú ý. Kỳ Duyên liên tục nở nụ cười, nhìn Thiên Ân đầy trìu mến trong khi người đẹp sinh năm 2000 cũng thoải mái thể hiện sự quan tâm dành cho đàn chị. Đặc biệt, Thiên Ân còn chủ động trao một nụ hôn cho Kỳ Duyên. Khoảnh khắc này lập tức khiến người hâm mộ thích thú bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai để lộ tương tác thân mật như vậy trên mạng xã hội.

Kỳ Duyên hạnh phúc ra mặt trước cử chỉ ngọt ngào của Thiên Ân

Màn tương tác nhanh chóng được cư dân mạng bàn luận. Nhiều người cho rằng không chỉ dừng ở những lần xuất hiện chung hay những màn "thả hint" trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái hơn khi thể hiện sự thân thiết trước công chúng.

Trước đó, trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Kỳ Duyên đã có màn final walk được nhận xét là đầy cảm xúc và đặc biệt. Cô chia sẻ bản thân đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt 12 năm. Trong thời gian đương nhiệm, người đẹp cũng tiết lộ đã thực hiện 8 dự án xây dựng điểm trường.

Không chỉ nhìn lại hành trình đã qua, Kỳ Duyên còn thẳng thắn nhắc đến những lời bàn tán từng xuất hiện trong suốt thời gian đương nhiệm.

Cô chia sẻ: "Con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em, ngày hôm nay đã có mặt ở đây để thôi lo lắng về những điều mà Duyên đã giang dở. Duyên đã từng nghĩ có lẽ 12 năm là quá dài để chờ một giấc mơ kể từ lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Và hôm nay, Duyên hiểu những điều tốt đẹp thường đến muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Khép lại nhiệm kỳ của một đương kim hoa hậu, nhưng hành trình của Duyên vẫn chưa dừng lại. Duyên vẫn sẽ cống hiến hết mình với nghệ thuật, với khán giả. Chúc cho tân hoa hậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ tiếp theo của mình".

Ngay khi nghe Kỳ Duyên nói 3 chữ "Cảm ơn em", khán giả đồng loạt hú hét. Nhiều người cho rằng đây chính là tín hiệu Kỳ Duyên đang dành để công khai thể hiện tình cảm với Hoa hậu Thiên Ân. Bởi lẽ, Thiên Ân cũng có mặt tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam để chứng kiến Kỳ Duyên final walk.

Clip: Hoa hậu Kỳ Duyên xúc động trong màn final walk chờ suốt 12 năm

Kỳ Duyên gửi lời cảm ơn những người thân đã bên cạnh ủng hộ và động viên trong hành trình đã qua, đặc biệt là lời nhắn nhủ đến Thiên Ân

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Thiên Ân thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Từ các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè, chuyến du lịch cho đến những khoảnh khắc đời thường, cả hai không ít lần khiến dân tình phải bàn tán vì những cử chỉ quá đỗi ngọt ngào.

Không chỉ thường xuyên xuất hiện cạnh nhau, Kỳ Duyên còn nhiều lần thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết với Thiên Ân lên mạng xã hội. Cách đây không lâu, nàng hậu đăng tải loạt ảnh tổng hợp những kỷ niệm bên đàn em, trong đó có khoảnh khắc cả hai nắm tay đầy tình cảm. Kèm theo hình ảnh, Kỳ Duyên viết lời nhắn ngọt ngào: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo".

Về phía Thiên Ân, cô cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi Kỳ Duyên là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội. Cách xưng hô thân mật nhanh chóng viral, càng khiến những màn tương tác giữa hai nàng hậu được khán giả đặc biệt chú ý.

Kỳ Duyên và Thiên Ân "như hình với bóng" suốt thời gian qua

Ảnh: FBNV