Sự độc hại nhắm vào JustaTee

Chỉ một câu nói, sơ suất nhỏ của nghệ sĩ Việt có thể thành tâm điểm bàn tán trên Threads. Vụ việc mới nhất của JustaTee trên sân khấu trao giải Tinh hà say hi chính là ví dụ điển hình.

JustaTee lỡ miệng nói nhầm "anh trai" thành "anh tài" khi gửi lời tri ân và chúc mừng dàn nghệ sĩ tại Tinh Hà Say Hi. Chỉ một câu nói mà chính chủ nhân bản hit Thằng điên cũng không để ý, cư dân mạng nhanh chóng đào xới, đẩy vụ việc đi rất xa để "kích nổ" tranh cãi.

Những bình luận tiêu cực nhận xét JustaTee đang cố tình "mỉa mai" game show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tệ hơn, nam nhạc sĩ/ca sĩ bị chỉ trích thiếu tinh tế trên sân khấu.

Chuyện gì xảy ra với JustaTee?

JustaTee gặp sự cố khi phát biểu trong đêm gala trao giải Tinh Hà Say Hi. JustaTee tranh thủ vài phút ngắn ngủi, đứng trước micro để gửi lời tri ân đến tất cả nghệ sĩ tham gia. Giám đốc Âm nhạc của chương trình nhắc đến nỗi sợ của tất cả là làm nhạc chỉ trong 2 tuần từ khi nhận đề bài từ ban tổ chức.

Sau cùng, JustaTee nói: "Cảm ơn các anh tài vì đã vượt qua xuất sắc các chông gai". Đây là nguồn cơn của vụ việc tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội trong đêm.

JustaTee trên sân khấu gala trao giải Tinh hà say hi.

Xét về mặt ngữ nghĩa phổ thông, đây hoàn toàn là những từ vựng tích cực, mang tính biểu đạt cao về sự nỗ lực, tài năng và những thử thách mà bất kỳ người làm nghệ thuật nào cũng phải đối mặt.

Thế nhưng, đặt vào bối cảnh nhạy cảm của thị trường giải trí lúc bấy giờ, hai cụm từ này lập tức trở thành một "mồi lửa" truyền thông. "Anh Tài" từ lâu đã là danh xưng mang tính thương hiệu, gắn liền với chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ở Tinh Hà Say Hi, khán giả gọi các nghệ sĩ là "Anh Trai".

Chính sự trùng hợp này đã đẩy dư luận vào trạng thái bùng nổ tranh cãi. Một bộ phận khán giả kích động màn chỉ trích, gắn mác cho JustaTee là người "thiếu tinh tế", "vô duyên", thậm chí là "thiếu tôn trọng ban tổ chức".

Ngược lại là những "cư dân mạng" trung lập lên tiếng bảo vệ nam nhạc sĩ, đồng thời thẳng thắn chỉ trích ngược lại những người cố tình đẩy vụ việc đi xa bản chất.

Một người nhận định: "Câu nói của JustaTee hoàn toàn bình thường, không có ý lên án, chỉ trích ai và không đáng để thành đề tài bị mổ xẻ sang hướng tiêu cực. Việc sử dụng từ "anh tài" để chỉ những người có tài là thói quen sử dụng ngôn ngữ bình thường. Sự cố của JustaTee đơn giản chỉ là nhầm lẫn trên sân khấu.

Trước đó, những khán giả tiêu cực của "say hi" và "chông gai" muốn tách rõ cách gọi cho nghệ sĩ tham dự 2 chương trình. Một bên là anh trai, gắn với Anh Trai Say Hi và sau này là Tinh Hà Say Hi. Bên còn lại là Anh Tài, được sử dụng xuyên suốt từ Anh Trai vượt Ngàn Chông Gai mùa một đến mùa 2.

Showbiz Việt trước làn sóng độc hại của MXH

Chỉ một câu nói nhầm trong lúc vội vã về mặt thời gian, JustaTee thành tâm điểm bàn luận của hàng chục nghìn tài khoản trên mạng xã hội. Nguồn cơn lớn nhất của làn sóng tranh luận sau đêm gala trao giải Tinh Hà Say Hi, không đâu khác, chính là bắt nguồn từ nền tảng mạng xã hội Threads.

Ra đời với kỳ vọng là một không gian chia sẻ cởi mở, Threads giờ đây lại trở thành nơi châm ngòi cho tất cả "drama" của showbiz Việt. Nền tảng này sở hữu một thuật toán phân phối nội dung vô cùng đặc thù: chỉ cần một bài đăng có yếu tố gây tranh cãi, tạo ra sự đối lập về mặt quan điểm thì hệ thống sẽ lập tức "mở van" tương tác, đẩy nội dung đó lên màn hình của hàng triệu người dùng.

Những bài viết tạo tranh luận lây lan rất nhanh trên Threads.

Sự phát triển theo hướng tiêu cực trên Threads, gắn với nội dung về làng giải trí Việt vô tình "nuông chiều" một bộ phận cư dân mạng có tâm lý thích soi xét chi li từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Điển hình như sự cố của JustaTee, một bộ phận cộng đồng mạng chỉ đọc để tìm lỗi sai, bẻ cong câu chữ và đẩy mọi vấn đề vào góc nhìn tiêu cực nhất có thể.

Trong dòng chảy đó, đám đông trên mạng xã hội luôn có một mong muốn mãnh liệt là được thể hiện bản thân, được bàn luận và nêu quan điểm cá nhân để tìm kiếm sự đồng điệu hoặc khẳng định cái tôi. Chính tâm lý này đã biến sự cố lỡ lời của JustaTee thành một "con mồi béo bở" cho những độc hại trên mạng bám vào.

Ngay sau đêm chung kết, một nhóm tài khoản chuyên đi "kick war" (kích động công kích trên mạng) đã nhanh chóng chộp lấy khoảnh khắc này, đẩy câu chuyện theo hướng "drama hóa" để câu tương tác.

Một số tài khoản nhân vụ việc này kích động để cộng đồng của 2 game show, tái hiện những tranh cãi nảy lửa. Tuy nhiên, với sự cố của JustaTee, số đông cư dân mạng ủng hộ hơn là chỉ trích giám đốc âm nhạc Tinh Hà Say Hi.

Thuật toán Threads càng thấy đám đông cãi vã, càng ghi nhận lượng bình luận tăng vọt thì lại càng tiếp tục khuếch đại bài viết lên xu hướng.

Với guồng quay mới nhất của Threads, nền tảng này tiến tới cấp độ đáng sợ hơn khi là nơi khơi mào, đào xới mọi thứ có thể dẫn đến "drama" và tranh cãi.